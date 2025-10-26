Dónde voto hoy, 26 de octubre: consultá el padrón electoral para las elecciones legislativas 2025

¿Qué se vota el 26 de octubre?

Este 26 de octubre, Argentina vivirá un cambio histórico en la forma de votar: por primera vez en unos comicios nacionales se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), en reemplazo del sistema de boletas partidarias.

Millones de ciudadanos deberán elegir diputados nacionales en todo el país y senadores nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En total, estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

Además, algunas provincias tendrán elecciones legislativas locales y Santiago del Estero elegirá a su nuevo gobernador.

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Para poder participar de los comicios, es necesario figurar en el padrón electoral y acreditar la identidad con un documento válido para votar al momento de emitir el sufragio.

Para averiguar el número de orden, la mesa y el centro a dónde votar se deben realizar los siguientes pasos:

Ingresar a la web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar). Seleccionar un distrito. Completar el verificador de seguridad.

Una vez realizado este procedimiento, el sistema mostrará los datos del establecimiento de votación, la mesa y el número de orden para emitir el voto el 26 de octubre.

También puede consultar el padrón electoral definitivo acá:

Qué se vota en las elecciones legislativas hoy

El padrón podrá consultarse en la aplicación Mi Argentina (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Jujuy : 3 Diputados/as Nacionales

Salta : 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales

Tucumán : 4 Diputados/as Nacionales

Catamarca : 2 Diputados/as Nacionales

La Rioja : 2 Diputados/as Nacionales

San Juan : 3 Diputados/as Nacionales

San Luis : 3 Diputados/as Nacionales

Mendoza : 5 Diputados/as Nacionales

Neuquén : 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales

Río Negro : 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales

Chubut : 2 Diputados/as Nacionales

Santa Cruz : 2 Diputados/as Nacionales

Tierra del Fuego : 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales

Formosa : 2 Diputados/as Nacionales

Chaco : 3 Senadores/as Nacionales, 4 Diputados/as Nacionales

Santiago del Estero : 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales

Misiones : 3 Diputados/as Nacionales

Corrientes : 3 Diputados/as Nacionales

Santa Fe : 5 Diputados/as Nacionales

Entre Ríos : 3 Senadores/as Nacionales, 5 Diputados/as Nacionales

Córdoba : 9 Diputados/as Nacionales

Capital Federal : 3 Senadores/as Nacionales, 13 Diputados/as Nacionales

Buenos Aires : 35 Diputados/as Nacionales

La Pampa: 3 Diputados/as Nacionales

La legislación nacional dispone el uso del sistema D’Hondt para distribuir escaños en proporción a los votos obtenidos por cada lista.

Bancas en juego elecciones 2025 diputados y senadores

Además, un conjunto de provincias optó por votar autoridades locales en simultáneo con las elecciones nacionales del 26 octubre. Estas son:

Catamarca elige 21 diputados provinciales y 8 senadores provinciales

La Rioja elige 18 diputados provinciales

Mendoza elige 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales

Santiago del Estero elige Gobernador y 40 diputados provinciales

Quiénes pueden votar este domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas

¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

El voto en Argentina tiene carácter universal, igual, secreto, libre y obligatorio. La universalidad garantiza que todas las personas argentinas, sin distinción de sexo, raza o religión, poseen el derecho al sufragio desde los 16 años si son nativos o desde los 18 si son naturalizados

En el caso de los ciudadanos argentinos que residen en el extranjero, el voto tiene carácter optativo. La normativa establece que quienes tengan domicilio registrado fuera del país antes del 19 de abril de 2025 podrán participar en la elección.

Los residentes en el exterior tienen la posibilidad de votar de manera presencial en el consulado o embajada que les corresponda según su lugar de residencia, o bien optar por la modalidad postal.

Además, el Código Nacional Electoral reconoce el derecho al voto a los presos y personas detenidas que estén bajo prisión preventiva, siempre que figuren en el Registro de Electores Privados de Libertad, elaborado por la Cámara Nacional Electoral.

Los documentos válidos para votar hoy

Con estos documentos se podrá votar

Además de figurar en el padrón electoral, los ciudadanos deben presentar en los centros de votación un documento cívico personal oficial que acredite su identidad frente a las autoridades de mesa:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

DNI tarjeta

El elector puede votar presentándose con libreta de enrolamiento o libreta cívica siempre que no haya gestionado el DNI. También podrá votar si se presenta, por ejemplo, con un DNI triplicado y en el padrón figura que se le otorgó un duplicado.

No se permite el uso del DNI en el celular ni de un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral, aunque sí los electores podrán sufragar si presentan una versión posterior al documento registrado en la nómina oficial.