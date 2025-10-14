Política

Javier Milei definiría los cambios en el Gabinete junto a Mauricio Macri recién después de las elecciones

El Presidente podría reunirse nuevamente con su antecesor luego del 26 de octubre para analizar las modificaciones en el Gobierno. Hasta esa fecha no habrá negociaciones

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Javier Milei y Mauricio Macri
Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

Antes de partir rumbo a los Estados Unidos para mantener un encuentro con Donald Trump, el presidente Javier Milei ratificó que está dispuesto a sumar al Gabinete a dirigentes de otros espacios políticos, aunque por el momento no hay negociaciones en curso para que eso suceda y cualquier definición se tomaría recién después de las próximas elecciones.

Si bien en un principio se especuló con que sea solamente el PRO el que se incorpore a la gestión, en el último tiempo también surgió la posibilidad de que el radicalismo e incluso los mandatarios provinciales ingresen a las conversaciones.

De hecho, de cara a los comicios que se avecinan, La Libertad Avanza tiene una alianza con Leandro Zdero, en Chaco; con Rogelio Frigerio, en Entre Ríos, y con Alfredo Cornejo, en Mendoza.

Sin embargo, estos acuerdos son hasta el momento únicamente a nivel de partidos, para enfrentar la votación, y no está claro si en un futuro se va a trasladar también a la administración nacional.

Javier Milei en Mendoza junto
Javier Milei en Mendoza junto a Cornejo

A pesar de que Milei visitó a todos ellos en sus provincias y se sacó fotos para impulsar a los candidatos locales, fuentes de las partes involucradas aseguraron a Infobae que no hubo contactos por otros temas.

El ministro de Defensa, Luis Petri, es incluso quien encabeza la lista en Mendoza y todavía es una incógnita quién va a ser su sucesor a partir de diciembre, cuando deberá dejar el cargo para sumir en el Congreso, en caso de conseguir la banca.

Si bien ya circularon algunos nombres para cubrir la vacante, ese es uno de los lugares que podría ser ocupado por alguna persona que tenga buena relación con los gobernadores.

En cuanto a Zdero y Frigerio -este último con experiencia en la gestión por su paso por Interior durante los 4 años de Cambiemos-, en ambos casos fuentes de sus entornos aseguraron que “no fueron consultados” aún por la Casa Rosada.

Otra de las áreas que sufrirá modificaciones será la de Seguridad, en el caso probable de que Patricia Bullrich se convierta en senadora, aunque los cambios no se limitarían solamente a esas dos carteras.

Bullrich junto a Jorge Macri
Bullrich junto a Jorge Macri

“Todos los (cuadros) técnicos que puedan ayudarnos a mejorar la productividad de la gestión, bilardismos one-one, o sea… lo voy a hacer. Yo tengo un compromiso con los argentinos y voy a trabajar para lograrlo. Entonces, estamos a mitad de camino; ahora lo que hay que pedirle a los argentinos es que no afloje, que crean y que confíen. No tiremos a la basura todo el esfuerzo que hicimos. Esa es la propuesta", reiteró el Presidente durante una entrevista radial.

La funcionaria se mostró recientemente junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien tampoco aportó hasta ahora nombres de dirigentes de la ciudad de Buenos Aires que podrían incorporarse a la Nación.

De todas formas, los cambios en el Gabinete no se hará efectivos hasta luego de las elecciones: “Cualquiera de las incorporaciones llegarán después del 26 de octubre, antes de esa fecha no va a haber ninguna novedad”, comentó un integrante del círculo íntimo de Milei.

De esta manera, las negociaciones comenzarían recién después de los comicios, una vez que el oficialismo conozca los resultados de la votación y sepa en qué posición se encuentra para seguir construyendo gobernabilidad.

En este sentido, Milei se volvería a reunir con Mauricio Macri más cerca de noviembre para retomar las conversaciones que iniciaron semanas atrás, cuando los dos comenzaron a trabajar en el vínculo que se había enfriado.

Semanas atrás, Macri visitó a
Semanas atrás, Macri visitó a Milei en la Quinta de Olivos (RS Fotos)

“Todavía no hay nada sobre la mesa, eso es algo que se verá más adelante. Nosotros siempre dijimos que estamos para aportar figuras que creemos que pueden ayudar a que haya una gestión más eficiente. Pero eso lo van a decidir Mauricio y Javier cuando se junten después de las elecciones”, indicó una fuente del PRO.

Una noticia que preocupó en la Casa Rosada, aunque se preveía que podía ocurrir, fue la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó definitivamente la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires, que finalmente mantendrá la imagen de José Luis Espert.

Tal como precisó este medio, a partir de esta situación, el PRO reclama mayor participación en la campaña, mientras La Libertad Avanza apuesta a fortalecer la marca para evitar que el nombre del diputado, que bajó su candidatura en medio de sospechas de financiación por parte del narcotráfico, afecte en las urnas.

