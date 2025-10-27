Política

El oficialismo de Zamora arrasó en Santiago del Estero: Elías Suárez será el nuevo gobernador

El candidato del Frente Cívico ganó con el 70% de los votos, mientras que el mandatario actual será senador al imponerse con el 55% de los sufragios. El PJ retuvo su banca en el Senado. Alta participación electoral

Guardar
Elías Suárez ganó por amplio
Elías Suárez ganó por amplio margen las elecciones en Santiago del Estero

El oficialismo de Gerardo Zamora festejó en múltiples sentidos el resultado de las elecciones que hubo en Santiago del Estero: Elías Suárez, actual jefe de Gabinete y figura de máxima confianza del mandatario saliente, ganó con el 70% de los votos, mientras que el frente Despierta Santiago (radicalismo no zamorista, PRO y el Movimiento Viable), que postulaba a Alejandro Parnás, quedó segundo con el 12% de los sufragios, y La Libertad Avanza, cuyo candidato fue Ítalo Cioccolani, resultó tercero con el 11% de los votos.

“Vamos a seguir construyendo una provincia para todos”, dijo Suárez al celebrar el triunfo. Ingeniero agrónomo de 69 años y oriundo de la capital provincial, inició su carrera en la función pública en 1999 como subsecretario de Prensa de la Municipalidad de la capital, luego fue director de Relaciones Institucionales y en 2003 asumió como secretario de Gobierno del municipio. En la fórmula lo acompañó Carlos Silva Neder, actual vicegobernador y referente del justicialismo local.

Además, el Frente Cívico triunfó con el 55% de los votos la elección de senador nacional, por lo que Gerardo Zamora, el actual gobernador, tendrá su banca en la Cámara Alta en reemplazo de su esposa, Claudia Ledesma Abdala, mientras que retuvo su lugar en el Senado José Emilio Neder (Fuerza Patria) al obtener el 18,86%; tercero quedó Tomás Figueroa (La Libertad Avanza) con el 14,67%; y en cuarto lugar se ubicó Facundo Pérez Carletti (Despierta Santiago) con el 8,73%.

Gerardo Zamora, en un acto
Gerardo Zamora, en un acto de campaña con Elías Suárez y Carlos Silva Neder

En la categoría de diputado nacional también se impuso el Frente Cívico, con el 50,54% de los votos, por lo que tendrá dos bancas en la Cámara Baja (Jorge Alejandro Mukdise y Cecilia López Pasquali de Balmaceda), mientras que Fuerza Patria quedó segundo con el 20,33% de los sufragios, y obtuvo un lugar en Diputados.

El dato llamativo es que en Santiago del Estero se registró una participación electoral del 72,6%, que superó la que se registró a nivel nacional, que fue del 66% y se convirtió en la baja registrada en elecciones legislativas desde el retorno de la democracia, en 1983.

De esta forma, Zamora se afianzó como líder de una fuerza provincial que gobierna la provincia desde hace 20 años, con tres mandatos de él como gobernador y uno de su esposa, Ledesma Abdala, mientras que los libertarios tuvieron un mal resultado pese a que el propio Milei estuvo en la capital provincial para hacer campaña por sus candidatos, junto con Karina Milei y Martín Menem.

Javier Milei e Italo Cicciolani,
Javier Milei e Italo Cicciolani, candidato a gobernador de La Libertad Avanza

Al hablar tras conocerse el triunfo, Zamora agradeció a “toda la militancia por el esfuerzo para explicar el sistema de votación” y destacó el papel de las otras agrupaciones políticas que “participaron apoyando la democracia para seguir consolidando este sistema de gobierno”.

“Siempre voy a participar desde la política promoviendo el diálogo”, dijo Zamora, y agregó: “Cuando sea la defensa de nuestros intereses y el federalismo vamos a estar ahí. Las derrotas siempre hay que afrontarlas con fortaleza y con dignidad. Los triunfos a veces son efímeros. Mi compromiso también es con la Patria”.

