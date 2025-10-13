Javier Milei celebró la liberación de rehenes y agradeció a Donald Trump: “Mi profunda admiración”

Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realDonaldTrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—.



También aguardamos con… pic.twitter.com/EaIQgFXVRZ — Javier Milei (@JMilei) October 13, 2025

El presidente argentino Javier Milei celebró la liberación de 20 rehenes que habían sido secuestrados el 7 de octubre de 2023 por la organización terrorista Hamas.

A través de un mensaje en redes sociales, el jefe de Estado le agradeció especialmente a Donald Trump, cuya intermediación fue determinante para lograr el inicio de un proceso de paz en Medio Oriente luego de dos años de guerra.

“Mi más profunda admiración y gratitud al presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—“, introdujo Milei.

“También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz.Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo”, agregó.

Y completó: “Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad”.

La última parte de su posteo no es casual. La Argentina reivindicó su alineamiento con los Estados Unidos, luego de que la Casa Blanca se comprometiera a ayudar al país financieramente en un momento delicado para las reservas del Banco Central y la cotización del dólar.

Dicho alineamiento tendrá mañana un gesto simbólico de máximo nivel cuando Milei visite a Trump en la Casa Blanca. Tras la foto, se espera que se conozcan los detalles finales de la ayuda que brindará el Tesoro a la Argentina.

El jueves pasado -el viernes no hubo mercados porque fue feriado- se pudo visualizar parte de la estrategia: por primera vez en la historia, el gobierno de los Estados Unidos intervino de forma directa en el mercado de cambios de la Argentina comprando pesos, lo que permitió tranquilizar la cotización del dólar.

Esta mañana, el grupo terrorista Hamas liberó a 20 rehenes: David Cunio, Ariel Cunio, Eitan Horn, Bar Avraham Kuperstein, Evyatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Calfon, Avinatan Or, Elkana Buhbut, Maksim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tzangauker, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Rom Breslavski.

Se trata de los secuestrados que llevaban más tiempo en cautiverioen Gaza. Hoy, 738 días después del brutal ataque terrorista que masacró, torturó y secuestró, Hamas ya no tiene más rehenes israelíes con vida en su poder.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a suelo israelí. El norteamericano ya se reunió con familiares de secuestrados, habló ante el Parlamento en Jerusalén y luego viajará a Egipto para sellar el acuerdo por la paz rodeado de líderes árabes y occidentales.