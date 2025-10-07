Diego Valenzuela analizó el show musical de Javier Milei: “Tiene una manera particular de plantear las cosas”

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero (Candela Teicheira).

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, opinó este martes sobre la presentación del libro que hizo Javier Milei en el Movistar Arena, que incluyó un recital donde cantó al menos seis canciones. “Que el Presidente haya cantado no significa que no haya sido una reunión política colmada de ideas”, aclaró el jefe comunal.

“Me pareció estimulante, es el estilo del Presidente y es un lenguaje transgresor. El Presidente tiene una manera particular de plantear las cosas, pero también habla de su identidad”, afirmó el intendente, quien pidió enfocar la atención en los contenidos políticos y económicos presentados por el mandatario.

Durante el acto, Milei se pronunció sobre reformas laborales, impositivas y sobre la proyección económica del país. Valenzuela resaltó estos puntos y resaltó: “No hay que quedarse con el rock, que es una estética del Presidente. Él también habló del futuro de la economía, de las reformas estructurales, de lo que viene para crecer, como las reformas laborales e impositivas, como podemos crecer a partir de devolverle recursos al sector privado bajando los impuestos”, resumió el jefe comunal.

Javier Milei con Diego Valenzuela en Mar del Plata

“El electorado vota ideas, vota un rumbo, una economía sana, seguridad, que el país se inserte en el mundo y una economía capitalista. Más allá de si hay rock o no, ahí está la idea. Si hablamos de un electorado que votó a Juntos por el Cambio, creo que hay personas de mucho renombre y que buena parte no votó en septiembre por diferentes motivos”, agregó.

En cuanto a la estrategia electoral de cara a la provincia de Buenos Aires, Valenzuela afirmó que la candidatura de Diego Santilli cobra centralidad tras la renuncia de José Luis Espert. Consideró que el foco ya no está en los nombres sino en el rumbo político y los proyectos propuestos: “Los tiempos son cortos, pero se puede porque lo que se discute es el rumbo y no las personas. El Colo es un candidato con experiencia, que apoyó al gobierno desde el Congreso. La renuncia de Espert ayuda en términos de sacar de la discusión este tema que distraía y que era hablar de eso y no sobre las propuestas y el rumbo del país”.

Respecto al desafío de recuperar votos, Valenzuela señaló que el electorado tiende a elegir proyectos y direcciones claras, antes que figuras aisladas. Analizó que el descenso en la participación electoral favoreció porcentualmente al kirchnerismo, aunque no reflejó un aumento real de su caudal de votos. “El kirchnerismo no subió en votos, subió en porcentaje porque bajó la participación sobre todo del votante del cambio. Espero que para octubre hayan repensado esa situación, estén dispuestos a votar para consolidar este rumbo y no volver atrás”.

Finalmente, enfatizó la importancia de decidirse por un modelo económico y social más allá de los nombres propios. Aseguró que la polarización actual obliga al electorado a involucrarse para no perder el rumbo alcanzado por el país en los últimos años.

Javier Milei presenta su libro en el Movistar Arena

Además de un extenso show musical, el mandatario nacional volvió a empoderar a su asesor, Santiago Caputo, esta vez a través de un reconocimiento a la movilización que hizo para este evento la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, a las que les agradeció explícitamente.

En el estadio ubicado sobre la calle Humboldt al 450, en el barrio porteño de Villa Crespo, el jefe de Estado presentó su más reciente libro, titulado “la construcción del milagro”, en el que repasa las principales medidas que tomó en estos casi dos años de gestión.

En las afueras, grupos de izquierda y manifestantes sin identificación política se concentraron desde temprano en los alrededores del lugar para cuestionar al Gobierno.