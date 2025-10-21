Dónde voto en CABA: consultá el padrón electoral del domingo 26 de octubre de las elecciones legislativas 2025

¿Qué se vota el 26 de octubre?

En las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre hay 2.520.249 ciudadanos porteños habilitados para elegir 13 diputados nacionales y 3 senadores en el distrito. Para poder emitir el voto, es necesario figurar en el padrón electoral y acreditar la identidad con un documento válido para votar al momento de presentarse a sufragar.

Los documentos válidos para votar son la libreta de enrolamiento/libreta cívica, el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, la tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”, y el nuevo DNI tarjeta. Cabe señalar que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.

Además, no se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponda a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

Cómo consultar el padrón para votar en CABA

Es recomendable realizar el chequeo de los datos de votación con antelación, ya que de este modo se pueden gestionar eventuales reclamos dentro de los plazos establecidos. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web https://www.padron.gob.ar Ingresar el DNI, sin puntos ni letras Seleccionar el género Seleccionar el distrito de votación Ingresar el código de seguridad que aparece en la pantalla Hacer click en “Consultar”.

A continuación, la página mostrará la información correspondiente al establecimiento y la mesa de votación asignados. Esta consulta no solo permite conocer el lugar exacto donde se debe votar, sino que también posibilita corroborar la correcta incorporación al padrón.

También puede consultar el padrón electoral aquí.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel en CABA

Por primera vez en la historia electoral argentina, la Boleta Única de Papel (BUP) será utilizada por todos los votantes en una elección legislativa nacional, marcando un cambio sustancial en la dinámica del sufragio. Esta modalidad, establecida por la Ley 27.781 y reglamentada a través del Decreto 1049/2024, introduce un formato que busca mayor transparencia y simplicidad en el proceso de votación.

Esta será la Boleta Única de Papel para las elecciones legislativas nacionales 2025 en CABA.

La BUP se presenta con un diseño que organiza las distintas fuerzas políticas en columnas y las categorías de cargos a elegir en filas. De esta manera, el elector accede a la totalidad de la oferta electoral oficial en un solo documento, eliminando la dependencia de la reposición de boletas tradicionales y reduciendo el riesgo de faltantes o sustituciones. Cada distrito cuenta con una versión definitiva y única de la boleta, que solo varía según se vote para una o dos categorías.

En el caso porteño, la BUP incluirá 17 listas para Diputados y 15 para Senadores, lo que refleja la diversidad de la competencia política local.

¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

El procedimiento de votación con la BUP fue diseñado para ser claro y sencillo. Al llegar a la mesa asignada, el votante recibe la boleta y una lapicera de la autoridad de mesa. En la cabina de votación, debe marcar el recuadro correspondiente a la lista y categoría de su preferencia. Es imprescindible que el elector seleccione solo una opción por cada categoría en juego; por ejemplo, una lista para senadores y otra para diputados. Es decir, si se vota en ambas categorías, se debe elegir una candidatura en cada una. Tras realizar la marca, la boleta debe doblarse siguiendo las instrucciones para preservar el secreto del voto y luego depositarse en la urna correspondiente.

Una vez emitido el sufragio, el presidente de mesa rubrica la constancia respectiva y devuelve el documento de identidad al ciudadano, completando así el trámite electoral.

En los distritos donde se eligen representantes tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados nacionales, como ocurre en CABA, la BUP presenta dos casilleros diferenciados: uno para diputados y otro para senadores. El votante debe marcar únicamente una opción por categoría para que el voto sea válido.

El voto será considerado nulo si se realizan dos o más marcas en una misma categoría, si se utiliza una boleta no oficializada o si se agregan inscripciones que dificulten la identificación de la preferencia. Si se deja una categoría sin marcar, esa sección se computará como voto en blanco, sin que esto afecte la validez del resto de la boleta.

