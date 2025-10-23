El dirigente de Insfrán que le dio una trompada a una militante libertaria en Formosa intentó justificarse

Violentos incidentes en Formosa entre seguidores de Insfran y militantes de La Libertad Avanza

Los enfrentamientos ocurridos en la Plaza San Martín de Formosa han generado un gran revuelo en la provincia y fuera de ella, con repercusión nacional, a partir de un violento incidente protagonizado por el ex concejal justicialista Fabián Rodríguez y militantes de La Libertad Avanza., entre ellos una mujer a la que el dirigente le dio una trompada, según se puede ver en los videos de la gresca.

El episodio tuvo lugar en el centro de la ciudad, cuando Rodríguez, referente local del esquema político de Gildo Insfrán, se presentó en la plaza acompañado de familiares y allegados tras participar en una actividad partidaria. De acuerdo con su testimonio, la confrontación habría comenzado tras un incidente con su vehículo y una agresión a su madre. Por su parte, Verónica, identificada como militante libertaria, relató que tras un cruce verbal sufrió un golpe en el rostro por parte del dirigente peronista.

Rodríguez fue concejal, es dirigente gremial y milita para la fuerza política que conduce el gobernador Gildo Insfrán (Facebook Fabián Rodríguez)

Luego de la difusión de los videos y el repudio expresado por sectores políticos, Rodríguez defendió públicamente sus acciones en comunicación con La Mañana en Vivo. Según narró, la situación se desató luego de que parte del equipo vinculado a la concejal Gabriela Neme se trenzara en discusión con su grupo. “Pasó lo que siempre pasa cuando está la Neme y su equipo de trabajo, que lo único que hacen es generar violencia, armar su show o minuto de fama para luego grabar videos y mandarlos a los medios nacionales; cosas que evidentemente no les da resultados porque la gente no acompaña en las urnas”, aseguró el ex concejal justicialista. “Ayer, nosotros fuimos los agredidos. Le pegaron a mi vieja que tiene 72 años, se ve claro en el video cuando le meten una patada mientras discutíamos con Gabriela Neme; eso me hizo reaccionar”, subrayó Rodríguez.

Según relató, al finalizar esa actividad, decidió recorrer el centro con familiares y allegados, sin prever que la situación derivaría en violencia. “Cuando llegamos a la plaza, no sabíamos qué realmente pasaba. Estacionamos cerca y gente de Neme, al vernos llegar, se acercó a nosotros y en un momento, uno de sus militantes le pegó una patada o con algo a la parte trasera de la camioneta, que la terminó rompiendo. Cuando escucho el ruido, voy hacia el vehículo y ahí me llegan Gaby y su hijo, más otras personas para increparme”, relató el dirigente.

“Minutos después, una persona con remera negra le pega una patada a mi mamá y salgo a defenderla, como haría cualquiera que agrede a su madre”, señaló. Al ser consultado sobre las imágenes que lo exhiben extrayendo una cachiporra de su camioneta, Rodríguez argumentó: “fue para defenderme, si eran como 10 personas contra una sola, mientras la policía no hacía nada. Me ponen el mote de patotero y que fui a agitar al lugar, pero es infantil pensar eso cuando estuve con tres masculinos y cuatro mujeres”.

Por el lado de los militantes libertarios, Verónica, quien fue víctima de una trompada en el rostro, brindó su versión del incidente en el mismo medio. Explicó que el grupo de La Libertad Avanza estaba trabajando tranquilamente en una carpa instalada en la plaza, informando a los vecinos sobre la Boleta Única de Papel. “Ayer a la mañana estuvimos trabajando tranquilamente en la carpa que instalamos en la plaza, apoyando a los candidatos de LLA y explicando a la gente cómo se utiliza la Boleta Única de Papel en estas elecciones; hasta que llegó Fabián Rodríguez y su gente, vestido con la pechera rosa de la agrupación de la concejal Petu Argañaraz”, relató.

En su testimonio, Verónica describió cómo la llegada del grupo de Rodríguez provocó una escalada. “Allí empiezan a buscar pleitos, pateando nuestra carpa e insultando para que nos retiremos del lugar, cuando estábamos tranquilos y sin molestar. Tras las discusiones, se armó la pelea y cuando a un compañero lo tiran al piso, me pongo para defenderlo y en ese momento Fabián me da una piña en la cara, que me deja desorientada”, expuso. Detalló que, tras el golpe, sintió un intenso dolor y acudió a un centro médico para estudios a raíz de la lesión en la frente. “Lo que me duele es la cabeza. Seguramente me harán una placa. La parte de la frente me lastimó, no así el ojo”, manifestó la mujer ante el mismo medio.

Otra parte relevante de su testimonio apunta al accionar policial, que según Verónica fue nulo durante el altercado. “La policía se desentendió de la agresión, pese a observar la violenta trompada: uno de ellos me dijo que me arregle sola, que juntemos las cosas y nos retiremos de la plaza, cuando debería actuar con el agresor por tratarse de un hecho de violencia de género”, sostuvo la militante. Debido a esto, no radicó una denuncia formal, expresando su escepticismo sobre la eventual intervención de la fuerza provincial. “Fabián Rodríguez es un golpeador de mujeres y la policía lo defiende”, enfatizó .