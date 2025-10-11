Política

Milei lleva la campaña a Chaco y Corrientes: reunión con su aliado Zdero y recorridas con Virginia Gallardo

El Presidente llegará al mediodía a Resistencia y será recibido por el gobernador. Luego cruzará a la capital correntina para cerrar la gira electoral

Juan A. Bracco

Javier Milei arribará al aeropuerto de Resistencia, provincia de Chaco, a media mañana del sábado. El mandatario provincial le dará la bienvenida y luego encararán juntos una serie de acciones de campaña. El Presidente estará acompañado de su hermana, Karina Milei.

El itinerario todavía sigue bajo análisis y se terminará de cerrar cuando el mandatario pise suelo chaqueño. Lo que estaba confirmado es que el gobernador Leandro Zdero y Milei se mostrarán con los candidatos del frente electoral que los une.

Chaco elegirá tres senadores nacionales y cuatro diputados el próximo 26 de octubre. La propuesta del frente La Libertad Avanza estará encarnada por Juan Cruz Godoy y la vicegobernadora Silvana Schneider para la Cámara Alta y por Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori, para Diputados.

Al igual que ocurrió en Entre Ríos, es probable que el mandatario nacional aproveche el viaje para avanzar en temas institucionales con el gobernador chaqueño.

Hasta el momento, Zdero fue uno de los mandatarios provinciales que se mostró leal al Gobierno nacional, tras los altibajos que hubo a lo largo de la gestión. El vínculo entre Nación y Chaco se fortaleció, luego del triunfo de que obtuvo la alianza electoral a mediados de mayo.

En esa oportunidad, la coalición superó al peronismo chaqueño por una diferencia de 10 puntos. Asimismo, el Tribunal Electoral chaqueño confirmó que el oficialismo se impuso por el 45,24% de los votos en las elecciones legislativas locales.

Del otro lado del Paraná

Tras la gira por Resistencia, Javier Milei cruzará el puente “General Belgrano” con destino a la vecina ciudad de Corrientes capital.

El mandatario hará un break antes de realizar su actividad en la costanera de la ciudad. Allí hablará, megáfono en mano, a los simpatizantes que se reúna en ese punto neurálgico de la vida social correntina. Junto al mandatario nacional estará la ex vedette e influencer Virginia Gallardo.

Ella encabeza la propuesta libertaria. Es una apuesta fuerte después de haber tenido un resultado que no fue el esperado en las elecciones provinciales de agosto. LLA terminó en el cuarto lugar y recogió menos del 10% de los votos.

En la provincia del litoral el espacio libertario no acordó con el oficialismo provincial nucleado en torno al valdecismo. Irá solo a competir contra el PJ, un desprendimiento del radicalismo y otros espacios.

Corrientes es un espacio hostil para los libertarios. Días antes del cierre de campaña para los comicios provinciales, Karina Milei y Martín Menem tuvieron que interrumpir una recorrida por la peatonal por incidentes que terminaron con detenciones.

Hace una semana, el local partidario de LLA recibió una amenaza contra Milei y su comitiva. “Díganle al falso judío que si no renuncia, él y toda su comitiva, los vamos a masacrar. Las AK 47 (un fusil de guerra de la era soviética) están listas. Muerte a los infieles. Allahu Akbar (Alá es Grande)”, apuntaba el cartel que colgaron en la sede ubicada en calle 25 de Mayo al 1600.

El caso está bajo investigación de la Justicia Federal, después de que el hecho fuera denunciado por David Moulín, uno de los apoderados de LLA en la provincia. De acuerdo al testimonio que brindo a la fiscal federal Melina Perborell, el mensaje fue encontrado a las 9 de la mañana por Kevin Ortiz, cuando este llegó a abrir las puertas del establecimiento.

El abogado indicó que el local cuenta con cámaras que registraron el momento en el que Ortiz abrió la puerta y encontró la nota. Esa prueba fue adjuntada a la denuncia. Además, puntualizó que la amenaza se podría haber realizado entre las 22 del 30 de septiembre y el momento en que fue encontrada.

Por su parte, la presidente del partido, Laura Marcore, remarcó la gravedad del hecho, tras señalar que el candidato a diputado nacional en segundo término de LLA Corrienes, Gapel Redcozub, es parte de la colectividad judía. Por esto, el apoderado puso a disposición las cámaras de seguridad, pero no se informó sobre detenciones por el ataque.

