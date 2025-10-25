Política

El Congreso retoma el debate por el Presupuesto y el oficialismo no planea enviar a los ministros

La decisión del Gobierno de que los funcionarios no vayan a las comisiones complica las negociaciones y profundiza el distanciamiento con bloques opositores y dialoguistas en la Cámara de Diputados

David Cayón

Por David Cayón

Luis Caputo es uno de
Luis Caputo es uno de los citados (REUTERS)

Las elecciones de medio término del próximo domingo tendrán como resultado una nueva configuración del Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, hasta el recambio, los legisladores deberán seguir debatiendo temas que son sustanciales para el 2026 como, por ejemplo, el Presupuesto.

En este esquema, y sin importar los resultados, el oficialismo tiene definida una primera estrategia y es la ausencia de ministros nacionales en las comisiones.

A pesar de la insistencia de los bloques de la oposición para que los 9 ministros nacionales se presenten a defender y explicar el proyecto de ley, la Casa Rosada definió que solo se presentarán las segundas líneas, algo que en los diputados genera poca expectativa y esto quedó demostrado durante la última semana que la Comisión de Presupuesto y Hacienda arrancó con casi la totalidad de los diputados presentes y terminó esta última semana con una representación menor de cada uno de los bloques.

“No discutimos con los que toman la decisión, entonces se puede intercambiar opiniones técnicas pero no definiciones. Hasta ahora tuvimos la presencia de secretarios como el de Trabajo o el titular de ARCA, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, no vienen a explicar qué va a pasar”, afirmó un diputado de Unión por la Patria.

Germán Martínez, Miguel Ángel Pichetto
Germán Martínez, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot (Gustavo Luis Gavotti)

Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, suele reclamar la presencia de Caputo, de quien señala que tiene “miedo escénico”, imagen que repiten muchos de sus colegas, pero que, desde que el ministro de Economía saltó a los canales de televisión a dar entrevistas, cambiaron porque “tiene miedo de que le pregunten”.

Germán Martínez, de UP, exigió en varias oportunidades la presencia de Caputo. “Tiene que venir a responder. No me importa si tiene fobia a algunas reuniones, con la responsabilidad que tiene, debe dar respuestas”.

Pero el Ejecutivo sigue protegiendo al Ministro de Economía. El año pasado fue el propio presidente Javier Milei quien presentó el proyecto de ley en el recinto y con eso dio saldada la presencia de Caputo en el Congreso. Ahora, un poco más envalentonado de lo que supo mostrar en otros momentos, fue el propio funcionario que alguna vez dijo que ir al Congreso a brindar explicaciones respecto de los temas referentes a su cartera era “una pérdida de tiempo”.

Esta situación, sumada a la decisión del Ejecutivo de reglamentar las leyes de emergencias en Pediatría, Discapacidad y presupuestos Universitarios suspendiendo sus aplicaciones, dinamitaron los puentes respecto a las negociaciones con los bloques dialoguistas que ya trabajan en dictámenes propios del proyecto original.

Los únicos que parecen tener acceso son los del bloque Innovación Federal que responden directamente a los gobernadores. Cuando llamaron a la reunión en el despacho de Menem, desde las provincias le señalaron al titular de la Cámara de Diputados que los legisladores no iban a ir. “Nosotros llevamos los pedidos de los que tienen que administrar, no nos sirve ir con el resto de los diputados y por eso no vamos. Por otro lado, estamos teniendo reuniones en la Casa Rosada con Lule Menem en la misma línea. Nosotros tenemos otro tipo de reclamos", explicó un diputado de ese bloque.

El debate por el proyecto se retomará el miércoles de la semana que viene con la presencia del Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez -por lo menos así figura en la agenda de la Cámara de Diputados- . Ambos dependen de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, que desde que asumió en el cargo en diciembre del 2023 nunca fue al Congreso de la Nación.

