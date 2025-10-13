Política

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Entre Ríos

El próximo 26 de octubre, los habitantes de Entre Ríos elegirán sus senadores y diputados a través del sistema de la Boleta Única de Papel (BUP) que será utilizado por primera vez en la provincia

Por Faustino Cuomo

Guardar
La fecha designada para estos comicios es el domingo 26 de octubre

El calendario político 2025 tiene como evento principal las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso. Como ocurre cada dos años, los ciudadanos elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

La fecha designada para estos comicios es el domingo 26 de octubre, día en el que estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

Qué se vota el 26 de octubre en Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos renovará cinco bancas para diputados y tres para senadores nacionales, un reparto que impactará en la correlación de fuerzas tanto a nivel provincial como en el escenario parlamentario nacional. Según lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral, la boleta única de papel incluirá siete listas de distintas fuerzas y alianzas políticas, lo que refleja un abanico significativo de opciones para el electorado local.

El listado de partidos que
El listado de partidos que se presentarán en las elecciones del próximo 26 de octubre en Entre Ríos (Gobierno)

Cómo será la Boleta Única de Papel de Entre Ríos

Los electores de Entre Ríos experimentarán por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP) en el marco de las elecciones legislativas nacionales.

Esta herramienta, diseñada por la Cámara Nacional Electoral y oficializada como parte del cronograma electoral, tiene como objetivo central simplificar el acto de sufragio y reforzar la transparencia, dejando atrás el tradicional modelo de boletas partidarias múltiples. La BUP será idéntica para todos los votantes dentro del distrito y estará disponible en los cuartos oscuros, cumpliendo con lo establecido por la normativa nacional.

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

Al utilizar la Boleta Única de Papel (BUP) durante las elecciones legislativas nacionales de 2025 en Entre Ríos y el resto de Argentina, los electores deben seguir una serie de pasos diseñados para ofrecer mayor rapidez y claridad en el proceso en comparación con sistemas anteriormente utilizados.

Entrega de la boleta

Una vez en el lugar de votación y mostrar la documentación requerida, el ciudadano recibe de las autoridades de mesa una sola boleta oficial correspondiente a su distrito y categoría. Esta boleta contiene organizadas las nueve listas oficializadas por la Cámara Nacional Electoral para Entre Ríos, permitiendo que el votante visualice todas las alternativas para diputados y senadores nacionales.

Selección del voto

En el cuarto oscuro, la persona tiene la oportunidad de revisar detenidamente la boleta, la cual está dividida en recuadros que exhiben el nombre de cada fuerza política, su logo y los nombres de los primeros candidatos de cada lista. Se debe marcar la casilla elegida con un bolígrafo o marcador autorizado en la mesa de votación. El sistema permite seleccionar diferentes listas para diputados y senadores, votar por una sola categoría o, si se prefiere, dejar alguna opción sin marcar para emitir un voto en blanco.

Depósito de la boleta y cierre

Una vez realizada la elección, el votante dobla la boleta según las instrucciones, asegurando la confidencialidad. Posteriormente, la deposita en la urna destinada y, al finalizar el proceso, recibe la constancia de votación antes de abandonar el lugar.

La implementación de este método único de votación busca asegurar la transparencia del proceso, evitar la manipulación de las boletas y garantizar condiciones igualmente accesibles a todas las agrupaciones políticas participantes.

El proceso de votación con la Boleta Única de Papel (BUP) implica una dinámica distinta al sistema anterior, orientada a facilitar y agilizar la experiencia del elector en el cuarto oscuro. En Entre Ríos, así como en toda la Argentina durante las elecciones legislativas nacionales de 2025, el procedimiento consta de los siguientes pasos:

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Entre Ríos, frente por frente

De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral (CNE), la provincia de Entre Ríos tiene 9 listas oficializadas que irán en busqueda de bancas para diputados y 3 para senadores. Cada frente político presenta su nómina encabezada por referentes provinciales y nacionales, en un contexto de reconfiguración de alianzas y protagonismo de fuerzas emergentes.

La Libertad Avanza (LLA) y el PRO

  • Andrés Laumann encabeza la lista como primer candidato a diputado.

Fuerza Entre Ríos (Fuerza Patria)

  • Guillermo Michel es el aspirante principal del oficialismo justicialista provincial.

Ahora 503

  • Verónica Paula Rubatino está al frente del espacio mayoritario del peronismo.

Movimiento al Socialismo

  • Nahuel Pablo Leis Pou como primer diputado.

Nueva Izquierda

  • Nadia Gisel Burgos como primera diputada.

Partido Socialista

  • Gustavo Raúl Guzmán como primer candidato a diputado.

Unión Popular Federal

  • Silvio Farach como primer diputado.

