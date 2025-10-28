Los movimientos sociales entre la derrota electoral y el debate por seguir enfrentando al Gobierno en las calles

Los movimientos sociales golpeados por la derrota del peronismo y el debate por enfrentar al gobierno de Javier Milei (Foto: Jaime Olivos)

Las organizaciones sociales, nucleadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se suman a la lista de perdedores en las elecciones legislativas del domingo. La mayoría de ellas se referencian en el peronismo, algunos de sus principales dirigentes formaron parte, por ejemplo, del gobierno de Alberto Fernández; son funcionarios en la gobernación de Axel Kicillof; y hasta integraron listas de diputados. También son quienes protestan en las calles las políticas sociales y económicas de la administración de Javier Milei, el gran triunfador del 26 de octubre.

La dura derrota en la provincia de Buenos Aires, el bastión justicialista, los lleva a evaluar los resultados “municipio por municipio” y “provincia por provincia”. También a “profundizar las protestas”, centradas en “la lucha y en defensa de la soberanía” por “la consolidación del acuerdo con Estados Unidos” y “una agenda social”.

Los referentes sociales consultados por Infobae coincidieron en que los dirigentes peronistas y kirchneristas con responsabilidades de gobernar, ya sea una provincia o una intendencia, no lograron frenar la crisis que viven los sectores más vulnerables ni consiguieron imponer ideas “rupturistas”. También son críticos por la falta de “reconfiguración de los liderazgos en el seno del peronismo”.

Para el secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, el histórico ausentismo de 11.570.024 electores que decidieron no votar representa “un malestar muy grande de la gente que hay que tener en cuenta, ya que no se siente representada por ninguna expresión política”.

Gramajo opina: “El ausentismo —en las urnas— expresa, malestar, bronca, enojo, demandas de millones de argentinos que no aparecen en la agenda de nadie. Ni del peronismo ni de La Libertad Avanza y por eso hay que prestarle mucha atención”.

El aluvión de votos en favor de La Libertad Avanza, incluso en un bastión peronista como el territorio bonaerense, no solo dejó en estado de shock a la CGT, sino también entre las organizaciones sociales que forman parte de la UTEP, como, por ejemplo, el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y, entre otras, el Frente Darío Santillán.

En las listas, interpretaron, también faltaron “los trabajadores y los movimientos sociales”, una queja o un análisis de la coyuntura política que ya había realizado Emilio Pérsico, el principal referente del Movimiento Evita.

Alguno de los dirigentes populares que dialogaron con Infobae en off decidieron criticar con fuerza “el baile de Cristina (Fernández de Kirchner) en el cuadradito del balcón” y hasta la influencia que tuvo la exmandataria en la conformación de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, que encabezó Jorge Taiana, pero que llevaba en el tercer casillero a Juan Grabois, quien hace más de dos años anunció que ya no formaba parte de la dirigencia social, pero que aún sigue siendo un referente muy fuerte dentro del Movimiento de Trabajadores Excluidos que fundó, al igual que la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), antecesora de la Unión Trabajadores de la Economía Popular.

“Ausencia de debate político”

La mesa directiva de la UTEP se reunirá esta semana para decidir la nueva agenda con la cual seguir enfrentando al gobierno de Javier Milei y ajustar las consignas fuerza post derrota electoral del espacio político al que pertenecen.

“Estamos en una etapa de evaluación, para entender lo que está pasando más en profundidad, más allá de los resultados electorales, que dan victoria política, pero no resuelve la crisis, así como no resolvió la crisis del peronismo la elección de septiembre tampoco resuelve la crisis está victoria que fue más contundente. Hay que esperar un poco para evaluar con mayor claridad. Nosotros justo esta semana teníamos reuniones con todos los sectores para definir acciones de lucha”, expresó Alejandro Gramajo, quien, además, es dirigente del Movimiento Evita.

“Creo que la victoria de La Libertad Avanza tiene mayor impacto porque existió el 7 septiembre, en la cual se impuso de manera aplastante Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Algo similar sucedió en el 2019, de la elección PASO a la general Mauricio Macri recuperó casi dos millones de votos, llegó al 40%; Milei se consolidó en ese lugar y desapareció el PRO definitivamente”, opinó Gramajo quien la semana pasada estuvo en el Vaticano en el encuentro que compartió el papa León XIV con los representantes de los movimientos populares de los cinco continentes.

Gramajo entiende que “hay que evaluar los resultados electorales con mucha profundidad, que hay que terminar de hacer una evaluación provincia por provincia; y en el caso de la provincia de Buenos Aires, distrito por distrito, en función de que venimos de una elección hace muy poco tiempo en la que el peronismo se impuso por 14 puntos cuando Axel Kicillof ganó la reelección y se consolidó como una de las figuras importantes, pero que no resolvió la crisis que venimos arrastrando de reconfiguración de los liderazgos en el seno del peronismo”.

Como otros dirigentes sociales, “Peluca” Gramajo entiende que: “Hay una ausencia de debate político, hay ausencia de debate de modelo de país, no hay debate en términos estratégicos, no hay ideas rupturistas, ni ideas novedosas”. Para el referente social en el peronismo “no se termina de interpelar las demandas que está planteando nuestra sociedad, ni de los que están integrados, ni de los que están afuera del sistema”.

Hacia adelante, desde la UTEP se va a proponer “profundizar una agenda que va en dos carriles”. Según Gramajo: “El primero tiene que ver con la lucha en defensa de nuestra soberanía, porque creemos que la consolidación del acuerdo con Estados Unidos implica una pérdida de soberanía absoluta en la que Donald Trump ha jugado electoralmente, ha financiado la campaña del gobierno nacional y eso, sin lugar a dudas, va a tener una consecuencia directa, sobre todo en lo que tiene que ver más con la soberanía y la pérdida de control sobre los recursos estratégicos, los recursos naturales de nuestro país”.

También se sugerirá “una agenda que tiene que ver con los problemas sociales”. Sobre este punto, el dirigente entiende que “se va a profundizar la pelea y la resistencia en las calles por la soberanía y las demandas sociales”.