Quiénes son los candidatos en CABA para las elecciones legislativas 2025, lista por lista

Unión del Centro Democrático (UCEDE) – Lista 20

Senadores

Diego Ramiro Guelar

Luciana Minassian

Diputados

Marcelo Eduardo Portas Dalmau

María Barrera Echavarría

Fabrizio Leandro Latrónico

Diana Iris Saraceni

Mariano Ramella

GEN – Lista 69

Senadores

Facundo Manes

Carla Betina Pitiot

Diputados

Sergio Fernando Abrevaja

Martín Santiago Borgna

Mirna Marcela Biglione

Fernando Gril

La Izquierda en la Ciudad – Lista 350

Senadores

Héctor Heberling

María Belén D’Ambrosio Romero

Diputados

Federico Winokur

Violeta Alonso

Matías Emiliano Brito

Mariana Rueda Kramer

Enrique Alejandro Leiva

Alianza Potencia – Lista 502

Senadores

Juan Martín Paleo

Ana Luisa Paulesu

Diputados

Ricardo Hipólito López Murphy

Bernarda Fait

Leopoldo Francisco Sahores

Isabel Elvira Cópito

Hagamos Futuro – Lista 505

Senadores

María Marcela Campagnoli

Claudio Gabriel Cingolani

Diputados

Hernán Leandro Reyes

María Cecilia Ferrero

Jorge Alberto Giorno

María Silvia Pace

Juan Facundo Del Gaiso

Alianza La Libertad Avanza – Lista 501

Senadores

Patricia Bullrich

Agustín Aníbal Monteverd

Diputados

Alejandro Eduardo Fargosil

Patricia Noemí Holzman

Nicolás Emma

Sabrina Carlota Ajmechet

Fernando de Andreis

Partido Federal – Lista 8

Senadores

Agustín Dante Rombolá

Marina Gabriela Pérez Damil

Diputados

Daniel Andrés Lipovetzky

Isabel Ángela Figueroa

Franco Ariel Mangione

Mayra Ayelén Azpelicueta

Tomás Hoerth Alconada

Integrar – Lista 348

Senadores

No presenta candidatos

Diputados

“El Turco” García

Graciela Claudia Balestra

Víctor Daniel Amoroso

Nilda Ester Prieto

Gustavo Osman Massud

Movimiento Plural – Lista 352

Senadores

Gustavo Raúl D’Elia

Mariana Soledad Funes Llaneza

Diputados

Marcelo Daniel Peretta

Jimena Castiñeira Arce

Jorge Segundo Porcel de Peralta

Elsa Aurora Nieto

Jorge Ferri

Fuerza Patria – Lista 503

Senadores

Mariano Recalde

Ana Josefina Arias

Diputados

Itai Hagman

“Kelly” Olmos

Santiago Luis Roberto

Lucía Cámpora

Ernesto Andrés Giacomini

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad – Lista 506

Senadores

Christian Castillo

Mercedes Trimarchi

Diputados

Bregman, Myriam

Gabriel Solano

Mercedes de Mendieta

Patricio Del Corro

Celeste Fierro

Ciudadanos Unidos – Lista 504

Senadores

Graciela Ocaña

Martín Ocampo

Diputados

Lousteau, Martín

Piera Agostina Fernández de Piccoli

Gustavo Marangoni

Jessica Soledad Barreto

Roy Cortina

Frente Patriota Federal – Lista 95

Senadores

Ángel Javier Romero

Alicia María Quinodoz

Diputados

César Biondini

Cintia Lorena Lozada

Federico Patricio Rosas

Sabrina Soledad Mansilla Coria

Daniel Alejandro Zeleneñki

Partido Socialista Auténtico – Lista 184

Senadores

Francisco Moreno Guirado

Elsa Mercedes Morales

Diputados

Mario Francisco Mazzitelli

Flor del Rocío Armas Asmad

Ariel Arnaldo Rodríguez

María Lucila Guadalupe Lancioni

Facundo Tomás Muscatello

Partido Comunista – Lista 314

Senadores

Ariel Sebastián Elger Vargas

Nuria Inés Giniger

Diputados

Antonella Bianco

Ignacio Cámpora

Cristina Adriana Ibarra

Rocco Carbone

María Luisa León

Movimiento de Jubilados y Juventud – Lista 343

Senadores

Esteban Paulón

Daniela Soldano

Diputados

Alejandro Katz

Diana Maffia

Gabriel Puricelli

María Rachid

Pedro Núñez

Instrumento Electoral por la Unidad Popular – Lista 72

Senadores

No presenta candidatos

Diputados

Claudio Raúl Lozano

María Eva Koutsovitis

Jonatan Emanuel Baldiviezo

Nina Isabel Brugo Marcó

Pablo Bergel