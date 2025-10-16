Política

Dónde voto en Buenos Aires: cómo consultar el padrón para las elecciones del 26 de octubre

La provincia de Buenos Aires pone en juego 35 bancas de diputados. Cuáles son listas que se presentan en los comicios

Los bonaerenses votarán para la
Los bonaerenses votarán para la modificación de la cámara baja del Congreso (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El domingo 26 de octubre de 2025, los argentinos tendrán el deber de ejercer el voto para la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Se elegirán 127 diputados y 24 senadores en representación de cada una de las provincias del país, según los cupos establecidos por la legislación vigente para las Elecciones 2025.

Asimismo, una de las novedades en el escenario político es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional. De este modo, cada votante recibirá una sola hoja oficial que reúne a todos los candidatos y partidos. En reemplazo de la boleta múltiple, la cual se ponía en un sobre y luego en la urna, en este caso se marcará en el casillero del candidato a elegir.

En tanto, la provincia de Buenos Aires pone en juego 35 bancas para diputados nacionales. Al ser el distrito más habitado, allí recae el mayor peso electoral. La cifra refleja la magnitud del padrón, ya que los bonaerenses deberán elegir entre 18 listas para la renovación de la cámara baja del Congreso.

Cómo consultar el padrón electoral

Otras formas de consultar el padrón electoral

Existen otras alternativas para que los ciudadanos consulten su situación en el padrón electoral. Una de las opciones habilitadas es la aplicación oficial Mi Argentina, una plataforma digital implementada por el Estado nacional que ofrece variedad de servicios y consultas vinculadas a trámites. Los usuarios pueden ingresar sus datos personales para conocer la dirección exacta del establecimiento donde deberán presentarse a votar y los datos de su mesa.

Junto a la alternativa digital, el sistema también contempla a las personas que deban realizar el trámite por vías tradicionales. La Cámara Nacional Electoral dispone de una consulta telefónica, garantizando que aquellos que no tengan acceso a dispositivos electrónicos puedan confirmar la habilitación para el proceso electoral.

Quiénes son los principales candidatos a diputado en la provincia de Buenos Aires

Al ser la provincia más poblada en el país, Buenos Aires contará con la renovación de 35 bancas en la Cámara de Diputados nacionales. Las listas en la Boleta Única de Papel involucran a figuras de relevancia nacional y expresiones variadas en el espectro político argentino. A pesar de que en el BUP figure el nombre de José Luis Espert, el candidato principal de La Libertad Avanza será Diego Santilli.

La Boleta Única de Papel
La Boleta Única de Papel para las próximas elecciones

Alianza La Libertad Avanza

  • Diego Santilli
  • Karen Reichardt
  • Sebastián Miguel Pareja
  • Gladys Noemi Humenuk
  • Alejandro Carrancio

Partido Nuevo Buenos Aires

  • Santiago Cúneo
  • Mara Yanina Ordoñez
  • Larry de Clay
  • Ximena Rijel
  • Ramón Garcés

Liber.Ar

  • María Fernanda Tokumoto Eyler
  • Leonardo Fabián Mollard
  • Mónica Graciela Paz
  • Fernando Esteban Bovero
  • Mariana Elizabeth Ledesma

Frente de Izquierda - Unidad

  • Nicolás del Caño
  • Romina del Plá
  • Juan Carlos Giordano
  • Mónica Schlotthauer
  • Alejandro Bodart

Frente Patriota Federal

  • Alberto Samid
  • María Cristina Dip
  • Alejandro Carlos Biondini
  • Marisa Cecilia Scarafia
  • Martín Adán Iodko

Unión Liberal

  • Roberto Horacio Cachanosky
  • Griselda Mirian Romariz
  • Hugo Eduardo Bontempo
  • Patricia Marcela Heltner
  • Alejandro Raul Mansilla

Alianza Fuerza Patria

  • Jorge Enrique Taiana
  • María Jimena López
  • Juan Grabois
  • Vanesa Raquel Siley
  • Sergio Omar Palazzo

Coalición Cívica A.R.I.

  • Juan Manuel López
  • Elsa Esther Llenderrozas
  • Lisandro Fabián Hourcade
  • Maricel Etchecoin Moro
  • Matías Yofe

Movimiento Proyecto Sur

  • Ricardo Luis Alfonsin
  • Marina Cassese
  • Gustavo Fernando López
  • María Celina Sburlatti
  • Hugo Adolfo Maltempo

Propuesta Federal para el Cambio

  • Fernando Andrés Burlando
  • Fabiana Graciela Martin
  • Fabián Raul Améndola
  • Silvia Fabiana Petroff
  • Javier Ignacio Baños

Alianza Provincias Unidas

  • Florencio Randazzo
  • Margarita Rosa Stolbizer
  • Emilio Monzó
  • Danya Verónica Tavela
  • Alfredo Remo Lazzeretti

Alianza Potencia

  • María Eugenia Talerico
  • Ricardo Inti Alpert
  • María Sofía de Hagen
  • Fernando Pablo Mascetti
  • Flavia Noelia Acuña

Alianza Unión Federal

  • Fernando Gray
  • María Laura Guazzaroni
  • Federico Martelli
  • Analía Elisabet Pérez
  • Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire

Alianza Nuevos Aires

  • Sixto Cristiani
  • Catalina Achilli
  • Leandro Damián Nievas Offidani
  • Milagros Ayelén Alfonso
  • Cristian Alejandro Ruiz

Movimiento Avanzada Socialista

  • Manuela Castañeira
  • Juan Cruz Ramat
  • María Paz Álvarez
  • Lucas Matías Correa
  • Soledad Victoria Yapura

