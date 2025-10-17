Santiago Cúneo habló del 17 de Octubre, convocó a los jóvenes desilusionados con Milei y afirmó: “El peronismo es futuro”

Santiago Cúneo habló sobre el 17 de Octubre, la actualidad y las próximas elecciones

“El peronismo no es ni un choripán, ni volver al asado, ni mensajes en blanco y negro de noticieros del ‘45. El peronismo es futuro. Perón siempre nos habló de futuro. Nosotros tenemos que enamorar a los jóvenes de una doctrina que está vigente y más viva que nunca en el siglo XXI”, afirmó Santiago Cúneo, dirigente peronista y candidato a diputado nacional por el partido Nuevo Buenos Aires, al abrir la entrevista con Infobae, el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista.

En un momento crucial y a pocos días de las elecciones, Cúneo denunció la “corrupción” del pejotismo, cuestionó la identidad peronista de los grandes referentes actuales y redefinió el sentido de la fecha emblemática para el movimiento. “Los chicos que fueron defraudados por esta última instancia republicana corrupta y corrompedora de este gobierno, fueron ilusionados con una revolución libertaria que no se dio, a esos chicos que votaron a Milei, les decimos: no vuelvan a cometer el error de desilusionarse tan jóvenes. Hay un proyecto de futuro y es confederal".

Maximiliano Luna

Cúneo apuntó con dureza contra Cristina Kirchner y contra la dirigencia de la CGT, rechazó los actos de homenaje por el 17 de Octubre que se coonvocaron en la sede histórica de la central obrera, en la calle Azopardo, y en la casa de la ex presidenta, donde permanece detenida e inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Apuntó contra Jorge Taiana, que encabeza la lista de Fuerza Patria y que es uno de sus rivales para las próximas elecciones, pero reivindicó la figura del gobernador Axel Kicillof.

El candidato del partido Nuevo Buenos Aires renovó sus planteos acerca de la reforma del sistema federal a uno confederal, donde cada provincia recupere su autonomía: “Queremos un lugar donde los impuestos los cobren los estados provinciales, los derechos de Aduana vuelvan a las provincias, la soberanía de disposición regionalizada sea individual y natural entre las provincias y no dictada desde Buenos Aires”.

Bajo esa lógica de revisión histórica, sumó: “En la Argentina hay que eliminar los nombres de las calles Mitre, Rivadavia, Lavalle. Todos esos son traidores, no son próceres... Es una vergüenza que existan. Obviamente, las radios deberían llevar nombres que hagan honor a los patriotas y no a los traidores. En vez de Mitre, Radio Dorrego. En vez de Rivadavia, Radio Rosas. La provincia de Buenos Aires debería tener un municipio que se llame Juan Manuel de Rosas y no uno que se llame Tres de Febrero”.

Para Cúneo, el 17 de Octubre debería trazar no solo una frontera simbólica sino una convocatoria de cara al 26 de octubre: “A los chicos que quieren una revolución, que soñaban la revolución libertaria, los estafaron. No hay revolución en un modelo conservador. Y la República no es revolucionaria, es conservadora, porque nació para que la Argentina no crezca y no sea victoriosa. Los invito a renacer la revolución política en la Argentina, votando Confederación, votando Nuevo Buenos Aires, votando a Santiago Cúneo y prendiendo el motor de un futuro que no los defraude, que los haga protagonistas”.

La entrevista a Santiago Cúneo

Santiago Cúneo fue entrevistado por Facundo Chaves en los estudios de Infobae

– 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. ¿Qué piensa de esta fecha? Sobre todo en este momento. Faltan muy pocos días para las elecciones. ¿Cómo entiende este momento?

- Es un tiempo que uno puede categorizar de intransigencia peronista. Las circunstancias de “patria o colonia” siglo XXI, modernizado, aggiornado, con inteligencia artificial y robótica, sigue vigente. Es la contradicción histórica de la Argentina inconclusa. Es Patria o Colonia, Pueblo-Antipueblo, Lberación o Dependencia. Es una constante interminada producto de dormir con el enemigo a lo largo de las centurias y que, finalmente, ese tejer de día y destejer de noche nos lleve a esta horrible realidad. Frente al 17 de Octubre, ese principio de lealtad deja de ser peronista y se pone por adelante la enseñanza del teniente general Juan Domingo Perón, y es que primero está la Patria, después el Movimiento y, por último, los hombres.

