Política

Trabajadores del Hospital Garrahan marcharán en caravana a la Quinta de Olivos en reclamo por la Ley de Emergencia

Será este sábado a las 14:30. “Por las infancias, la discapacidad y la universidad”, expresaron

Guardar
La caravana comenzará en Congreso
La caravana comenzará en Congreso a las 14:30 horas.

Este sábado por la tarde, trabajadores del Hospital Garrahan realizarán una caravana hasta la Quinta Presidencial de Olivos desde el Congreso Nacional. Buscarán exigir la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario.

La movilización comenzará a las 14:30. Partirá del Congreso y seguirá por Avenida Callao hasta Santa Fe, luego Cabildo, Maipú y Malaver, hasta la Quinta de Olivos, según informó la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT).

“Por las infancias, la discapacidad y la universidad, las leyes que se aprueban son para cumplirse. Si no, hacemos ruido y planteamos juicio político”, expresaron desde la organización encabezada por Norma Lezana, licenciada en Nutrición.

En esa línea, la consigna será pedir por la “aplicación inmediata y efectiva” de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario. “Plata hay, el problema son las prioridades. Si el presidente y su gobierno no escuchan, vamos a Olivos para que nos escuchen”, destacaron desde APyT.

La movilización, que incluirá un ruidazo, está dirigida a toda la comunidad. Así lo expresaron desde la organización en un comunicado: “Vení con tu auto, moto, bici o como puedas. Hoy vamos todos por el Garrahan, por la discapacidad y por la universidad pública”.

La protesta incluirá un “ruidazo”
La protesta incluirá un “ruidazo” frente a la residencia presidencial

Festejamos el conseguir las leyes, pero ahora nos damos cuenta de que el Gobierno no manifiesta la intención de aplicarlas. Lo hemos hecho democráticamente, lo hemos hecho con mucho apoyo social y hoy nuevamente nos encontramos yendo a manifestarnos de una manera original. No los vamos a dejar tranquilos", aseguró Cristina Alonso, perteneciente a la Comisión Directiva de la APyT.

En diálogo con Infobae, la doctora en Bioquímica y jefa del área de Laboratorios Especializados explicó que la propuesta de la caravana surgió por parte de de los familiares de los pacientes. Esperan una amplia convocatoria debido a la “transversalidad” del reclamo.

Alonso también advirtió que la falta de financiamiento afecta la calidad de la atención del hospital, ya que “los equipos están rengos” por la renuncia de profesionales: “Los turnos se retrasan, eso es un poco inevitable. El principal insumo es el recurso humano, y, si no hay concursos para reemplazar todas las renuncias que existen...Renuncian también becarios, que son los que tienen el sueldo más bajo. Eso es irreemplazable”.

Los trabajadores pedirán por la
Los trabajadores pedirán por la “aplicación inmediata y efectiva” de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario. Foto: Maximiliano Luna

Además de la marcha del sábado, un sector del personal agremiado impulsa un paro total para el martes 21 de octubre, la última fecha disponible para que el Poder Ejecutivo promulgue la ley nacional de emergencia en salud pediátrica. La medida fue decidida por asamblea y se plantea como un ultimátum para la administración nacional.

Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, señaló que el gobierno aún no implementó la ley pese a su aprobación en ambas cámaras y luego de vencer el veto presidencial. El dirigente remarcó que ese día “será el último que tiene el gobierno de Milei para implementar la ley de emergencia en salud pediátrica. Ya no hay excusas, tras cuatro votaciones parlamentarias con mayorías contundentes (sanción e insistencia contra el veto)”, declaraciones distribuidas en la gacetilla de ATE.

El reclamo de los trabajadores va acompañado de una crítica al uso de recursos oficiales. Lipcovich sostuvo que “la excusa de que ‘no hay plata’ es inaceptable, no solo porque la ley establece de dónde utilizar fondos, sino especialmente porque el gobierno dilapida recursos públicos en otras ‘prioridades’ en forma sistemática”.

