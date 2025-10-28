Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó luego de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Diego Santilli se pela en vivo

Diego Santilli cumplió su promesa de campaña. El diputado provincial electo en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza accedió a raparse en vivo en el canal de streaming Carajo, donde había surgido la iniciativa. Allí fue “pelado” por un barbero, tal como se había comprometido a hacer en la antesala de las elecciones legislativas si es que lograba un triunfo, como terminó sucediendo.

Santilli había realizado tal promesa frente a el escenario difícil que se le presentaba al partido que conduce el presidente Javier Milei en las semanas previas a los comicios, con la derrota por 14 puntos en las elecciones provinciales del 7 de septiembre como antecedente inmediato. “Si lo damos vuelta me pelo”, había prometido el entonces candidato.

Su compromiso también estaba ligado a un slogan de campaña: dado que en la boleta libertaria en la provincia de Buenos Aires la imagen principal no era la suya si no la de José Luis Espert - quien no tiene cabello y debió declinar su candidatura - Santilli había intentado instalar la frase “para votar al colorado marcá al pelado”.

La situación, que aportaba una cuota de gracia a los actos proselitistas del dirigente bonaerense, finalmente se convirtió en un requerimiento frecuente de los periodistas ante cada aparición pública. “¿Te vas a pelar?”, era la consulta recurrente a Santilli, quien se mostraba reticente. “Yo dije que me pelaba si ganábamos”, había respondido horas antes de que se conozcan los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio. El legislador electo parecía en ese momento estar conforme con su desempeño, pero aún incrédulo ante la posibilidad de un triunfo en un tradicional bastión peronista como la provincia de Buenos Aires.

La nueva imagen de Santilli luego de cumplir su promesa de campaña (Captura de video)

Finalmente, el ex vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires regresó a La Misa, el contenido principal del canal de Youtube Carajo y cumplió con lo prometido. Sin embargo, no fue el único que accedió a quedar con el pelo al ras del cuero cabelludo.

El conductor de La Misa, Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, no tardó en hacer lo propio. En pocos minutos, el popular tuitero también lucía sin cabello. Todo el procedimiento estuvo a cargo de otro personaje conocido en las redes sociales: Darío Del Casale, popularizado como el Tano de Il Figaro.

Luego de las figuras principales, uno a uno los integrantes del programa fueron ubicándose en el sillón del Tano para proceder a desprenderse por algunas semanas de su cabellera.

El gordo dan se rapó en vivo

Santilli llegó a los estudios de Carajo este lunes 27 de octubre acompañado de quienes serán sus compañeros de banca, la diputada electa Karen Reichard y el presidente del bloque en Diputados, Christian Ritondo.

La escena reflejó el tono de la jornada para los dirigentes y la militancia libertaria: la alegría por los resultados de las elecciones legislativas se extendió notablemente en las primeras horas de la jornada post electoral.

No fue sólo la promesa cumplida de Santilli lo que marcó el ánimo en ascenso del Gobierno y de La Libertad Avanza, en una jornada donde las variables macroeconómicas también fueron motivo de buenas noticias. El dólar bajó su cotización y cerró en 1460 pesos, los bonos alcanzaron subas de hasta un 50% a lo largo del día y el Riesgo País también registró una caída de 400 puntos.

Diego Santilli asumirá su banca el próximo 10 de diciembre, junto a las decenas de diputados y senadores que engrosarán el bloque de La Libertad Avanza en el Congreso.

Luego de las elecciones del 26 de octubre, el presidente Javier Milei consiguió con creces el objetivo de mínima que había planteado en las semanas previas, que era consolidar el tercio de legisladores que le permitiera sostener en al menos una de las dos cámaras los vetos a las leyes que considerara que atentaban contra el equilibrio fiscal. Ese objetivo no sólo fue alcanzado por el oficialismo, si no que con la nueva conformación La Libertad Avanza quedó cerca de alcanzar quorum propio. Esto último dependerá de su capacidad de negociación con potenciales nuevos aliados.

Noticia en desarrollo...