El mapuche Facundo Jones Huala empezó una huelga de hambre líquida y presentó un listado de pedidos

El líder de la RAM está detenido en una cárcel de máxima seguridad de Rawson. Con la medida de fuerza, pidió su traslado a Esquel para estar cerca de la familia. Además, solicitó poner fin a la “persecución política” y exigió la “devolución de tierras mapuches ocupadas por transnacionales”

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, volvió a iniciar una huelga de hambre por “tiempo indefinido”. No es la primera vez que el mapuche recurre a un reclamo similar: cuando estuvo detenido en la U14 de Esquel, en Chubut, tomó la misma medida para tratar de evitar su extradición a Chile.

En aquel entonces, en noviembre de 2023, tuvo que ser hospitalizado en estado crítico de salud, producto de la falta de ingesta de alimentos líquidos y sólidos. A pesar de ello, fue extraditado una vez que se recuperó.

El “lonko” está detenido desde junio, imputado por asociación ilícita calificada, luego de la presentación de su libro Entre rejas, Antipoesía incendiaria.

Ahora, el abogado defensor del convicto, Gustavo Franquet, enumeró los pedidos de Jones Huala: reclama un “juicio justo” y solicitó su traslado a la U14 de Esquel para estar cerca de su familia, que reside en Bariloche, a unos 200 kilómetros de esa ciudad chubutense.

El listado continúa con el pedido de “desprocesamiento de todos los comuneros por conflictos políticos territoriales” y el “reconocimiento de parte del Estado del conflicto político histórico y solución política acorde, no represiva ni judicial”.

En la misma línea, Jones Huala pide “la devolución del territorio mapuche histórico ocupado por terratenientes y trasnacionales”, y exige “respeto y aplicación íntegra y acorde de pautas culturales para prisioneros políticos y comunes de origen mapuche”.

Franquet informó que en la causa que lo mantiene privado de su libertad “no hay avances”. En la última audiencia que se realizó, la Justicia rechazó la excarcelación de Jones Huala y extendió la prisión preventiva, en principio hasta diciembre.

Facundo Jones Huala, custodiado durante
Facundo Jones Huala, custodiado durante una audiencia judicial (Imagen de archivo)

La decisión estuvo a cargo del Tribunal de Impugnaciones de la Justicia Federal, con asiento en General Roca, que avaló la decisión del juez federal subrogante Gustavo Zapata, por pedido de la fiscalía federal.

El magistrado accedió al planteo de la fiscal Angela Pagano Matta para extender la preventiva hasta diciembre.

El “lonko” fue denunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación por asociación ilícita calificada, luego de la presentación del libro que escribió mientras permanecía detenido en Valdivia, Chile.

Durante la socialización del escrito, Jones Huala insistió con el uso de métodos violentos para defender los derechos mapuche.

La causa por la que permanece detenido el activista sigue encuadrada como “investigación compleja”, por lo que Jones Huala podría permanecer detenido hasta 2027.

Los defensores del mapuche cuestionaron aquel planteo de la fiscal y la decisión posterior de Zapata, e hicieron lo propio con el fallo del Tribunal de Impugnación, que avaló la medida.

Pagano Matta, durante la audiencia en la que solicitó extender la preventiva de Jones Huala, admitió dificultades en la etapa de recopilación de pruebas. Argumentó la lentitud del proceso en la extensión geográfica donde habría actuado la RAM en los últimos años, con registros en Neuquén, Río Negro y Chubut, aunque para la defensa “no es más que una excusa, que demuestra que la investigación está en pañales”.

El listado de planteos que fundamentan la huelga de hambre líquida continúa con el “cese de la persecución política y judicial a los luchadores de la causa mapuche, la aplicación del Convenio 169 OIT y todos los tratados internacionales sobre pueblos indígenas, aplicación íntegra y reglamentación del Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, intervención de Organismos Internacionales y de DDHH para la resolución del conflicto” y un pedido de “Territorio y Autonomía a la Nación Mapuche y a todos los pueblos que así lo precisen”.