Además de gobernador y vicegobernador, los santiagueños eligieron 40 diputados provinciales, tres intendentes y concejales en Clodomira,Villa Atamisqui y Beltrán, así como 137 comisionados municipales.

Temas Relacionados

Elías SuárezGerardo ZamoraSantiago del EsteroElecciones en Santiago del Estero 2025Elecciones 2025Frente CívicoLa Libertad AvanzaÚltimas noticiasElecciones 2025 Argentina

Últimas Noticias

Resultados elecciones 2025 en CABA: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Los ciudadanos porteños eligieron 13 diputados y 3 senadores nacionales. Cuánto obtuvo cada fuerza política, comuna por comuna

Resultados elecciones 2025 en CABA:

Categórico triunfo de La Libertad Avanza: gana en la provincia de Buenos Aires y obtiene más del 40% de los votos en todo el país

El oficialismo obtuvo un fuerte respaldo en las urnas, incluso en la provincia de Buenos Aires, donde hace menos de dos meses había perdido por más de 14 puntos. El Presidente iniciará la segunda etapa de su mandato con un mayor respaldo en el Congreso y oxígeno para realizar los cambios del Gabinete anunciados

Categórico triunfo de La Libertad

Luego de ganar las elecciones, Milei convocó a legisladores y gobernadores de otros partidos para acordar las reformas

El presidente celebró desde el búnker de La Libertad Avanza el triunfo en los comicios legislativos y anticipó una etapa de consensos. “Hoy pasamos el punto bisagra, comienza la construcción de la Argentina grande”, afirmó

Luego de ganar las elecciones,

Senado: LLA casi triplica sus bancas, el PJ quebró su piso histórico de 30 y los futuros aliados serán clave

Ocho provincias definieron 24 legisladores. El oficialismo no arriesgaba y tendrá un escenario positivo de 20 escaños propios. Fuerza Patria hace una pésima elección bajo las órdenes de Cristina Kirchner y desciende de 34 a 28

Senado: LLA casi triplica sus

Abusos sexuales, violencia de género y estafas: quiénes fueron los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

Hasta esta tarde eran al menos 16 los sospechosos con pedido de captura de la Justicia que fueron apresados tras emitir el sufragio en diversas escuelas

Abusos sexuales, violencia de género
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados elecciones 2025 en CABA:

Resultados elecciones 2025 en CABA: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Categórico triunfo de La Libertad Avanza: gana en la provincia de Buenos Aires y obtiene más del 40% de los votos en todo el país

Luego de ganar las elecciones, Milei convocó a legisladores y gobernadores de otros partidos para acordar las reformas

Gestos, posturas y emociones: qué reveló la comunicación no verbal de los candidatos en los discursos

Senado: LLA casi triplica sus bancas, el PJ quebró su piso histórico de 30 y los futuros aliados serán clave

INFOBAE AMÉRICA
Contundente victoria del gobierno de

Contundente victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Donald Trump prometió resolver “muy rápidamente” el conflicto armado entre Pakistán y los talibanes de Afganistán

Constituciones dictatoriales violan derechos humanos y producen miseria

La dictadura de Maduro desafió a EEUU por su despliegue en el Caribe: “No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra”

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, inicia una gira clave por Asia para reforzar alianzas y frenar la influencia de China

TELESHOW
El incendio en la casa

El incendio en la casa de Claudia Schijman que provocó su muerte: había sufrido quemaduras en sus brazos

Ivana Icardi relató el percance que sufrió trabajando en Alemania: “Manden buenas vibras”

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en la noche en que el amor volvió a brillar: el “te amo” que le dedicó el futbolista

Karina Jelinek recordó en las Elecciones Legislativas 2025 su famoso video viral: “¡Ábranme, quiero votar!"

Juana Repetto contó por qué no tiene televisores en el living ni en las habitaciones de sus hijos: “Es suficiente”