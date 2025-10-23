Política

El dirigente de Insfrán que le dio una trompada a una militante libertaria en Formosa intentó justificarse

“Me rompieron la camioneta”, dijo Fabián Rodríguez, ex concejal del PJ, luego de los graves incidentes en la capital formoseña. La mujer agredida también hizo declaraciones

Guardar
Violentos incidentes en Formosa entre seguidores de Insfran y militantes de La Libertad Avanza

Los enfrentamientos ocurridos en la Plaza San Martín de Formosa han generado un gran revuelo en la provincia y fuera de ella, con repercusión nacional, a partir de un violento incidente protagonizado por el ex concejal justicialista Fabián Rodríguez y militantes de La Libertad Avanza., entre ellos una mujer a la que el dirigente le dio una trompada, según se puede ver en los videos de la gresca.

El episodio tuvo lugar en el centro de la ciudad, cuando Rodríguez, referente local del esquema político de Gildo Insfrán, se presentó en la plaza acompañado de familiares y allegados tras participar en una actividad partidaria. De acuerdo con su testimonio, la confrontación habría comenzado tras un incidente con su vehículo y una agresión a su madre. Por su parte, Verónica, identificada como militante libertaria, relató que tras un cruce verbal sufrió un golpe en el rostro por parte del dirigente peronista.

Rodríguez fue concejal, es dirigente
Rodríguez fue concejal, es dirigente gremial y milita para la fuerza política que conduce el gobernador Gildo Insfrán (Facebook Fabián Rodríguez)

Luego de la difusión de los videos y el repudio expresado por sectores políticos, Rodríguez defendió públicamente sus acciones en comunicación con La Mañana en Vivo. Según narró, la situación se desató luego de que parte del equipo vinculado a la concejal Gabriela Neme se trenzara en discusión con su grupo. “Pasó lo que siempre pasa cuando está la Neme y su equipo de trabajo, que lo único que hacen es generar violencia, armar su show o minuto de fama para luego grabar videos y mandarlos a los medios nacionales; cosas que evidentemente no les da resultados porque la gente no acompaña en las urnas”, aseguró el ex concejal justicialista. “Ayer, nosotros fuimos los agredidos. Le pegaron a mi vieja que tiene 72 años, se ve claro en el video cuando le meten una patada mientras discutíamos con Gabriela Neme; eso me hizo reaccionar”, subrayó Rodríguez.

Según relató, al finalizar esa actividad, decidió recorrer el centro con familiares y allegados, sin prever que la situación derivaría en violencia. “Cuando llegamos a la plaza, no sabíamos qué realmente pasaba. Estacionamos cerca y gente de Neme, al vernos llegar, se acercó a nosotros y en un momento, uno de sus militantes le pegó una patada o con algo a la parte trasera de la camioneta, que la terminó rompiendo. Cuando escucho el ruido, voy hacia el vehículo y ahí me llegan Gaby y su hijo, más otras personas para increparme”, relató el dirigente.

“Minutos después, una persona con remera negra le pega una patada a mi mamá y salgo a defenderla, como haría cualquiera que agrede a su madre”, señaló. Al ser consultado sobre las imágenes que lo exhiben extrayendo una cachiporra de su camioneta, Rodríguez argumentó: “fue para defenderme, si eran como 10 personas contra una sola, mientras la policía no hacía nada. Me ponen el mote de patotero y que fui a agitar al lugar, pero es infantil pensar eso cuando estuve con tres masculinos y cuatro mujeres”.

Por el lado de los militantes libertarios, Verónica, quien fue víctima de una trompada en el rostro, brindó su versión del incidente en el mismo medio. Explicó que el grupo de La Libertad Avanza estaba trabajando tranquilamente en una carpa instalada en la plaza, informando a los vecinos sobre la Boleta Única de Papel. “Ayer a la mañana estuvimos trabajando tranquilamente en la carpa que instalamos en la plaza, apoyando a los candidatos de LLA y explicando a la gente cómo se utiliza la Boleta Única de Papel en estas elecciones; hasta que llegó Fabián Rodríguez y su gente, vestido con la pechera rosa de la agrupación de la concejal Petu Argañaraz”, relató.

En su testimonio, Verónica describió cómo la llegada del grupo de Rodríguez provocó una escalada. “Allí empiezan a buscar pleitos, pateando nuestra carpa e insultando para que nos retiremos del lugar, cuando estábamos tranquilos y sin molestar. Tras las discusiones, se armó la pelea y cuando a un compañero lo tiran al piso, me pongo para defenderlo y en ese momento Fabián me da una piña en la cara, que me deja desorientada”, expuso. Detalló que, tras el golpe, sintió un intenso dolor y acudió a un centro médico para estudios a raíz de la lesión en la frente. “Lo que me duele es la cabeza. Seguramente me harán una placa. La parte de la frente me lastimó, no así el ojo”, manifestó la mujer ante el mismo medio.

