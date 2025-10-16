Política

La Cámara Electoral ordenó reimprimir los afiches de candidatos, con Diego Santilli y sin Espert en la lista de La Libertad Avanza

El tribunal revirtió la decisión de la Junta Nacional Electoral, que había rechazado el pedido del Gobierno para reemplazar los nombres y fotos. Los afiches contienen toda la oferta electoral

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Guardar
Los afiches con los candidatos
Los afiches con los candidatos para las próximas elecciones deberán contener la lista de La Libertad Avanza con Santilli y sin Espert

La Cámara Nacional Electoral ordenó volver a imprimir los afiches de candidatos y dispuso que en la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, figure la foto de Diego Santilli y el nuevo orden de postulantes, tras la renuncia de José Luis Espert.

Esta mañana, el Tribunal revocó la decisión de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires respecto a la reimpresión de los afiches que se deben exhibir en los establecimientos de votación con las listas completas de las candidaturas reales del distrito, se informó oficialmente.

Crédito: Cámara Nacional Electoral
Crédito: Cámara Nacional Electoral

La decisión, que fue confirmada por Infobae, surge porque con el actual sistema de votación, las listas de candidatos son muy numerosas y no incluye, por obvias limitaciones de espacio en la boleta, la identificación de todas las candidaturas propuestas. Por ese motivo, el Código Electoral Nacional prevé que las listas completas de candidatos, con sus respectivos suplentes, deben ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible.

La Junta Nacional Electoral, distrito bonaerense, había rechazado el pedido que hizo el Gobierno para que sean actualizados los afiches, con el nuevo orden que se dispuso, tras la renuncia de Espert, quien renunció después del escándalo derivado de la confirmación de sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico.

Para fundar esa decisión, la Junta consideró que no había tiempo suficiente para realizar esa reimpresión y dispuso que se coloquen en las mesas de votación los afiches sin ese cambio.

La Cámara señaló que en este caso, y a diferencia de lo ocurrido con la reimpresión de los talonarios de boletas, los afiches o carteles son elementos con un contenido genérico e informativo para todo el distrito (no individualizados por mesa de votación), cuya distribución puede disponerse incluso a través de un circuito paralelo o concomitante al del material esencial para la constitución de las mesas, como urnas, ejemplares del padrón electoral, talonarios de Boletas Únicas de Papel, actas, “sin retrotraer los actos cumplidos ni las operaciones realizadas y sin poner en riesgo la entrega oportuna de dicho material”.

La Cámara resaltó que el Correo Oficial informó que es posible la reimpresión y la distribución sin entorpecer el despliegue del resto del material electoral necesario para llevar a cabo los comicios.

En tal sentido, el Tribunal enfatizó que “el ciudadano debe ser el centro de la atención de quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos públicos. Las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a la ciudadanía el ejercicio de una voluntad bien clara, sin confusiones y para ello se necesita que la información sea simple y entendible.”

En efecto, la autoridad electoral debe procurar, en la medida de lo razonable y posible, que la información puesta a disposición de los electores refleje la oferta electoral real y vigente al momento de los comicios, máxime cuando -como en el caso- existen márgenes operativos que permiten adoptar medidas tendientes a ese fin.

Con esta decisión, que siguió la interpretación que había dado ayer el fiscal electoral, Ramiro González, la Cámara Nacional Electoral puso punto final a las controversias que se habían generado, tras la salida de José Luis Espert de la cabeza de la lista de La Libertad Avanza.

Así, los votantes usarán la boleta con la foto y el nombre de Espert y Karen Reichardt -porque el tribunal de alzada coincidió que no había plazos suficientes para volver a imprimir más de 14 millones de BUP- pero tendrán en las mesas los afiches con los nombres y el orden que fue autorizado judicialmente.

Temas Relacionados

Diego SantilliJosé Luis EspertElecciones 2025Elecciones argentinasúltimas noticiasAlejo Ramos Padilla

Últimas Noticias

Milei reforzará la campaña en la provincia de Buenos Aires para reducir la brecha con el kirchnerismo: los próximos destinos y la interna por la fiscalización

La Libertad Avanza ajusta la estrategia electoral para ampliar la base de votantes y reducir la brecha con el kirchnerismo. La nueva recorrida con Diego Santilli y la coordinación de la campaña de fiscales que podría ser clave para el resultado final

Milei reforzará la campaña en

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este jueves 16 de octubre

La campaña rumbo a los comicios continúa con las repercusiones por el rescate financiero de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. Las críticas de la oposición y la defensa del oficialismo

Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Formosa y quiénes son los candidatos

Los electores de la provincia elegirán dos diputados nacionales para los próximos comicios del 26 de octubre. Quienes son los candidatos que se presentan

Elecciones 2025: cómo es la

El embajador Alec Oxenford confirmó que próximamente se anunciará un acuerdo comercial “muy importante” entre Estados Unidos y Argentina

El diplomático calificó el encuentro entre Trump y Milei como “un hecho histórico y simbólico sin precedentes” en la relación entre los dos países. Aseguró que “no hay condicionamientos ni cláusulas ocultas” detrás del respaldo del gobierno republicano

El embajador Alec Oxenford confirmó

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Santa Cruz y quiénes son los candidatos

El sistema electoral de la provincia se transforma y permitirá a los votantes seleccionar representantes legislativos nacionales mediante una hoja única con todas las opciones de candidatos, facilitando el proceso y reduciendo irregularidades

Elecciones 2025: cómo es la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El argentino Eitan Horn regresó

El argentino Eitan Horn regresó a su casa después de pasar 737 días secuestrado por Hamas: “No tengo palabras, solo agradecimiento”

Los sapos tóxicos tienen su origen en Sudamérica y ahora invaden ecosistemas de todo el mundo

“No han aprendido”, dijo la directora del alumno que se disfrazó de “mujer violada” y viralizó un video indignante

Martín Redrado: “En el corto plazo hay tranquilidad cambiaria, después del 26 muchas definiciones”

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan estables mientras sigue la tensión cambiaria

INFOBAE AMÉRICA
Trump y Putin preparan una

Trump y Putin preparan una llamada previa a la cumbre en la que Zelensky pedirá que Washington le envíe misiles Tomahawk

La nueva tecnología que transforma la precisión del GPS en ciudades

Líderes climáticos afirman que “la economía verde está dando resultados”

Ecuador: las bases indígenas de Imbabura desconocen el fin del paro nacional y mantienen la movilización

Crece la preocupación de Rusia ante el posible envío de misiles Tomahawk de EEUU a Ucrania: “Un nuevo nivel de escalada”

TELESHOW
El divertido video de Eva

El divertido video de Eva Bargiela en la semana 39 del embarazo: “Dale Faustino”

A un año de la muerte de Liam Payne, su última novia visitó el lugar donde se conocieron

Guido Kaczka sorprendió a una vecina en Buenas Noches Familia: “¿Viste a mi amigo el Hombre Araña?"

La Renga consolida su fenómeno regional con una gira latinoamericana y un show en Rosario para fin de año

”Solo quiero volver a mi vida”: el pedido desesperado de Agustina Peñalva en vivo por el acoso que sufre hace meses