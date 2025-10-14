Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Córdoba

Instructivo Boleta Única de Papel

Los ciudadanos de Córdoba deberán votar el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales. A diferencia de otras provincias, allí solo se renovarán bancas de la Cámara de Diputados.

Serán 18 las listas entre las que deberán elegir los votantes. Todas estarán incluidas en una Boleta Única de Papel (BUP). Se destacan Provincias Unidas, en el último lugar de las opciones; y La Libertad Avanza, que está en el decimotercero.

Como ocurre cada dos años, en el país se elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

Qué se vota el 26 de octubre en Córdoba

El segundo distrito por cantidad de electores elige 9 bancas para diputados. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye 18 listas.

El frente Provincias Unidas, que integra el gobernador Martín Llaryora, lleva como cabeza en la boleta de diputados al exgobernador Juan Schiaretti. La diputada nacional Natalia de la Sota rompió con el peronismo cordobés y encabeza la boleta de Defendamos Córdoba. El también diputado Pablo Carro hará lo mismo con Fuerza Patria.

La Libertad Avanza sorprendió con la postulación en primer lugar del empresario Gonzalo Roca, que responde al diputado nacional Gabriel Bornoroni.

El PRO se presenta a nivel provincial por separado de LLA, con el diputado Oscar Agost Carreño al frente de la lista, tras una batalla legal con Mauricio Macri por la intervención del partido.

Su colega en la Cámara baja, el ex árbitro Héctor Baldassi, si bien entró por el partido amarillo, se presenta por Ciudadanos. En tanto, la Unión Cívica Radical lleva de candidato a Ramón Mestre.

Cómo será la Boleta Única de Papel de Córdoba

Los cordobeses deberán elegir a sus candidatos entre 18 listas

En la boleta que se utilizará en Córdoba, estarán una al lado de la otra las 18 fuerzas que competirán por las 9 bancas en la Cámara de Diputados.

El orden de los partidos, que fue establecido a partir de un sorteo, será el siguiente:

Partido Libertario Alianza Fuerza Patria Alianza Ciudadanos Unión Popular Federal Alianza Encuentro por la República Frente Federal de Acción Solidaria Política Abierta para la Integridad Social Alianza Córdoba Te Quiero Partido Demócrata Acción para el Cambio Defendamos Córdoba Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad Alianza La Libertad Avanza Unión Cívica Radical PRO - Propuesta Republicana Movimiento Avanzada Socialista Fe Alianza Provincias Unidas

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

Este 26 de octubre se utilizará la Boleta Única de Papel

El procedimiento de votación es sencillo y presenta pasos bien definidos:

El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo al votante. En el cuarto oscuro, se debe marcar de forma clara la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría usando la lapicera provista. Solo es válido realizar una marca por categoría. La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio y colocarse en la urna. En este sistema, todas las opciones partidarias y candidaturas se presentan en columnas, y cada categoría a elegirse figura en una fila, lo que facilita la visualización integral y evita el faltante de boletas específicas. Ya no es posible elegir una lista completa con una sola marca: el elector debe seleccionar una candidatura por cada categoría.

La Cámara Nacional Electoral establece que un voto se considerará nulo si:

Se utiliza una boleta no oficializada.

Se marcan dos o más opciones para la misma categoría, lo que anula exclusivamente esa categoría.

La boleta está rota y no permite determinar la opción preferida.

Se agregan inscripciones, imágenes o leyendas que impidan identificar el voto.

Se incluyen objetos extraños junto con la boleta en la urna.

El voto será en blanco cuando no se marque ninguna opción en una o más categorías. Además, existen votos recurridos —cuestionados por los fiscales y que requieren fundamentación escrita— y votos de identidad impugnada, originados por dudas respecto a la identificación del elector.

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Córdoba, frente por frente

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Los electores de todo el país que participarán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre ya pueden consultar el padrón electoral para los comicios de octubre de 2025. La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya habilitó el acceso al listado definitivo.

Para averiguar el número de orden, la mesa y el centro a dónde votar se deben realizar los siguientes pasos:

Ingresar a la Web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar). Seleccionar un distrito. Completar el verificador de seguridad.

También puede consultar el padrón electoral definitivo acá: