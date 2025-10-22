Política

Violentos incidentes en Formosa: un seguidor de Insfrán le pegó a una mujer militante de La Libertad Avanza

La pelea se desató en Plaza San Martín, en la capital de la provincia. Oficialistas y opositores se agredieron por el uso del espacio. Los libertarios denuncian que los atacan en cada lugar donde intentan colocar sus gazebos de campaña

Guardar
Violentos incidentes en Formosa entre seguidores de Insfran y militantes de La Libertad Avanza

En la ciudad de Formosa, capital de la provincia, se registró un nuevo episodio de violencia política en medio de la campaña electoral para las elecciones legislativas del 26 de octubre. El hecho ocurrió después del mediodía, cuando dirigentes y militantes del peronismo y libertarios se trenzaron a golpes por el uso del espacio en Plaza San Martín. En ese marco, una militante de La Libertad Avanza (LLA) fue agredida físicamente por un dirigente identificado como Fabián Rodríguez, ex concejal del Partido Justicialista (PJ) y reconocido referente sindical, vinculado a la estructura que responde al actual gobernador Gildo Insfrán. Los videos que circularon en redes sociales y las declaraciones posteriores de testigos y afectados dan cuenta del hecho.

En los registros se observa cómo los grupos, identificados por remeras rosas (del peronismo) y violetas (libertarios) mantienen un fuerte altercado que rápidamente deriva en agresiones físicas. Allí se puede ver a Rodríguez enfrentando a sus adversarios, y también siendo golpeado.

El enfrentamiento se desencadenó luego de una serie de episodios previos en los que militantes libertarios aseguraron haber sido expulsados de otros puntos centrales por grupos identificados con el oficialismo. Los libertarios denunciaron que sufren reiteradas agresiones mientras desarrollan sus actividades de campaña y que las intimidaciones se han multiplicado en las últimas semanas. La más reciente escalada, ocurrida en la Plaza San Martín, terminó con la intervención de la Policía Federal y la posterior retirada del grupo agredido para garantizar su integridad.

Una de las afectadas en la gresca afirmó que la situación comenzó días antes cuando se encontraban en la peatonal del centro local y fueron “acorraladas” por personas afines al oficialismo, quienes exigieron su retiro del lugar. Según la misma fuente, ante la presión, decidieron trasladarse a la Plaza San Martín, con la intención de continuar su labor de difusión de propuestas y actividades partidarias. Allí, explicó la mujer, “nos ordenan que saquemos nuestras cosas”, además de detallar que “nos hicieron multas por estacionar”, en un contexto que describió como un hostigamiento constante. Indicó también que “la gresca fue después de las 13”, y subrayó que el agresor fue Fabián Rodríguez, hombre identificado como militante sindical próximo al gobernador Insfrán.

Fabián Rodríguez junto al gobernador
Fabián Rodríguez junto al gobernador de Formosa Gildo Insfrán, en una foto que publicó en sus redes sociales

La denunciante agregó que el equipo de LLA en Formosa, a través del candidato local Atilio Basualdo, informó de inmediato a la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich sobre los altercados sufridos. Según su relato, la funcionaria se contactó con los militantes para “garantizar la seguridad” y coordinar la presencia policial, aunque el grupo finalmente optó por retirarse del lugar ante el temor de que la situación escalara.

El episodio violento que involucró a la militante de LLA en Plaza San Martín se suma a otros recientes registrados durante la campaña en Formosa. Pocas horas antes del incidente en la mencionada plaza se había denunciado un hecho similar. Militantes libertarios señalaron a seguidores del gobernador Insfrán como responsables de increparlos y restringirles el uso del espacio público, en un patrón que se ha repetido en localidades del interior y en puntos céntricos de la capital provincial. Además denunciaron una agresión física a otro libertario.

En el momento en el
En el momento en el que se enfrentan la militante libertaria y el ex concejal del PJ, que la agrede

El ataque en ese caso se produjo cuando un joven, de LLA, registraba imágenes en la peatonal céntrica. Según relató el propio agredido, un grupo numeroso lo abordó, lo derribó y lo golpeó reiteradamente. “Me agarraron en patota, me pegaron en el piso”, denunció el militante en declaraciones recogidas por el portal PrensalibreFormosa. El joven, que presentaba el ojo izquierdo ensangrentado, detalló: “Me vieron que estaba filmando, me tiraron el celular y en patota vinieron y me agarraron y me cagaron a trompadas”.