En esta campaña tan particular, vaciada de ideas, llena de estiércol cloacal, de imputaciones de corrupción de los bandos polarizados, nosotros creemos que el mejor homenaje a Perón es explicar nuestra propuesta, tirar nuestras ideas sobre la mesa para que el pueblo evalúe y vote a conciencia y refrescar una doctrina que tiene más vigencia que nunca.

Perón llegó hasta la analogía. Perón murió en la analogía. Nuestra tarea como peronistas -y vaya si es difícil- es completar a Perón en tiempos digitales. O sea, estamos en la era donde los votos son de generaciones jóvenes sub 50, que se suman cada vez más al padrón. Nosotros, los de más de 50 años, vamos descendiendo y nuestra tarea tiene que ser convertirnos en el puente hacia las generaciones más jóvenes, que son el XXI mirando al siglo XXV, y traer al peronismo a la era digital con los conceptos de nuestras veinte verdades y nuestros diez mandamientos, que son la base del peronismo. El peronómetro.

A partir de ahí construir la comunidad organizada del siglo veintiuno. O sea, terminar con esta idea de que el peronismo es un noticiero del ‘45 en blanco y negro o Perón en el caballo pinto. Perón es el que trajo la plantita de la soja y era para el triunfo del pueblo y terminó siendo para el enriquecimiento de los sectores de la oligarquía de la Sociedad Rural. Perón nos habló de la globalización, los continentalismos, el agua potable, todo hace cuarenta años, como mínimo. El peronismo siempre fue futuro. Y Perón no perdonaría nunca el escenario de algunos que han secuestrado el instrumento electoral del peronismo, que es el Partido Justicialista, y verlos retardatarios y progresistas lejos de la esencia de la doctrina.

Acto de la CGT por el 17 de octubre

– Ayer, jueves estuvo la CGT con un acto y hoy el acto central del PJ va a ser en la residencia donde está detenida Cristina Kirchner. ¿Dónde está el peronismo?

- No, el peronismo va a estar en Florencio Varela con nosotros. El peronismo no marcha ni a la CGT de Héctor Daer, traidor a la clase trabajadora, despreciable, ejemplo de todo lo que no debe ser un sindicalista en la Argentina, si quiere ser peronista. Un traidor, empresario de obras sociales y que ha abandonado a la clase trabajadora y le ha dado la espalda a la representación de las luchas paritarias y de recomposición salarial. Es un indigno secretario general que le anunció a los trabajadores una recomposición salarial del 1%. Nadie con dignidad y que se diga peronista podría anunciar semejante disparate a la clase trabajadora en un momento de tanta angustia, hambre y desesperación. En la CGT tenemos un conjunto de traidores al movimiento peronista, que son empresarios de obras sociales, que no representan a los trabajadores y que son funcionales al gobierno.

Con respecto al boliche bailable de Cristina, que abrió en San Telmo, eso de peronismo no tiene absolutamente nada.

Moyano, Daer, Plaini, Piumato y otros líderes sindicales, en el homenaje por el 17 de Octubre

– ¿Boliche bailable?

- Claro, porque a ella le gusta bailar en el balcón. Seguramente le pondrán un caño. Pero eso no tiene nada que ver con el peronismo, eso es progresismo. Ahí va a estar, alguien que en la década del 70 militaba en Montoneros cuando asesinaron a José Ignacio Rucci, que es Jorge Taiana. Va a estar un personaje nefasto como es Grabois, que no tienen absolutamente nada que ver con el peronismo, como no tiene nada que ver con el peronismo Cristina. Cristina Kirchner es radical, socialdemócrata y liberal.

– ¿Pero si es así, por qué el peronismo se moviliza masivamente a la casa de Cristina?

