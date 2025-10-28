Martín Menem analizó el nuevo escenario en el Congreso y anticipó que avanzarán con las reformas laboral y tributaria

Martín Menem analizó la nueva composición de la Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, analizó el nuevo escenario político que se abre en el Congreso tras las elecciones legislativas y adelantó que el oficialismo buscará avanzar con las reformas laboral y tributaria impulsadas por el Gobierno. Si bien evitó referirse a su continuidad en el cargo a partir del 10 de diciembre, sostuvo que La Libertad Avanza tendrá un rol más activo en el trabajo de comisiones, donde aspira a ganar influencia en la agenda parlamentaria.

“Tenemos una doble responsabilidad: seguir transformando la Argentina y consolidar la base de apoyo que nos dieron las urnas”, expresó Menem en diálogo con Radio Mitre, al evaluar el resultado electoral y el nuevo equilibrio de fuerzas en la Cámara baja. El dirigente riojano destacó que el oficialismo “logró consolidar aliados en diferentes provincias” y que ese reordenamiento les permitirá “avanzar en temas estructurales que el país necesita”.

El titular de Diputados remarcó que el bloque de La Libertad Avanza “mostró madurez y capacidad de diálogo” durante el primer año de gestión, y que el desafío será “profundizar ese trabajo” en una nueva etapa parlamentaria. “Vamos a seguir impulsando las reformas laboral y tributaria, siempre dentro del marco del diálogo y los consensos que se puedan construir. Son dos leyes clave para generar empleo y mejorar la competitividad de las empresas argentinas”, señaló.

Menem insistió en que la reforma laboral buscará reducir la litigiosidad y agilizar los procesos de contratación y despido, para que las empresas puedan ampliar su capacidad de empleo sin riesgos legales excesivos. Por su parte, la reforma tributaria apuntará a simplificar el sistema impositivo y disminuir la carga fiscal sobre trabajadores y emprendedores, lo que, según el dirigente, favorecerá la inversión y la actividad económica.

En relación con el nuevo mapa parlamentario, Menem valoró la posibilidad de “construir mayorías circunstanciales” a partir del diálogo con distintos bloques provinciales y con sectores de la oposición que acompañaron parte de la agenda libertaria durante el primer año de gestión. “El Congreso que viene será distinto. Habrá más equilibrio y más responsabilidad de todos los espacios para sostener la gobernabilidad”, expresó.

Martín Menem es uno de los principales aliados de Karina Milei

Consultado sobre los cambios que podrían darse en la Cámara a partir de diciembre, Menem evitó pronunciarse sobre su continuidad en la presidencia pero adelantó que el oficialismo buscará “una representación más equilibrada” en las principales comisiones. “La idea es tener una presencia acorde a nuestro peso legislativo y a la responsabilidad que nos dio la sociedad”, afirmó.

El legislador también hizo referencia al proceso de consolidación de La Libertad Avanza en todo el país, y destacó el rol de la secretaria general del partido, Karina Milei, y de su primo Eduardo “Lule” Milei en el armado territorial del espacio. “Empezamos tres personas con una idea clara y un líder que supo interpretar a la sociedad. Hoy tenemos estructura en casi todas las provincias y representación en los principales distritos”, explicó.

Menem sostuvo que el fortalecimiento partidario será clave para acompañar la gestión del Presidente y garantizar gobernabilidad. Subrayó que la ampliación de la presencia en las comisiones permitirá al oficialismo “tener voz y voto en los temas que realmente impactan en la economía y en la vida de los ciudadanos”, desde la reforma tributaria hasta el presupuesto anual y la regulación de programas sociales.

Además, el titular de Diputados interpretó el resultado de las elecciones como una ratificación del rumbo emprendido por el Gobierno. “El mensaje de las urnas fue claro: la sociedad quiere que sigamos adelante con este camino de cambio. Eso nos da más fuerza, pero también más responsabilidad”, concluyó.

Con este panorama, Menem aseguró que el bloque trabajará en coordinación con el Ejecutivo para garantizar que los proyectos clave avancen, pero también advirtió que “será necesario negociar y construir consensos con distintos sectores del Congreso”.

Menem también se refirió a las diferencias internas dentro del bloque y al armado del partido a nivel nacional. “No hay internas encarnizadas, sino distintos puntos de vista sobre cómo encarar la misma realidad. A veces se discuten criterios y prioridades, pero siempre con el objetivo de fortalecer al partido y avanzar en la agenda legislativa”, explicó.

En particular, destacó el rol de Karina Milei como presidenta del partido: “Karina tuvo la visión y la constancia para estructurar el trabajo territorial en todas las provincias. Ella armó la mejor escudería y coordinó el esfuerzo de cada distrito. Su liderazgo fue clave para que hoy La Libertad Avanza tenga representación en casi todos los lugares donde competimos”.

Sobre Santiago Caputo, Menem sostuvo que las diferencias con él son más de enfoque que personales. “Caputo y yo a veces vemos de manera distinta cómo priorizar ciertos temas, pero eso no implica confrontación. Al contrario, es parte de un proceso natural de discusión dentro de un espacio que busca consolidarse y crecer”, aseguró.