Los agresores vestían pecheras y portaban banderas alusivas al Frente para la Victoria, y entre ellos se encontraban militantes del Partido Justicialista y algunos funcionarios, remarcó el agredido. El video que documenta la golpiza circuló rápidamente en redes sociales y fue compartido por el presidente Javier Milei en su cuenta de X, quien expresó su repudio y responsabilizó a la oposición por lo sucedido.

La víctima, visiblemente afectada, también manifestó su malestar hacia las autoridades policiales y dirigió un reclamo directo al gobernador Gildo Insfrán: “¿Esta es la democracia que quiere?”, cuestionó en el video difundido.

Como consecuencia de los golpes, el joven debió ser hospitalizado con lesiones faciales y daño ocular.

Temas Relacionados

Violencia política Formosa La Libertad Avanza Patricia Bullrich Gildo Insfrán Fabián Rodríguez Plaza San Martín Partido JusticialistaElecciones 2025Elecciones 2025 FormosaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Elecciones 2025: cómo se reparten las bancas en el Congreso y qué es el sistema D´Hondt

El recambio en el Palacio Legislativo nacional, los bloques actuales, el uso de la Boleta Única y el procedimiento para asignar escaños bajo el sistema D’Hondt

Elecciones 2025: cómo se reparten

Presupuesto 2026: el Gobierno anunció la reforma laboral con salario dinámico y convenios por empresa

El secretario de Trabajo Julio Cordero adelantó la propuesta para flexibilizar convenios y eliminar sanciones a empresas. Críticas opositoras y disputa por los números del mercado laboral

Presupuesto 2026: el Gobierno anunció

Gerardo Werthein renunció a la Cancillería y comienza el recambio en el Gabinete

El ministro saliente le comunicó su decisión a Javier y Karina Milei en una reunión que se realizó el viernes pasado en la Quinta de Olivos. Su salida se hará efectiva luego de las elecciones. Quienes suenan para reemplazarlo

Gerardo Werthein renunció a la

La UBA irá a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

La decisión fue tomada por el Consejo Superior, que instruyó al rector a avanzar con medidas judiciales para exigir la aplicación de la norma aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo

La UBA irá a la

La Libertad Avanza analiza la conformación del nuevo Senado: calcula que podría sumar al menos ocho bancas

El oficialismo nacional estima los escenarios que se conformarían en base a los resultados electorales. Altas expectativas en la Ciudad de Buenos Aires y en Entre Ríos. Incertidumbre en las provincias patagónicas y en Salta

La Libertad Avanza analiza la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crecen las importaciones de cerdo

Crecen las importaciones de cerdo de Brasil y la mitad es bondiola: el impacto en la producción local

Cómo es el misterioso asteroide que estaba oculto por la luz del Sol y sorprendió a los científicos

El robo en el Louvre golpea al gobierno de Macron y reaviva el debate sobre la seguridad en los museos

El ocaso de la banda de secuestradores que en un golpe se llevó USD580 mil: todos fueron condenados

Identificaron el cuerpo atado y envuelto en una frazada que flotaba en el mar de Chubut

INFOBAE AMÉRICA
La UE prepara un megapréstamo

La UE prepara un megapréstamo de 140.000 millones de euros para Ucrania y muestra respaldo total a Zelensky

El robo en el Louvre golpea al gobierno de Macron y reaviva el debate sobre la seguridad en los museos

Alarma en Grecia: una sequía récord reduce un 55% el embalse Mornos y pone en jaque al principal suministro de agua potable de Atenas

Un avión ligero se estrelló durante el despegue en un aeropuerto fronterizo de Venezuela: murieron los dos tripulantes

Los hutíes liberaron a 15 empleados de la ONU en Yemen, pero mantienen detenidos a más de 50

TELESHOW
El divertido cumpleaños de Fabián

El divertido cumpleaños de Fabián Medina Flores: invitados de lujo, estilismo y un festejo inolvidable

Babasónicos cerró a puro “sold out” su gira por Europa

El gesto solidario de Enrique Piñeyro en plena vía pública: asistió a un repartidor de delivery atropellado

El sorpresivo anuncio de Pampita sobre su relación con Martín Pepa

El romántico tatuaje que Roberto Castillo se hizo por Cinthia Fernández: la foto