- No, no son peronistas, se moviliza el pejotismo. El pejotismo es un partido secuestrado. Ese partido secuestrado tiene una estructura paga que se mantiene con dinero estatal, que acumularon en gobiernos nacionales o algunos municipios o gobernadores que puedan ser funcionales a esos intereses, o la propia CGT de Daer. Pero después, fuera de lo estructural, el voto de Cristina, el voto cristinista, es un voto progresista, liberal, radical y socialdemócrata, que nada tiene que ver con el peronismo. En todo caso, pueden ser aliados que han secuestrado el instrumento electoral y se lo llevaron a la casa y lo tienen guardado. Y al hijo, Máximo Kirchner, le regaló el PJ de la provincia de Buenos Aires para no comprarle otra PlayStation. Pero eso no es peronismo, ahí no está el peronismo. Con Cristina no hay peronismo.

– Escucho estas críticas y me pregunto ¿qué pasó de la vez que usted se reunió con Máximo Kirchner?

- Esa reunión fue posterior a la reunión con Cristina. Cuando Cristina nos convocó a una interna que después nos negó. Y entonces, aquel diálogo en donde se intentaba justamente dirimir los cargos partidarios y las candidaturas en una interna, terminó en esa demostración de que estábamos de acuerdo en ir a la interna y nos traicionaron. Volvió a suceder en esta época con lo que le hicieron a Ricardo Quintela, un gran gobernador, un gran peronista, al cual le prohibieron la participación, le secuestraron los avales y lo expulsaron del partido. Con lo cual queda claro que el partido está secuestrado.

Santiago Cúneo reivindicó la figura de Juan Domingo Perón y criticó a la dirigencia actual del PJ

– Además del acto de la CGT, de la movilización a la casa de Cristina Kirchner, hay otro acto en San Vicente convocado por Axel Kicillof. ¿Qué piensa?

- A fuerza de gobernar y el imperativo de la crisis que le toca sobrellevar con un gobierno que ha intentado por todos los medios destruir a la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof está haciéndose peronista a puro empuje de gestión. Es alguien que viene de sectores que no eran ideológicamente peronistas, pero a él, la gestión lo hace peronista. Es víctima del secuestro del Partido Justicialista por Cristina Kirchner y del fuego amigo, que en realidad es enemigo, como los sectores de La Cámpora.

Finalmente, terminó eligiendo el mismo camino que Massa. Una cosa absurda, pero Massa se fue y armó el Frente Renovador cuando ya no tenía espacio en el partido secuestrado. Y Kicillof tiene que hacer lo mismo con e Movimiento Derecho al Futuro. Y finalmente, los que se fueron, fueron convocados a hacer un frente con los que tienen secuestrado el PJ.

La pregunta es: ¿no sería más fácil hacer una interna que echar a la gente que después llamás para ser parte del frente? ¿Cuál sería la diferencia? Hay una sola diferencia. Si perdés la interna, no tenés la lapicera. En cambio, si los echás y los llamás para hacer un frente, vos seguís con la lapicera y ellos son extrapartidarios.

Me parece muy bien que Axel haga un acto y que lo haga en homenaje a Perón. Eso lo acerca definitivamente a ser un peronista en transición hacia una posibilidad de que compita por la presidencia, que por supuesto, tiene que ser en el marco de una interna. Si Axel quiere ser distinto y quiere ser peronista, va a tener que afrontar sus aspiraciones en una interna partidaria, que Cristina le niega. Entonces, para ser distinto y ser peronista, tiene que ir a una interna como la que Antonio Cafiero, otro exgobernador de la provincia de Buenos Aires, le dio a Carlos Menem y aun perdiéndola, acompañó y el peronismo volvió a ser gobierno.

Cúneo elogió a Kicillof y lo diferenció a Cristina Kirchner

– Me llama la atención que no fue tan crítico con Axel Kicillof como sí con la CGT, con Cristina Kirchner. ¿Tiene simpatía por Axel Kicillof?

