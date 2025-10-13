La CGT se metió en la campaña junto a Taiana, Palazzo y Moyano y llamaron a “reventar las urnas en 2027″

Jorge Taiana, Sergio Palazzo y Hugo Antonio Moyano, en el acto de la CGT

“El proyecto del Gobierno ha fracasado porque no se ha pedido un sacrificio sino quitarle los derechos al pueblo, someterlo y dejarlo en la nada, en la pobreza, la miseria, la informalidad, sin ninguna protección, y eso el pueblo argentino no lo ha aceptado”, afirmó Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. Lo expresó en la provincia de Buenos Aires, durante un acto organizado este lunes por la CGT en la sede de Azopardo 802. Allí también Héctor Daer (Sanidad) llamó a “reventar las urnas” en las próximas elecciones como “primer paso para ganar en 2027″.

Al reforzar sus duras críticas a Javier Milei, Taiana resaltó que “la mala noticia para el Gobierno que, como se dice más popularmente, ya se le ha picado el boleto y todos sabemos que vienen a robar y a quitar derechos, y eso es lo único que les importa”.

En el acto, realizado en un salón Felipe Vallese colmado de militantes, también hablaron los candidatos de extracción sindical Sergio Palazzo (bancarios) y Hugo Antonio Moyano, hijo del líder del Sindicato de Camioneros y miembro del equipo de abogados de la CGT.

Sergio Palazzo, Jorge Taiana y Héctor Daer, en el acto de la CGT

Entre los sindicalistas estuvieron Andrés Rodríguez (UPCN), Julio Piumato (judiciales), Rodolfo Daer (alimentación), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), además de invitados como Alejandro Gramajo (UTEP).

El tono de campaña del encuentro estuvo a tono con la fuerte apuesta de la dirigencia cegetista al proyecto político de Axel Kicillof, quien logró ubicar la lista bonaerense a sindicalistas como Palazzo, Moyano hijo, Vanesa Siley y Hugo Yasky, de la CTA kirchnerista.

Al comenzar el acto, Daer elogió a Hugo Antonio Moyano al calificarlo como “excelente abogado, parte del equipo jurídico de nuestra confederación, que nos ha dado éxitos en el debate legal y constitucional contra este gobierno, que pasa por arriba permanentemente a todas las instituciones”, mientras que también lo hizo con Palazzo, de quien destacó que apoyan la renovación de su banca porque “tuvo una tarea impresionante en el Congreso” para frenar “un conglomerado de 21 proyectos que destruían a las organizaciones sindicales”.

Hugo Antonio Moyano: “Este gobierno, que es cruel con los sectores más débiles, se arrodilla ante el poder"

El primero en hablar fue el hijo de Moyano: “Este gobierno, que es duro y que es cruel con los sectores más débiles, se arrodilla y se arrastra con el poder, y lo vemos, por ejemplo, cuando de manera servil se va a pedir un préstamo al FMI, al Tesoro de Estados Unidos, y se le rinde pleitesía hipotecando el futuro de todo nuestro pueblo”, señaló el candidato de Fuerza Patria.

Además, Moyano hijo puntualizó que su espacio “confronta a un discurso de profundo odio, como es la metodología de ataque permanente como única forma de hacer política", y se refirió a José Luis Espert como “uno de los máximos exponentes” de esa “metodología” al aludir a “alguien que renunció hace una semana y que era el más duro de todos, un provocador serial que se largó a llorar cuando no pudo explicar de dónde venían sus vínculos y su financiamiento con el narcotráfico”.

Moyano hijo criticó luego el anuncio de Milei de una nueva reforma laboral, “como siempre lo han hecho los gobiernos que siguen la receta del FMI -resaltó-, pero esta vez lo hacen con mucha más virulencia que antes y nos lo dicen en la cara”. “Nos dicen que vienen por una reforma laboral moderna, tratando de decirnos que si bajamos los costos, esto va a favorecer el empleo y a las pymes, pero lo único que quieren hacer, como se ha hecho a través de la historia, es reducir los derechos bajando los costos laborales”.

“Queremos a Cristina libre porque es inocente y es una perseguida política", dijo Sergio Palazzo

“Pero como nunca antes en la historia -agregó- vienen por una reforma que ataque a las organizaciones sindicales, al modelo sindical argentino. Vienen por el desfinanciamiento de los sindicatos, para atomizar la negociación colectiva, los convenios colectivos de trabajo, para profundizar la criminalización de la protesta”.

Palazzo, por su parte, agradeció el apoyo de la CGT a su postulación y fue el único de los oradores que expresó su apoyo a Cristina Kirchner: “Queremos a Cristina libre porque es inocente y es una perseguida política que junto con Néstor (Kirchner) les devolvieron calidad de vida a los argentinos y se lo están haciendo pagar”.

El líder de los bancarios también fue uno de los que criticó al Gobierno en los términos más duros, al considerar que “tiene una matriz de corrupción donde tiene más hechos de corrupción acreditados que meses en el gobierno”. “Estamos gobernados hoy por un grupo de mentirosos -añadió-. El Estado nacional que nos gobierna pareciera que es una asociación ilícita de mentirosos, estafadores, coimeros y narcotraficantes”.

Acerca de la reforma laboral, Palazzo enfatizó que “el Presidente llegó a decir que él supone que es tan buena que la va a anunciar después de la elección”, lo que “quiere decir que si no la hace antes, claramente es porque viene con quita de derechos”.

“Cada vez que hubo quita de derechos en la Argentina, hubo crecimiento de la desocupación, de la informalidad y de la falta de regularización de trabajadores”, concluyó el candidato.

En el discurso de cierre, de casi 40 minutos, Taiana consideró que “el peronismo no es un hecho del pasado” y advirtió que “no pueden ponerle el último clavo en el cajón del peronismo porque está más vivo que nunca”.

Axel Kicillof y la CGT, en el encuentro que mantuvieron en julio pasado

Tras preguntarse “por qué el Gobierno les pega a los jubilados en la marcha de los miércoles ante el Congreso”, el ex canciller kirchnerista dijo que “no lo hacen para amedrentarlos” sino porque “se asustan de la dignidad que muestran esos jubilados y de la voluntad de de defender sus derechos: eso es lo que quieren apagar, domesticar, y por eso reprimen con una voluntad pedagógica para que nadie proteste, para que nadie exprese su disconformidad y todos obedezcan”.

“Ese es el sueño autoritario que tiene el Presidente, pero no sólo él -indicó-. El Presidente es sólo la marioneta, el símbolo de un proyecto de personas que, por distintas circunstancias, logró alcanzar la Presidencia en un momento de gran disconformidad y confusión de nuestra población y que la puso al servicio de los poderes tradicionales y multinacionales de la Argentina”.

Para Taiana, “el Gobierno dice que bajó la inflación, pero lo logró porque han empobrecido a todo el mundo y la gente no tiene plata para comprar ni la comida”. “Es un triunfo ficticio: tienen un peso sobreevaluado y para eso hacen que el socio, (Scott) Bessent, el secretario del Tesoro de EEUU, ayude a sus socios de acá a mantener la bicicleta financiera y a seguir ganando plata".