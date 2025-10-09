Política

En clave electoral, Patricia Bullrich y Jorge Macri recorrieron las obras de la cárcel porteña de Marcos Paz

La ministra de Seguridad y el jefe de Gobierno porteño estuvieron en el predio donde serán alojados los detenidos que están en el penal de Devoto

Guardar
Jorge Macri y Patricia Bullrich
Jorge Macri y Patricia Bullrich recorrieron las obras de la nueva cárcel de Marcos Paz

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, recorrieron las obras del nuevo penal que la ciudad tendrá en el partido bonaerense de Marcos Paz, que se reanudó en diciembre del año pasado, está terminada en un 82%, y tendrá una vez finalizada capacidad para 2.232 internos.

Se trató de una foto en clave electoral y así lo dejó claro la funcionaria en un mensaje publicado en su cuenta de X: “La Libertad Avanza y el PRO, juntos en la Ciudad de Buenos Aires, para que los cambios que se vienen realizando no queden a mitad de camino y para que el Congreso no trabe las mayorías que el país necesita para seguir cambiando”.

“Esta coalición va a seguir trabajando por el país y por el futuro de todos los argentinos”, agregó.

Lo concreto es que Bullrich y el mandatario porteño supervisaron el avance de las obras que está realizando la ciudad de Buenos Aires en el predio del Centro Penitenciario Federal VII, que estará operativo en marzo de 2026 y permitirá cerrar el penal de Villa Devoto.

Según se informó oficialmente, la Ciudad reanudó en diciembre de 2024 la construcción de la cárcel, que ocupa una superficie de 80 hectáreas y tendrá capacidad para 2.232 internos. Tiene como objetivo relocalizar a los internos del Complejo Penitenciario U2, en Villa Devoto, y también a los presos que están detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad.

“La obra del complejo estuvo parada durante cinco años y se fue llevando adelante por etapas. La actual, la cuarta y última, demandará una inversión superior a los $100 mil millones. La cárcel está terminada en un 82%”, se indicó en un parte de prensa.

Además, se indicó que para retomar los trabajos “fue necesario cancelar la licitación original y realizar una nueva, en la que se acordó un monto menor de dinero para destinar a la inversión conjunta”.

De acuerdo con lo establecido en el comunicado, Bullrich supervisó el avance de las obras en Marcos Paz en momentos en los que avanza en la Legislatura un proyecto de ley que establece la creación de un Servicio Penitenciario de la Ciudad, lo que significa un paso más en la consolidación de la autonomía porteña y en la mejora de la seguridad.

También participaron de la recorrida el Director Nacional del SPF, Inspector General Fernando Martínez; el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad de CABA, Horacio Giménez, y el de Justicia, Gabino Tapia.

Según se detalló oficialmente, el penal estará compuesto por cuatro unidades de alojamiento, cada una con un edificio externo, uno administrativo, uno de programas y servicios (EPS) y seis más para otros usos, como áreas para visitas, un gimnasio cubierto y sectores para capacitación laboral, talleres de trabajo y educativos, y un campus con canchas de fútbol y sectores para huertas.

También habrá edificios de seguridad externa, de asistencia médica, de cocina y panadería, de suministros y bomberos, de administración e ingreso y sectores de servicios comunes.

Temas Relacionados

Patricia BullrichJorge MacriElecciones 2025Elecciones en ArgentinaJavier MileiInseguridadMauricio MacriElecciones Argentina 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

“Esperamos una gran inversión extranjera en Argentina”: las claves de la reunión entre Barry Bennett y Santiago Caputo

El estratega de Donald Trump volvió a conversar con el asesor de Javier Milei y su equipo. Estados Unidos promete la llegada de fondos de inversión directa al país, pero pone como un factor fundamental que se aprueben las reformas tributaria y laboral

“Esperamos una gran inversión extranjera

Provincias Unidas se reunió en Jujuy con fuertes críticas al kirchnerismo y a Milei: “Está paveando tocando la guitarra”

Los gobernadores cuestionaron el show que realizó el Presidente en el Movistar Arena en medio de la crisis económica. Se ausentó Claudio Vidal pero reapareció públicamente Gerardo Morales

Provincias Unidas se reunió en

Elecciones 2025, en vivo: “Estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado”, advirtió Milei

Todas las novedades políticas de la campaña de cara al próximo 26 de octubre, cuando los electores en todo el país acudirán a las urnas para votar diputados y senadores

Elecciones 2025, en vivo: “Estamos

Diputados libertarios se reunieron para evitar una grieta interna por el aval que le dieron al allanamiento de Espert

Los legisladores de LLA se reunieron al término de la sesión de ayer para debatir si “le habían soltado la mano o no” al economista, al dar conformidad con el pedido del juez Mirabelli. Aunque la mayoría estuvo de acuerdo, algunos se mostraron incómodos con la decisión

Diputados libertarios se reunieron para

Juan Grabois habló sobre la denuncia a Espert: “Es una batalla ganada contra las fuerzas del mal”

El referente calificó como una victoria moral el avance judicial contra el ahora excandidato libertario, relacionando los hechos con la degradación institucional y el impacto de la narcopolítica en los barrios populares

Juan Grabois habló sobre la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron a un hombre por

Condenaron a un hombre por estafar a una jubilada que creyó hablar con su hija y entregó 5.600 dólares

Referente de la alta costura y figura clave en desfiles: quién es la modelo que conquistó a Leonardo DiCaprio

Una importante fábrica de electrodomésticos suspendió 400 trabajadores ante la caída de las ventas y producción

Un hombre heredó una mutación genética ligada al Alzheimer y no desarrolló la enfermedad: qué dice la ciencia

El posteo en redes de Bessent: respaldo político, USD 20.000 millones y continuidad de la banda cambiaria

INFOBAE AMÉRICA
László Krasznahorkai y el arte

László Krasznahorkai y el arte de narrar la complejidad del presente

Qué es el duelo invisible y cómo reconocerlo en la vida diaria, según la psicología

La Corte Penal Internacional instó a Tayikistán a detener a Putin durante su visita de Estado

Entre la esperanza y el dolor: palestinos recibieron con cautela la tregua en Gaza

El heredero de Los Choneros cayó en Medellín mientras negociaba con narcos para operar desde Colombia

TELESHOW
Dalma Maradona estuvo presente en

Dalma Maradona estuvo presente en el velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: “Se querían mucho con mi papá”

Eugenia Tobal habló de las primeras grabaciones de MasterChef Celebrity: “Se van a sorprender con Marixa Balli”

Lola Latorre estalló luego de los comentarios que recibió tras recibirse de abogada: “Hagan algo de sus vidas”

Pablo Turturiello contó sobre sus planes con Fer Dente para convertirse en padres: “Me muero de ganas”

El divertido cruce entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Callá tu boca, estúpido y sensual”