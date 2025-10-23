Presupuesto, negociación interna y el 2027: los frentes que encarará Kicillof tras las elecciones

Axel Kicillof con la boleta única por la Provincia de Buenos Aires

En el gobierno de la provincia de Buenos Aires se preparan para el día después de la elección de este domingo. El resultado será determinante para moldear el discurso del día posterior. Si bien en La Plata reconocen que la tendencia no cambiará a lo que fue la elección de septiembre, cuando Fuerza Patria se impuso por casi 14 puntos por sobre La Libertad Avanza, sí admiten que las encuestas que manejan oscilan entre 7 y 10 puntos de diferencia a favor del peronismo. Es decir, se evidencia un “descuento” de parte de los libertarios. En este contexto, con el correr de los días, el mandatario provincial deberá afrontar negociaciones políticas tanto en el corto como en el mediano plazo.

El Ejecutivo intentará —antes de aprobar el Presupuesto 2026 que se enviará a la Legislatura a la brevedad— la aprobación de la ley que faculta al Ejecutivo a salir a tomar deuda por hasta USD 1.045 millones que solicitó con un proyecto de ley que incluye varios ítems en mayo de este año y nunca fue tratado en el recinto. El objetivo central es obtener el financiamiento para cubrir los pagos de deuda adoptados durante la gobernación de María Eugenia Vidal.

Esta semana, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco se refirió al tema y planteó que el proyecto en cuestión que tiene el dictamen de mayoría de la comisión de Presupuesto en el Senado y está en condiciones de ser llevado al recinto “es muy necesario para la Provincia". “Son momentos financieros complejos para todos, pero para la provincia de Buenos Aires en particular, dado que, como dijimos anteriormente, nos han recortado 12 millones de pesos de presupuesto. Está cayendo la coparticipación que recibe la Provincia por la crisis económica que hay en el país y, por lo tanto, se recauda menos en materia de impuestos coparticipables. También tenemos problemas con nuestra propia recaudación, porque la crisis económica va afectando de esa manera a todos los sectores: al sector nacional, al sector provincial y al sector municipal, que nosotros vemos también con gran preocupación”, enfatizó el funcionario.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco (Aglaplata)

Con la actual composición legislativa, como con la que habrá a partir de diciembre de este año, el Ejecutivo necesitará del acompañamiento de un sector de la oposición; sumado al entendimiento puertas adentro para avanzar con el proyecto girado en el mes de mayo. Una instancia por demás compleja. Semanas atrás hubo un intento de llevar al recinto el expediente, pero no se alcanzó el acuerdo. La oposición reclama sobre distintos aspectos: la renovación y distribución de cargos en diferentes organismos y que el financiamiento solicitado sea discutido de manera conjunta con el Presupuesto 2026. En la última reunión de labor parlamentaria, los bloques de la UCR, los libertarios aliados y el PRO se sorprendieron al ver que el peronismo creía lo mismo. Hoy por hoy, tanto en el bloque de Diputados como en el Senado, el espacio de Kicillof está en inferioridad numérica dentro de las bancadas peronistas.

Pese al intento de mostrar homogeneidad por las elecciones de este domingo, puertas adentro, en el kirchnerismo siguen cuestionando a Kicillof por haber desdoblado la elección. Este lunes el gobernador bonaerense volvió a defender la decisión adoptada que culminó con la victoria de Fuerza Patria del 7 de septiembre. Lo hizo rodeado de las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT). Haber ganado la elección con la contundencia obtenida en septiembre, posiciona al mandatario provincial en el pelotón de nombres de una oferta electoral que el peronismo deberá construir hacia 2027. Por el momento, no cuenta con el patrocinio del kirchnerismo. Sin embargo, desde hace tiempo que el mandatario viene trabajando en “la construcción de una alternativa al gobierno de Milei”, como suele repetir en público y en privado.

Kicillof junto a la CGT en el homenaje a José Ignacio Rucci

Días atrás, durante un homenaje a José Ignacio Rucci, el gobernador hizo un repaso de la decisión del desdoblamiento, su comparación con la medida —de similares características— adoptada por el Gobierno de la Ciudad y recordó: “Se toma la decisión, se sostiene una elección adelantada y desdoblada en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál era el riesgo? Que pase lo mismo, el riesgo era perder septiembre, como pasó en el desdoblamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo quiero plantear esto porque la verdad que la elección de septiembre tuvo una virtud. Nuestro pueblo, nuestra gente, estaba sufriendo y lo veíamos por todos lados, y no estaba pintado de violeta. Más allá de posiciones políticas, que hubo muchas, estaba viendo y observando el obvio y evidente fracaso e improvisación del gobierno de Milei"; fundamentando así por qué definió desenganchar las elecciones provinciales de las nacionales en la provincia de Buenos Aires, toda una novedad en la ingeniería electoral.

El argumento del cristinismo fue que se tuvo que hacer “el doble de trabajo”, al afrontar dos campañas electorales en un vasto territorio como el bonaerense. Si hay una diferencia de un dígito que oscile los siete puntos y no tenga el impacto esperado en la cantidad de bancas conseguidas, nadie descarta que los reproches empiecen a aflorar. Repitiendo los guarismos de septiembre, Fuerza Patria debería conseguir 19 bancas, cuatro más de las 15 que pone juego.

La segunda candidata a diputada nacional de Fuerza Patria por PBA, Jimena López

Luego de los comicios, el Ejecutivo también encarará la negociación por el Presupuesto bonaerense 2026. Aún no fue presentado. El mismo también comprende a la Ley Fiscal Impositiva. En la llamada ley de leyes se podría incluir otro ítem para la autorización de deuda, tal como con el que no se logra avanzar en la Legislatura. “Lo que esperamos nosotros apenas presentemos en la Legislatura los dos proyectos: financiamiento más fiscal impositiva y el presupuesto, tengan una rápida aprobación para que PBA, luego de dos años, pueda contar con los recursos que necesita para poder seguir trabajando”. Actualmente, tiene prorrogado el Presupuesto y la Ley Fiscal, además de que se vencieron las declaraciones de emergencias en distintas áreas vencidas.

El menú es amplio. Podría incluir movimientos en la integración del Gobierno, pliegos para ocupar un sillón en la Suprema Corte de Justicia, designaciones en el Consejo de Educación o en el directorio del Banco Provincia. Para todo ello, el mandatario bonaerense deberá sentarse con propios y ajenos.