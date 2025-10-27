Resultados elecciones 2025 en Santiago del Estero: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

El 26 de octubre de 2025, los ciudadanos de Santiago del Estero acudieron masivamente a las urnas para elegir gobernador, vicegobernador, 40 diputados provinciales, 163 comisionados municipales, e intendentes y concejales en los municipios de Clodomira y Villa Atamisqui, ambos bajo intervención. Además, a nivel nacional, la provincia renovó tres diputados y tres senadores..

Estas elecciones se destacaron por la coexistencia de dos sistemas de voto: por primera vez en todo el país, se utilizó la Boleta Única de Papel (BUP) para cargos nacionales, mientras que la tradicional boleta sábana se empleó para cargos provinciales y municipales.

El Frente Cívico por Santiago obtuvo la gobernación con un 55% de los votos para Elías Suárez y Carlos Silva Neder. La Libertad Avanza, con Italo Ciocolani a la cabeza, alcanzó poco más del 20%, seguida por el Frente Despierta Santiago con 14% y el Frente Renovador con 10%.

En las categorías nacionales, el oficialismo logró el 50,9% para diputados nacionales y superó el 55% en el Senado, donde Gerardo Zamora lideró la lista y consiguió dos de las tres bancas; la restante correspondió a La Libertad Avanza, que obtuvo cerca del 28%.

Qué se votó este 26 de octubre en las elecciones 2025

La jornada electoral fue trascendental para el recambio institucional previsto por la legislación argentina. En todo el país, se renovaron 127 diputados y 24 senadores nacionales, ajustándose al esquema de actualización parcial del Congreso. En Santiago del Estero, además de los cargos nacionales, se eligieron todas las principales autoridades provinciales y municipales.

Por primera vez en Argentina, se utilizó la Boleta Única de Papel para cargos nacionales y la boleta sábana para cargos provinciales y municipales (Crédito: www.argentina.gob.ar)

Los votantes emitieron sufragio con la Boleta Única de Papel en cargos nacionales y la boleta sábana en los ámbitos provincial y municipal. En el plano nacional, distritos de alto peso como Santa Fe también mantuvieron protagonismo, con un padrón superior a los 2,7 millones de electores habilitados.

Qué fuerzas políticas se presentaron en Santiago del Estero

La provincia renovó tres diputados y tres senadores

La oferta electoral en Santiago del Estero para la renovación de diputados nacionales en 2025 estuvo integrada por diversas fuerzas políticas, reflejando la pluralidad del escenario partidario tanto a nivel nacional como provincial.

Frente Despierta Santiago

Frente Unite por la Libertad y Dignidad

Frente Nueva Izquierda

Frente Cívico por Santiago

Frente Fuerza Patria Peronista

Hacemos por Santiago

La Libertad Avanza

Qué pasa si no voté este 26 de octubre en las elecciones 2025

El régimen electoral argentino estipula que el voto es universal, secreto y obligatorio para todos los ciudadanos a partir de los 18 años, y optativo para jóvenes de 16 y 17, así como para quienes superan los 70 años. Las personas habilitadas que no asistieron a votar el 26 de octubre quedan registradas en el Registro de Infractores, lo que puede generar sanciones administrativas y económicas.

El voto en Argentina es obligatorio para mayores de 18 años. Es optativo para jóvenes de 16, 17 y mayores de 70 (Photo by AFP)

Las consecuencias de no votar según el Artículo 125 del Código Electoral Nacional son las siguientes:

La multa varía según la cantidad de ausencias previas:

Primera falta: $50

Segunda falta: $100

Tercera falta: $200

Cuarta falta: $400

Quinta falta y siguientes:$500

No votar puede generar multas y restricciones para realizar trámites oficiales, según el Código Electoral Nacional (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Quienes no participaron en los comicios disponen de 60 días para presentar una justificación válida por la ausencia, a través de los canales oficiales habilitados por la Cámara Nacional Electoral, embajadas, consulados o secretarías electorales correspondientes. Si no justifican la inasistencia, permanecerán en el registro y solo podrán regularizar su situación abonando la multa correspondiente.