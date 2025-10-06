Política

Victoria Villarruel se mostró con el kirchnerista Gildo Insfrán, en el homenaje a los caídos por un ataque de Montoneros

En su discurso, Villarruel pidió al pueblo argentino: “Hagamos el esfuerzo de unirnos”. También participó el jefe de la bancada de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, otro histórico referente kirchnerista

Guardar
La vicepresidenta y el gobernador compartieron el acto por el 50° aniversario de la defensa del Regimiento de Infantería Monte 29, resaltando la importancia histórica y el homenaje a los caídos en Formosa

La conmemoración del Día del Héroe Formoseño reunió este domingo a Victoria Villarruel y Gildo Insfrán en un acto oficial que marcó el 50° aniversario de la defensa del Regimiento de Infantería Monte 29. La Vicepresidenta se mostró junto al gobernador de Formosa en el palco principal, en una imagen que el propio mandatario compartió en su cuenta de X, destacando la presencia de la titular del Senado a su lado.

Durante la ceremonia, Insfrán rindió homenaje a quienes participaron en los hechos recordados, al afirmar: “Nuestro más sentido homenaje a los soldados y policías que participaron de aquella jornada, ofrendando su vida en cumplimiento del deber”.

La participación de Villarruel junto al mandatario formoseño adquiere particular significado, dado que Insfrán es uno de los gobernadores del kirchnerismo más duro, que lidera la provincia desde 1999 y la Vicepresidenta mantiene una relación más que distante con el presidente Javier Milei.

Villarruel estuvo junto al mandatario
Villarruel estuvo junto al mandatario formoseño, es uno de los referentes del kirchnerismo (Foto: X @insfran_gildo)

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, Villarruel llegó a la ceremonia junto a su asesor político, Mario Russo. Allí compartió el palco con el vicegobernador Eber Solís y el senador nacional José Mayans, que a su vez es el presidente del bloque Unión por la Patria en el Senado y uno de los referentes kirchneristas más críticos con el Gobierno nacional. Además, participó el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti, y representantes de las fuerzas de seguridad.

También asistieron familiares de los caídos y exsoldados veteranos, quienes año tras año participan de este acto que recuerda la resistencia del RIM 29 y el Día del Héroe Formoseño, instituido por la Ley Provincial 1612.

La conmemoración reunió a autoridades
La conmemoración reunió a autoridades nacionales y provinciales, familiares de los caídos y exsoldados veteranos en la Plaza de Armas de la Victoria (Foto: X @insfran_gildo)

El evento comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Formosa a cargo de la banda militar Curupayti. El capellán de la unidad, padre Epifanio Barrios, realizó la invocación religiosa, marcando el inicio de una jornada cargada de simbolismo. Posteriormente, fusileros portaron antorchas e ingresaron imágenes de los héroes caídos, cuyas flamas evocaban a quienes ofrecieron su vida en defensa del cuartel hace medio siglo.

Las autoridades presentes procedieron al descubrimiento de placas recordatorias en memoria del subteniente Ricardo Massaferro, el sargento primero Víctor Sanabria, los soldados clase ’54 Antonio Arrieta, José Coronel, Dante Salvatierra, Edmundo Sosa, Tomás Sánchez, Ismael Sánchez, Marcelino Torales, Hermindo Luna, Heriberto Dávalos, Alberto Villalba y el agente de la Policía de Formosa Neri Alegre. Tras este homenaje, se realizó la revista al Regimiento de Infantería de Monte 29 y un minuto de silencio en honor a quienes perdieron la vida en defensa de la unidad militar.

Según informó la Agencia de Noticias Formosa, la Vicepresidenta dirigió unas palabras a los presentes, evocando el dolor que persiste a pesar del paso del tiempo. “Un domingo como hoy, caluroso y quieto, el odio derramó la sangre de 13 jóvenes uniformados, que pasaron a la inmortalidad defendiendo su bandera, su regimiento, su casa, nuestra patria”, manifestó, y reconoció el sufrimiento de las mujeres que “vieron morir a sus hijos y sus esposos”.