Otra parte relevante de su testimonio apunta al accionar policial, que según Verónica fue nulo durante el altercado. “La policía se desentendió de la agresión, pese a observar la violenta trompada: uno de ellos me dijo que me arregle sola, que juntemos las cosas y nos retiremos de la plaza, cuando debería actuar con el agresor por tratarse de un hecho de violencia de género”, sostuvo la militante. Debido a esto, no radicó una denuncia formal, expresando su escepticismo sobre la eventual intervención de la fuerza provincial. “Fabián Rodríguez es un golpeador de mujeres y la policía lo defiende”, enfatizó .

Temas Relacionados

Fabián Rodríguez La Libertad Avanza Gildo Insfrán Gabriela Neme Formosa Plaza San Martín Violencia electoral Seguridad

Últimas Noticias

La Cámara Electoral envió a la Corte la apelación de Fuerza Patria contra el reemplazo de Espert por Santilli

Los jueces enviaron al máximo tribunal el recurso presentado por la dirigente Malena Galmarini en contra del cambio ejecutado por el Gobierno en la grilla de candidatos. La medida no tendrá impacto en los comicios del domingo

La Cámara Electoral envió a

El gobernador de Chaco envió un proyecto a la Legislatura para expropiar la chanchería que pertenece al Clan Sena

Leandro Zdero remarcó que se trata de un “símbolo del peor costado de la historia chaqueña”. El próximo martes comenzará el juicio por jurados contra Marcela Acuña, César Sena y Emerenciano Sena acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El gobernador de Chaco envió

Milei cierra la campaña en Rosario con todo el Gabinete y busca impulsar a su candidato para ganar Santa Fe

El Presidente encabezará el último acto antes de las elecciones en la provincia santafesina junto al primer postulante, Agustín Pellegrini, y todos los cabezas de lista nacionales

Milei cierra la campaña en

Elecciones 2025, en vivo: De Andreis confió en una victoria nacional de LLA y “ganar bien” en CABA

El seguimiento minuto a minuto del último día de campaña de los comicios legislativos antes del próximo domingo del 26 de octubre. Los candidatos buscan capturar los últimos votos

Elecciones 2025, en vivo: De

La Patagonia, territorio decisivo para el domingo: 9 senadores en disputa y un escenario difícil para La Libertad Avanza

La defensa de los localismos, el federalismo ausente y el centralismo desmedido propuesto por el gobierno central caracterizaron la campaña electoral en las tres provincias patagónicas que el domingo 26 pondrán en juego nueve bancas en la Cámara de Senadores

La Patagonia, territorio decisivo para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué opciones planea el Gobierno

Qué opciones planea el Gobierno para reemplazar a Pablo Quirno en la secretaría de Finanzas

Investigan si escuchar y tocar música reduce el riesgo de demencia en adultos mayores

Suspendieron por tiempo indefinido el servicio de trenes que unía Buenos Aires con Bahía Blanca

Vialidad: la Fiscalía se opuso al pedido de Cristina Kirchner y Lázaro Báez para frenar el decomiso de sus bienes

Trágico choque en Panamericana entre dos camiones y dos autos: hay al menos tres muertos

INFOBAE AMÉRICA
Un estudio reveló que los

Un estudio reveló que los dinosaurios mantenían alta diversidad hasta el impacto de un asteroide

Dos bombarderos estadounidenses B-1B sobrevolaron el mar Caribe a pocos kilómetros de las costas de Venezuela

La Conaie suspendió el paro sin diálogo ni concesiones: un hecho inédito en la historia democrática de Ecuador

Expertos advierten que limpiar Gaza de artefactos explosivos sin detonar llevará entre 20 y 30 años

Pakistán prohibió al partido islamista TLP tras violentas protestas

TELESHOW
La aventura de Celeste Cid

La aventura de Celeste Cid y Santiago Korovsky en Puerto Madryn: pingüinos, guanacos y paisajes increíbles

La nueva actividad que comenzó la China Suárez en Turquía: “Desayuno con vista”

Lissa Vera se descompensó luego de su denuncia contra el exnovio de Lourdes Fernández

Un flechazo de verano y un divorcio que casi arruina todo: la increíble historia de amor de Matías Alé y Martina Vignolo

El emotivo video de Maru Botana por el cumpleaños de su hija Lucía: “Gracias por tus palabras cuando me viste caída”