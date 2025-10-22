Dónde voto en Córdoba: consultá el padrón electoral del domingo 26 de octubre de las elecciones 2025

¿Qué se vota el 26 de octubre?

El próximo 26 de octubre de 2025, los ciudadanos de Argentina elegirán nuevos legisladores nacionales. En Córdoba, los votantes deberán seleccionar representantes para la Cámara de Diputados, estrenando la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, dispuesta por la Ley N.º 27.781. 18 listas compiten por nueve bancas en una elección clave para la provincia y el país.

En total, se renovarán 127 diputados y 24 senadores en el Congreso. Córdoba, como segundo distrito con mayor cantidad de electores, solo elegirá a sus diputados nacionales en esta jornada, ya que no se definen cargos senatoriales ni provinciales.

Cómo consultar el padrón en Córdoba

En Argentina, tienen derecho a votar los ciudadanos nativos y por opción con 16 años cumplidos y los naturalizados a partir de los 18 años, siempre que figuren en el padrón electoral y dispongan de documentación habilitante vigente. También se autoriza el voto a personas procesadas en prisión preventiva y a argentinos residentes en el exterior previamente inscriptos.

El voto es a partir de los 16 años, aunque no se aplican sanciones a quienes tengan menos de 18 o más de 70 si no concurren. Para sufragar, se acepta la libreta de enrolamiento, la libreta cívica o el DNI en cualquiera de sus formatos (verde, celeste, tarjeta 2012 y 2025). No se permite utilizar documentación anterior a la consignada en el padrón ni la libreta de enrolamiento cuando allí figure el DNI.

Las personas habilitadas a votar en Córdoba pueden conocer su lugar de votación y el número de orden a través del padrón definitivo habilitado por la Cámara Nacional Electoral. El procedimiento consta de los siguientes pasos:

Acceder al sitio oficial: https://www.padron.gob.ar/

Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Seleccionar género o marcar “sin especificar”.

Elegir el distrito electoral: Córdoba.

Completar el verificador de seguridad. Tras esta operatoria, la plataforma informará número de mesa, centro de votación y orden en el padrón. El trámite es gratuito, individual y previene desplazamientos innecesarios el día de la elección.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel en Córdoba

El 26 de octubre, Córdoba utilizará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), conforme a la Ley 27.781 de implementación nacional. Este mecanismo presenta en una sola hoja todas las alternativas partidarias y cargos, reemplazando el formato de boletas partidarias múltiples y facilitando la visualización integral de las candidaturas.

Proceso de votación

El presidente de mesa entrega la boleta única y un bolígrafo.

En el cuarto oscuro, se debe marcar la preferencia en el recuadro elegido para cada categoría con la lapicera provista.

La boleta se pliega según las instrucciones para proteger el secreto del voto y se deposita en la urna.

No está permitido hacer una sola marca por lista completa; la elección debe realizarse por cada categoría.

La Cámara Nacional Electoral indica que el voto se anula si se emplea una boleta no oficial, se hacen varias marcas en una categoría, la boleta presenta deterioro que impida identificar la opción, o se agregan inscripciones, dibujos u objetos extraños.

El voto es blanco cuando no se señala preferencia alguna en una categoría determinada.

¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

Quiénes son los candidatos para las elecciones legislativas en Córdoba, lista por lista

La boleta única reunirá 18 propuestas electorales, dispuestas según el sorteo realizado por la autoridad electoral. A continuación, los frentes y los principales candidatos de cada lista oficializada en Córdoba.

Partido Libertario

Agustín Spaccesi

Julieta Ceballos

Germán Cassinerio

María Graciela Giordano

Diego Settimo

Alianza Fuerza Patria

Pablo Carro

Constanza “Coti” San Pedro

Martín Lucas

Norma Ghione

Alianza Ciudadanos

Héctor Baldassi

Yanina Vargas

Martín Puig

Melisa Cabrera

Pablo Mussatue

Córdoba renueva nueve bancas en la Cámara de Diputados entre 18 listas y sin cargos senatoriales en juego

Unión Popular Federal

Mario Peral

Mariela Ramallo

Ariel Luque

Carmen Oliva

Alianza Encuentro por la República

Aurelio García Elorrio

Ana Bastán

Juan Teruel

Noelia Perrin

Frente Federal de Acción Solidaria

Stefano López Chiodi

Paola Irusta

Esteban Ezequiel Vivas

Anahí Cabral

Política Abierta para la Integridad Social (PAIS)

Edgar Bruno

Patricia González

Rubén Bustos

María Castro

Alianza Córdoba Te Quiero

Gerardo Lucero

Miriam Alejo

Pablo Leonardo Tulian

Érica Tomatis

Partido Demócrata

Pablo Martelli

Janett González Cuevas

Maximiliano Ledesma

María Centeno

La Boleta Única de Papel permite elegir candidatos de diferentes listas para cada categoría (Crédito: www.argentina.gob.ar)

Acción para el Cambio

Alfredo Keegan

Paola Rimieri

Marcelo Cordero

Lorena Gay Valdez

Defendamos Córdoba

Natalia de la Sota

Marcelo Ruiz

Marcela Lastra

Gustavo Rossi

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

Liliana Olivero

Josué Plevich Shaddock

Virginia Caldera Marsengo

Jorge Luis Navarro

Alianza La Libertad Avanza

Gonzalo Roca

Laura Soldano

Marcos Patiño Brizuela

Laura Rodríguez Machado

Unión Cívica Radical

Ramón Mestre

Patricia Rodríguez

Martín Lucas

Norma Ghione

El voto se anula si la boleta presenta marcas indebidas, deterioro o inscripciones ajenas (Crédito: https://prensa.mendoza.gob.ar/)

PRO - Propuesta Republicana

Oscar Agost Carreño

Camila Sol Pérez

Francisco Iser

Agustina D’amario

Movimiento Avanzada Socialista

Julia Di Santi

Eduardo Mulhall

Davina Maccioni

Franco Bergero

Fe

Juan Carlos Saillen

Celeste Giacchetta

Fernando Mancinelli

Mónica Grandi

Alianza Provincias Unidas

Juan Schiaretti

Carolina Basualdo

Miguel Siciliano

Laura Jure