- Yo banco al gobernador en esta crisis, porque en esta crisis hay mucho en juego, y él tiene como prioridad sostener la Patria por encima de las aspiraciones de sectores o por encima de las aspiraciones personales. Y si el gobierno nacional que lleva adelante un genocidio social pudiera torcerle el brazo a la provincia de Buenos Aires, que resiste como puede con lo que tiene, sería muchísimo peor.

De todas maneras, soy crítico de Axel en el sentido de que le he propuesto en público y en privado que dejemos de transferir la coparticipación al Estado central, que nos planteemos en el planteo confederal que nosotros hacemos a la sociedad bonaerense, de retener los diez pesos que enviamos de coparticipación y nos devuelven cuatro. Que declaremos de inmediato la posibilidad de emitir moneda con el Banco Provincia -un derecho que nos asiste por el Pacto de San José- y poner en marcha el aparato productivo de la provincia de Buenos Aires, independientemente de las crisis nacionales, despegándonos de un modelo de economía liberal que nos ha traído hasta acá. Incluyendo a Cristina.

– ¿Por qué Cristina Kirchner?

- Porque Cristina es la que trajo a Martín Guzmán como ministro de Alberto Fernández, que es el presidente que ella eligió a dedo. Todo eso hay que terminarlo. Por eso yo a Axel lo acompaño, lo banco y me parece genuina su aspiración. Creo que si no escucha nuestro llamado a confederalizarse, a independizarse del modelo republicano, corrupto y corrompedor que nos ha traído hasta acá, va a ser un gobernador más de la provincia de Buenos Aires que no cumpla su sueño.

Nosotros, a Axel le decimos, bancándolo, “escuchá lo que te decimos”, porque si la provincia no toma decisiones radicales con respecto a su autonomía, con respecto a sus derechos constitucionales, con derecho a sus derechos preexistentes, que son los pactos confederales vigentes, la provincia se va a transformar una vez más en la trampa de un gobernador que no va a poder cumplir su sueño.

Cristina Kirchner y el titular del sindicato de los estatales ATE, Rodolfo Aguiar

– Volviendo al, al 17 de Octubre, habló de “peronómetro”. ¿Quién tiene el peronómetro?

- Las veinte verdades y los diez mandamientos. El que no pasa ese filtro no es peronista.

– Le pido, por ese filtro, que ponga una calificación con ese “peronómetro”.

- Ricardo Quintela. Quintela es una expresión del peronismo en gobierno, aplicando la teoría del peronismo. ¿Por qué? Porque no trasladó los aumentos de servicios públicos a los habitantes de La Rioja. El Estado protegió a la población de La Rioja de ser saqueada a través de las privatizaciones de los servicios públicos, con aumentos desquiciantes que hubieran ahogado aún más al sufrido pueblo de La Rioja, al cual el gobierno nacional le debe mil millones de dólares y no le paga porque intenta quebrar a la provincia. Quintela salió a buscar inversiones, viajó a Rusia, viajó a China, está recorriendo el mundo buscando inversiones. Hace peronismo, gestiona internamente, emitió los “Chachos”. Ahí tenés un gobernador peronista.

– ¿Es el más peronista?

- Es el más peronista. Axel es una persona que está en una transición clara hacia el peronismo y esto de ir a la Quinta de San Vicente lo pone ya en una etapa de autodefinición y de transición definitiva hacia el peronismo.

– ¿Y Cristina Kirchner?

- No, Cristina es liberal, radical y socialdemócrata. Nunca fue peronista, ni siendo presidente, ni siendo senadora, ni siendo diputada, ni siendo nada. Nunca fue peronista.

– ¿Máximo Kirchner?

- Máximo es el hijo de Néstor y Cristina.

– Es el presidente del PJ bonaerense, ¿no?

- No. El PJ está secuestrado. En la provincia de Buenos Aires y en el orden nacional, no son elegidos por nadie, es una payasada. Nunca hubo una urna, nunca votó el afiliado, los padrones están vencidos, son todos truchos, hay muertos y afiliados truchos. La única salida del PJ es convocar a una reafiliación masiva a nivel nacional y convocar a internas para todos los cargos partidarios en el orden nacional y convocar a elecciones para candidatos cuando se dé para las próximas elecciones presidenciales.

