Dónde voto en Buenos Aires: cómo consultar el padrón para las elecciones del 26 de octubre

Los bonaerenses votarán para la modificación de la cámara baja del Congreso (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El domingo 26 de octubre de 2025, los argentinos tendrán el deber de ejercer el voto para la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Se elegirán 127 diputados y 24 senadores en representación de cada una de las provincias del país, según los cupos establecidos por la legislación vigente para las Elecciones 2025.

Asimismo, una de las novedades en el escenario político es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional. De este modo, cada votante recibirá una sola hoja oficial que reúne a todos los candidatos y partidos. En reemplazo de la boleta múltiple, la cual se ponía en un sobre y luego en la urna, en este caso se marcará en el casillero del candidato a elegir.

En tanto, la provincia de Buenos Aires pone en juego 35 bancas para diputados nacionales. Al ser el distrito más habitado, allí recae el mayor peso electoral. La cifra refleja la magnitud del padrón, ya que los bonaerenses deberán elegir entre 18 listas para la renovación de la cámara baja del Congreso.

Cómo consultar el padrón electoral

Otras formas de consultar el padrón electoral

Existen otras alternativas para que los ciudadanos consulten su situación en el padrón electoral. Una de las opciones habilitadas es la aplicación oficial Mi Argentina, una plataforma digital implementada por el Estado nacional que ofrece variedad de servicios y consultas vinculadas a trámites. Los usuarios pueden ingresar sus datos personales para conocer la dirección exacta del establecimiento donde deberán presentarse a votar y los datos de su mesa.

Junto a la alternativa digital, el sistema también contempla a las personas que deban realizar el trámite por vías tradicionales. La Cámara Nacional Electoral dispone de una consulta telefónica, garantizando que aquellos que no tengan acceso a dispositivos electrónicos puedan confirmar la habilitación para el proceso electoral.

Quiénes son los principales candidatos a diputado en la provincia de Buenos Aires

Al ser la provincia más poblada en el país, Buenos Aires contará con la renovación de 35 bancas en la Cámara de Diputados nacionales. Las listas en la Boleta Única de Papel involucran a figuras de relevancia nacional y expresiones variadas en el espectro político argentino. A pesar de que en el BUP figure el nombre de José Luis Espert, el candidato principal de La Libertad Avanza será Diego Santilli.

La Boleta Única de Papel para las próximas elecciones

Alianza La Libertad Avanza

Diego Santilli

Karen Reichardt

Sebastián Miguel Pareja

Gladys Noemi Humenuk

Alejandro Carrancio

Partido Nuevo Buenos Aires

Santiago Cúneo

Mara Yanina Ordoñez

Larry de Clay

Ximena Rijel

Ramón Garcés

Liber.Ar

María Fernanda Tokumoto Eyler

Leonardo Fabián Mollard

Mónica Graciela Paz

Fernando Esteban Bovero

Mariana Elizabeth Ledesma

Frente de Izquierda - Unidad

Nicolás del Caño

Romina del Plá

Juan Carlos Giordano

Mónica Schlotthauer

Alejandro Bodart

Frente Patriota Federal

Alberto Samid

María Cristina Dip

Alejandro Carlos Biondini

Marisa Cecilia Scarafia

Martín Adán Iodko

Unión Liberal

Roberto Horacio Cachanosky

Griselda Mirian Romariz

Hugo Eduardo Bontempo

Patricia Marcela Heltner

Alejandro Raul Mansilla

Alianza Fuerza Patria

Jorge Enrique Taiana

María Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Raquel Siley

Sergio Omar Palazzo

Coalición Cívica A.R.I.

Juan Manuel López

Elsa Esther Llenderrozas

Lisandro Fabián Hourcade

Maricel Etchecoin Moro

Matías Yofe

Movimiento Proyecto Sur

Ricardo Luis Alfonsin

Marina Cassese

Gustavo Fernando López

María Celina Sburlatti

Hugo Adolfo Maltempo

Propuesta Federal para el Cambio

Fernando Andrés Burlando

Fabiana Graciela Martin

Fabián Raul Améndola

Silvia Fabiana Petroff

Javier Ignacio Baños

Alianza Provincias Unidas

Florencio Randazzo

Margarita Rosa Stolbizer

Emilio Monzó

Danya Verónica Tavela

Alfredo Remo Lazzeretti

Alianza Potencia

María Eugenia Talerico

Ricardo Inti Alpert

María Sofía de Hagen

Fernando Pablo Mascetti

Flavia Noelia Acuña

Alianza Unión Federal

Fernando Gray

María Laura Guazzaroni

Federico Martelli

Analía Elisabet Pérez

Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire

Alianza Nuevos Aires

Sixto Cristiani

Catalina Achilli

Leandro Damián Nievas Offidani

Milagros Ayelén Alfonso

Cristian Alejandro Ruiz

Movimiento Avanzada Socialista

Manuela Castañeira

Juan Cruz Ramat

María Paz Álvarez

Lucas Matías Correa

Soledad Victoria Yapura