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Consultar el padrón electoral es un trámite esencial para quienes desean verificar su inclusión y conocer el lugar y la mesa en la que deberán votar en las elecciones legislativas nacionales de 2025. El procedimiento está diseñado para ser accesible, permitiendo a los electores obtener esta información de manera rápida y sencilla.

Acceso inicial y requisitos

Para consultar el padrón electoral, los ciudadanos deben contar con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y conocer el distrito donde están registrados. La Cámara Nacional Electoral habilita un portal web oficial, donde se centraliza la información actualizada referente a todos los votantes habilitados para los comicios.

Ingreso a la plataforma

El elector debe acceder a la página oficial habilitada por la Cámara Nacional Electoral (cij.gov.ar o padron.gob.ar, según la instancia) durante el período en que se encuentre publicado el padrón provisorio o definitivo. Allí se solicita completar un breve formulario: ingresar el número de DNI, el género (tal como figura en el documento) y el distrito de residencia. En algunos casos, también se debe marcar un código de verificación que aparece en pantalla para validar la consulta.

Resultados de la consulta

Una vez enviada la solicitud, el sistema informa de manera inmediata si el ciudadano figura en el padrón electoral, indicando el domicilio registrado, la escuela o centro de votación asignado, el número de mesa y el orden en que aparece. Si la información no coincide o existen dudas sobre la inclusión, el portal ofrece canales para efectuar reclamos. Así, cada elector puede confirmar anticipadamente su lugar de votación y resolver inconvenientes antes del día de los comicios.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaBoleta Única de PapelElecciones Entre Ríos 2025Últimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Salta

El 26 de octubre de 2025, los ciudadanos de Salta elegirán senadores y diputados nacionales utilizando por primera vez una boleta única de papel, que busca simplificar el proceso y garantizar transparencia en la votación

Elecciones 2025: así será la

Alejo Ramos Padilla anticipó que “es fácticamente imposible” reimprimir las boletas de PBA

El juez con competencia electoral descartó reimprimir material electoral tras la salida de José Luis Espert, argumentando que la operación afectaría el calendario y poniendo el foco en la aplicación de la paridad de género

Alejo Ramos Padilla anticipó que

Diputados convocó a Luis Caputo para interpelarlo y que explique los acuerdos con los Estados Unidos

El ministro de Economía fue convocado para este miércoles al mediodía. Aunque la Constitución Nacional establece que los ministros pueden ser convocados, no está prevista una sanción; por eso, se prevé que no asistirá

Diputados convocó a Luis Caputo

El Congreso que viene después del 26 de octubre: los tres escenarios y la única certeza para Javier Milei

Un análisis que proyecta los resultados de las próximas elecciones anticipa que, pese a las distintas posibilidades, el oficialismo no logrará controlar el ámbito legislativo

El Congreso que viene después

Javier Milei: “Nos van a salir dólares por las orejas”

El Presidente se mostró muy optimista de cara al futuro. Dijo que el plan económico no cambiará con el resultado de la elección, se mostró abierto a sumar técnicos de otros partidos al Gabinete y cuestionó al kirchnerismo: “Quieren volver a la Unión Soviética de 1917″

Javier Milei: “Nos van a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alejo Ramos Padilla anticipó que

Alejo Ramos Padilla anticipó que “es fácticamente imposible” reimprimir las boletas de PBA

Cuál es la ciudad de Brasil que le cobrará una tasa ambiental a los turistas a partir de enero de 2026

El Gobierno está dispuesto a usar el swap de USD 20.000 millones con Estados Unidos para pagar la deuda en 2026

En un escenario geopolítico de escasos recursos, el Banco Mundial apuesta a multiplicar la cooperación al desarrollo con menos fondos públicos

Receta de muffins de mandarina, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
El disidente cubano José Daniel

El disidente cubano José Daniel Ferrer partió hacia el exilio en Estados Unidos

Una “Barbie Van Gogh” y otras obras del MoMA se convierten en juguetes

Evo Morales prepara su nuevo partido para presentar candidatos a las elecciones regionales de 2026

Colombia gestiona ayuda para 40 ciudadanos detenidos en Venezuela

Feria del Libro de Buenos Aires N° 50: los primeros detalles de una edición que promete ser inolvidable

TELESHOW
El divertido viaje de Florencia

El divertido viaje de Florencia Bertotti con amigas a Río de Janeiro: risas, recuerdos y mucha complicidad

Vivian El Jaber se casó a los 60 años y coronó su historia de amor con una ceremonia llena de emoción

Wanda Nara habló de su actual relación con Maxi López: “Como cuando éramos jóvenes”

La Voz Argentina: a qué hora es la gran final y cómo votar en la definición del nuevo campeón

Alejandra Maglietti compartió el diario íntimo de los primeros dos meses de vida de su bebé a pura emoción