– Tiene por delante la elección del 26 de octubre, donde va a competir con su fuerza. ¿Por qué los peronistas lo deberían votar a usted y no votarl a Jorge Taiana?

- Taiana pertenece a un sector del progresismo montonero…

– Pero ¿se le puede negar el carácter peronista a Taiana?

- El que no es “Perón, Evita y Rucci” no es peronista. Y los que mataron a Rucci no son peronistas. Con lo cual, él puede haber tenido paso por la función pública, puede haber tenido un padre cercano a Perón y a Evita.

– Fue funcionario de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner.

- Sí, pero eso no lo hace peronista. También fue funcionario Martín Lousteau, el senador de la resolución 125. Y también fue funcionaria de Cristina la Hormiguita Graciela Ocaña. O Julio Cobos. Si vamos a poner los nombres de todos los funcionarios de Cristina, son todos radicales y socialdemócratas. Nunca tuvo peronistas en el gobierno, salvo Julio De Vido, que lo heredó de Néstor. Con lo cual, la realidad es que en este contexto.

– ¿Pero Néstor Kirchner sí era peronista?

- Néstor sí era peronista, Cristina no. Néstor decía que cuando le querían bajar el precio, le decían kirchnerista y que él era peronista. Cristina se quiso robar el kirchnerismo y después, en su soberbia, construyó algo superior, que era el cristinismo, ya ni siquiera kirchnerismo. El kirchnerismo serían los de Néstor y Néstor decía: «Yo soy peronista». Los de Cristina son socialdemócratas, liberales y radicales y se dicen kirchneristas, porque odian a Perón. Ahora, ¿cómo se define el peronismo? Nosotros llevamos proyectos al Congreso que claramente definen nuestro carácter peronista.

Vamos a presentar la derogación de la Ley de Entidades Financieras de Videla y Martínez de Hoz, que nadie en esta democracia moderna llevó adelante. Vamos a presentar un proyecto para eliminar el anatocismo en las tarjetas de crédito, que diezma el salario de la clase media argentina.

– Explique lo de anatocismo.

- El anatocismo es la capitalización de los intereses de tus deudas de tarjetas de crédito, por ejemplo. Eso quiere decir que si vos pagás el mínimo, los intereses que te corren sobre el capital vencido se capitalizan y el mes que viene te ponen intereses sobre capital más intereses acumulados. Eso hace que tu deuda sea exponencial y tu salario siga siendo siempre el mismo, con lo cual aumenta tu deuda y se transforma en confiscatorio. ¿Por qué nadie atacó el anatocismo en la prestación de servicio de tarjeta de crédito? Porque los bancos les pagan las campañas. Entonces, ninguno de ellos ha ido contra la patria financiera, ni contra la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz y de Videla, ni contra el anatocismo en tarjetas de crédito, que diezma el salario de la clase media. Vamos a presentar la derogación del IVA a los alimentos, porque no puede ser que los monopolios y oligopolios de producción y distribución de alimentos como Carrefour, Coto, Unilever, se queden noventa días, porque son agentes de retención, con el cobro del IVA que pagan los trabajadores como peaje para comer. En la Argentina, el que la comida ha dejado de ser un derecho, la comida es algo que vos tenés que adquirir como bien de mercado. Si tenés plata, comés, si no tenés plata, no comés. Pero aun teniendo la plata para comer, tenés que pagar un peaje, que es el impuesto al valor agregado, que van a utilizar los monopolios durante noventa días para especulación y usura. Vamos a presentar la derogación de los impuestos a la comida para que se vuelva a ser un derecho de los trabajadores. Después vamos a atacar, obviamente, lo que tiene que ver con las exportaciones de commodities primarios, todo lo que sea exportación primaria, sea petrolera o agropecuaria. Por dar un ejemplo, llevando un proyecto en el cual el Banco Central retenga la liquidación de exportaciones si los exportadores primarios no presentan un proyecto de reinversión del 50% de su renta anual en una inversión industrial con valor agregado exportable. O sea, queremos que sean mucho más ricos, pero trabajando, no especulando. La Argentina tiene 500 mil millones de dólares fuera del país de argentinos que evadieron, eludieron o contrabandearon. Quinientos mil millones. Y la deuda externa argentina son quinientos mil millones. La Argentina se debe una reinversión de capital genuino, sin tomar deuda para salir del pozo en el que hemos caído. Nos merecemos un gigantesco FIFAGate, ir a buscar la plata que nos robaron, que paga el 100% de la deuda externa.