Villarruel explicó que su presencia en Formosa tenía como propósito rendir homenaje y convocar a la unidad del pueblo argentino: “Por eso hoy como Vicepresidente retorno a estas tierras donde el heroísmo corre por sus venas, para rendir homenaje, reclamar el lugar en la historia que nuestros soldados formoseños merecen y pedirle al pueblo argentino que hagamos el esfuerzo de unirnos”.

Victoria Villarruel acompañó a Gildo
Victoria Villarruel acompañó a Gildo Insfrán en a conmemoración del Día del Héroe Formoseño (Foto: X @insfran_gildo)

La ceremonia concluyó con el retiro de las antorchas y las imágenes de los héroes caídos, seguido del tradicional desfile cívico-militar en homenaje a los caídos y veteranos del 5 de octubre de 1975, al cumplirse cinco décadas de la defensa del Regimiento de Infantería de Monte 29.

Temas Relacionados

Victoria VillarruelGildo InsfránFormosaLa Libertad AvanzaGobiernoÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Cambios en el Gabinete, las sugerencias de Macri y otras 12 frases de Javier Milei: “Voy a hacer lo que se necesite”

El presidente reconoció que hará modificaciones en áreas de su gestión, dedicó el elogios al titular del PRO y dijo que modificará lo necesario para defender el rumbo de su gestión: “Soy bilardista”

Cambios en el Gabinete, las

La renuncia de Espert: qué dice la ley sobre su reemplazo como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires

El dirigente declinó postularse en las elecciones del 26 de octubre. Tras la decisión de dar un paso al costado, su sucesor deberá indicarse según los parámetros de las normas electorales vigentes. Qué indican y cómo es el procedimiento

La renuncia de Espert: qué

Milei habló luego de la renuncia de Espert: “No tengo dudas de la honorabilidad del Profe, yo no lo eché”

El presidente explicó por qué aceptó el paso al costado del economista que encabezaba la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, lo defendió y desafió a la oposición: “ahora vengan kukas, discutamos propuestas”

Milei habló luego de la

Tras la renuncia de Espert, opositores pidieron que La Libertad Avanza pague una eventual reimpresión de boletas

Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto para que la Dirección Nacional Electoral le impute un eventual costo de modificaciones a la alianza libertaria

Tras la renuncia de Espert,

La Libertad Avanza pedirá que Diego Santilli encabece la lista y la Justicia Electoral aclara que no hay tiempo para reimprimir las boletas

Fuentes a cargo de las elecciones indicaron a Infobae que más de la mitad de las Boletas Únicas de Papel están impresas y que no hay margen para reemplazarlas. Qué dice la legislación vigente

La Libertad Avanza pedirá que
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Estamos trabajando con el Tesoro

“Estamos trabajando con el Tesoro norteamericano”, dijo Javier Milei, y aseguró que “el rumbo es el correcto”

Cambios en el Gabinete, las sugerencias de Macri y otras 12 frases de Javier Milei: “Voy a hacer lo que se necesite”

La renuncia de Espert: qué dice la ley sobre su reemplazo como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires

Un planeta que absorbe cantidades récord de gas y polvo sorprende a los científicos

Milei habló luego de la renuncia de Espert: “No tengo dudas de la honorabilidad del Profe, yo no lo eché”

INFOBAE AMÉRICA
Trump anunció que la primera

Trump anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza “debería completarse” esta semana

El permanente ataque del socialismo del siglo 21 a Ecuador para derrocar la democracia

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas: cómo el clima extremo redefine la dinámica militar en Ucrania

TELESHOW
Catherine Fulop recordó su caída

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”

Crecen los rumores de Zaira Nara con el streamer Bauleti: la salida juntos que dio que hablar en redes

El divertido baile de Jimena Barón con Matías Palleiro en San Martín de los Andes: “Inaugurada la temporada de tangas”

Daniela Celis relató el emotivo momento en el que Thiago Medina volvió a ver a sus hijas: “Ellas le decían ‘papá, papá’”

La Joaqui le dedicó un mensaje a puro amor a Luck Ra tras su multitudinario show en Vélez: “Te lo merecés tanto”