En relación con las mejoras salariales concretadas tras las movilizaciones recientes, Gerardo Oroz, dirigente de ATE, subrayó que “el bono de $350000 y $450000 que conquistamos será permanente, según anunciaron tanto el gobierno como las autoridades del Garrahan”, un logro atribuido a “huelgas, asambleas y movilizaciones”. Oroz puntualizó que la recomposición salarial a los niveles de noviembre de 2023 es un mandato legal, y advirtió que, ante cualquier intento del gobierno de desconocer derechos laborales, están dispuestos a “redoblar la lucha y ponerlo contra las cuerdas”.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasGarrahanLey de Emergencia

Últimas Noticias

Cómo sería el primer paso de la “coalición para el futuro” que piensa el Gobierno para conseguir aliados

La Casa Rosada explora acuerdos con sectores opositores y gobernadores para garantizar la aprobación de cambios tributarios y laborales. Un posible interbloque en Diputados con el PRO sería la primera opción, aunque habría condiciones

Cómo sería el primer paso

El Gobierno realizó el simulacro general del recuento de votos para las elecciones del 26 de octubre

Participaron 1.100 digitadores, fiscales partidarios y funcionarios de la Dirección Nacional Electoral. Claves de un operativo que tendrá por primera vez la Boleta Única de Papel

El Gobierno realizó el simulacro

En Santiago del Estero, Milei volvió a apuntar contra kirchnerismo: “Mientras la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

En el último fin de semana de campaña, el Presidente encabezó un acto en Santiago del Estero junto a los candidatos locales. Luego viajó a Tucumán

En Santiago del Estero, Milei

“Es desafortunado”: Santilli se distanció de los dichos de Reichardt sobre la “enfermedad mental” en los votantes K

El diputado de La Libertad Avanza dijo no estar de acuerdo con las declaraciones de su compañera de lista

“Es desafortunado”: Santilli se distanció

Agustín Pellegrini, candidato libertario en Santa Fe : “Estamos a una elección de cambiar el país para siempre”

El dirigente asegura que la campaña se polarizó entre dos modelos opuestos y que el apoyo a Milei es clave para consolidar las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. El Presidente cerrará la campaña en Rosario

Agustín Pellegrini, candidato libertario en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué medidas y factores faltan

Qué medidas y factores faltan para revertir el estancamiento de la actividad económica

Ya se hicieron casi 4 millones de compras: cuáles son los supermercados que venden con descuento para jubilados

Uaxactun, la aldea guatemalteca que inspira al mundo con su defensa de la selva y la fauna

Cómo sería el primer paso de la “coalición para el futuro” que piensa el Gobierno para conseguir aliados

Pidieron que vaya a juicio el hombre que dejó embarazada a su hija tras abusarla durante años

INFOBAE AMÉRICA
Uaxactun, la aldea guatemalteca que

Uaxactun, la aldea guatemalteca que inspira al mundo con su defensa de la selva y la fauna

González Urrutia celebró la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: “Son reflejo de la Venezuela que queremos”

La Catedral de Canterbury sorprende con una exposición de grafitis que invita a dialogar con Dios

El Partido Comunista chino redefinirá su estrategia económica en un momento de incertidumbre y en plena tensión comercial con EEUU

Silvana Estrada revela la inspiración de Bob Dylan para la creación de su nuevo disco

TELESHOW
El inesperado gesto de Luck

El inesperado gesto de Luck Ra con Nico Behringer, el ganador de La Voz: bigote falso y música callejera

Ángel de Brito anunció quién reemplazará a Marcela Feudale en LAM: “Nunca fue panelista”

La Tora y Nacho se dijeron virtudes y defectos en la cara y se calificaron como ex novios: el puntaje de cada uno

El hijo de un famoso actor participó en Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi: “Es un capo tu viejo”

El video de Úrsula Corberó en Buenos Aires: charla relajada y look informal para pasear por la ciudad