– ¿Qué mirada tiene sobre el gobierno de Javier Milei? Lo pregunto a la luz de lo que pasó en las últimas horas con la reunión de Javier Milei con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

- El perro llamó al árbol porque tenía ganas de mear.

– ¿Perdón?

- El perro llamó al árbol porque tenía ganas de mear. ¿Alguna vez viste al árbol mear al perro?

- No.

- No. Entonces, Trump llamó a alguien que es un empleado de los Estados Unidos a cumplir con el mandato de declarar la intervención directa de los Estados Unidos en la Argentina. El gobierno es tan malo en términos de ejecución que ni siquiera siendo un gobierno colonial ha sido eficiente, con lo cual Estados Unidos decidió intervenir ya directamente en el mercado financiero, bursátil y económico de la Argentina, porque se dan cuenta de que el Gobierno no va a atravesar una buena elección y ellos están preocupados porque pusieron o apostaron a algo que ven que no se consolida políticamente en la Argentina. Entonces, directamente tomaron el control de intervención.

En la Argentina hay un poder hoy de intervención que maneja el embajador Peter Lamelas. Antes era Braden o Perón y hoy será Lamelas o Cúneo, porque el escenario sigue siendo repetitivo. Volvimos allá al ‘43.

– ¿Lamelas o Cúneo?

- Sí, claro, porque el peronismo somos nosotros. Y en ese escenario vamos a plantearle a la sociedad que hay que volver al sistema confederal. De hecho, los Estados Unidos de Norteamérica son grandes y poderosos porque son confederados, porque integran una confederación, una unión de Estados. Nosotros queremos, para nosotros, el mismo derecho de grandeza: volver a ser lo que éramos y dejamos de ser en la batalla de Caseros, con el traidor de Urquiza y un ejército portugués contratado de mercenarios para vencer al restaurador Juan Manuel de Rosas. Si hubiéramos seguido siendo una confederación, hablaríamos de igual a igual con el perro que llama al árbol.

– Usted hablaba antes del tema de que el peronismo nació desde lo analógico y que tiene que ir hacia la digital. Pero me habla de Rosas, me habla de Urquiza…

- Fueron los adelantados de su tiempo, como nosotros lo somos hoy. No hay ningún árbol que dé frutos si no tiene raíces. No hay nadie que te pueda explicar cómo te voy a llevar al siglo XXV, si no te explico de dónde vengo. De hecho, los Estados Unidos de Norteamérica hacen culto de sus próceres y te explican su génesis.

– Hacen culto de todos los próceres.

- Es imposible construir-

– Pero me acaba de decir barbaridades de Urquiza...

- Urquiza es un traidor. Urquiza no es un prócer. De la Argentina hay que eliminar los nombres de las calles Mitre, Rivadavia, Lavalle. Todos esos son traidores, no son próceres. Los próceres son confederales. Los liberales que vinieron a terminar con la Confederación a sangre y fuego son unitarios. Constituyeron la ciudad de Buenos Aires como epicentro del saqueo de la soberanía de las provincias. Son traidores. No son próceres. Claramente, no creo que te enseñen en Estados Unidos que el general Lee es un prócer. Entonces, en la Argentina no te pueden enseñar que Urquiza es un prócer. No puede tener un barrio Urquiza. No puede haber una radio que se llame Mitre y una que se llama Rivadavia. Se tiene que llamar Rosas, Dorrego. Se tiene que llamar Artigas, se tiene que llamar Güemes, se tiene que llamar Macacha.

– ¿No me va a decir que quiere cambiar el nombre de las radios?

- No, eso es una decisión privada, pero es una vergüenza que existan. Obviamente, las radios deberían llevar nombres que hagan honor a los patriotas y no a los traidores.

– O sea, en vez de Radio Mitre, Radio Dorrego.

- Por ejemplo, claro.

– En vez de Radio Rivadavia, Radio Rosas.

- Rosas. Es una vergüenza que la provincia de Buenos Aires -también se lo he dicho al gobernador- no tenga un municipio que se llame Juan Manuel de Rosas, gobernador veinte años de la provincia de Buenos Aires y tengamos, vergonzosamente, calles que se llamen Rivadavia o un municipio que se llame Tres de Febrero. Es una indignidad absoluta y total. Que se festeje en la provincia de Buenos Aires la derrota del restaurador a manos de un traidor y de un ejército extranjero. Todo eso debe terminar.

– ¿Habría que cambiarle el nombre a Tres de Febrero, ponerle Juan Manuel de Rosas, por ejemplo?

- Juan Manuel de Rosa debería ser La Matanza, pero Dorrego le queda perfecto a Tres de Febrero.

– En vez de Tres de Febrero, Dorrego, Partido de Dorrego.

- No hay ninguna duda de que le quedaría perfecto.

(fotos Maximiliano Luna)

– Para concluir. En función del 17 de Octubre, ¿qué mensaje quiere transmitir sobre esta fecha importante para el peronismo, sobre todo de cara al futuro?

- El peronismo no es ni un choripán, ni volver al asado, ni mensajes en blanco y negro de noticieros del ‘45. El peronismo es futuro. Perón siempre nos habló de futuro. Nosotros tenemos que enamorar a los jóvenes de una doctrina que está vigente y más viva que nunca en el siglo XXI. Los chicos que fueron defraudados por esta última instancia republicana corrupta y corrompedora de este gobierno, fueron ilusionados con una revolución libertaria que no se dio.

Si quieren buscar lo más corrupto del pejotismo, lo van a encontrar en el gobierno con los Menem, con Pareja, con Scioli, con Franco, con toda la estructura que militó ocho años a Daniel Scioli, que fue gobernador de Cristina y fue candidato a presidente de la estructura del PJ. Este gobierno defraudó a esos chicos. Nosotros, a esos chicos que votaron a Milei, les decimos: no vuelvan a cometer el error de desilusionarse tan jóvenes. Hay un proyecto de futuro y ese proyecto de futuro es confederal. Y ese proyecto confederal se basa en la doctrina social de la Iglesia, que es la doctrina del peronismo, y tiene como epicentro de todo este desarrollo de futuro un ejemplo que estos chicos pueden entender muy bien, que es la grandeza de los Estados Unidos, de la Unión de Estados que tanto admiran. Eso es lo que queremos para la Argentina.

Queremos un lugar donde los impuestos los cobren los estados provinciales, los derechos de Aduana vuelvan a las provincias, la soberanía de disposición regionalizada sea individual y natural entre las provincias y no dictada desde Buenos Aires. Que el presidente lo elija el Colegio Electoral, que la Justicia deje de ser un poder del Estado para pasar a ser un servicio público del Estado. Que a los jueces los elijan los colegios de abogados, a los fiscales los elija la sociedad y las sentencias las dicte un tribunal popular. Así vamos a democratizar una Justicia que está para impedir la revolución política.

17 de octubre, a los chicos que quieren una revolución, que soñaban la revolución libertaria, los estafaron. No hay revolución en un modelo conservador. Y la República no es revolucionaria, es conservadora, porque nació para que la Argentina no crezca y no sea victoriosa. Los convoco a aquella frase de Evita que decía, en este 17 de octubre: “el peronismo será revolucionario o no será”. Y ya ha dejado de ser. Nosotros los invitamos el 26 de octubre a renacer la revolución política en la Argentina, votando Confederación, votando Nuevo Buenos Aires, votando a Santiago Cúneo y prendiendo el motor de un futuro que no los defraude, que los haga protagonistas.