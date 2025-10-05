Política

El mensaje de Javier Milei luego de que José Luis Espert bajara su candidatura: “La Argentina siempre está por encima de las personas”

El Presidente confirmó que aceptó la renuncia “indeclinable” de quien era la cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. En los últimos días, el mandatario le había manifestado su apoyo

Luego de varios días de tensión política, versiones y desmentidas, finalmente el presidente Javier Milei anunció este domingo por la noche que aceptó la renuncia a su candidatura de José Luis Espert, quien reaccionó con un mensaje en las redes en el que le agradeció el apoyo y convocó a los dirigentes del espacio a “no bajar los brazos”.

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, comenzó diciendo el jefe de Estado.

En un mensaje propio en su cuenta de X, Milei sostuvo que “esto es una causa al servicio de cambiar el país” y que “la Argentina siempre está por encima de las personas”.

“Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, escribió el Presidente, al comentar otro posteo que hizo previamente Espert.

Bajo el título de “por la Argentina, doy un paso al costado”, quien hasta hace solo un instante era la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, confirmó que el mandatario nacional aceptó su renuncia “indeclinable”.

“En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”, comenzó el diputado en su mensaje, que publicó en su cuenta de X.

Si bien insistió con que las versiones de que tiene vínculos con el narcotráfico son “una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático” hacia él, remarcó que no se seguirá “prestando” a esta situación.

“A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”, argumentó.

Por último, Espert aseguró que desea “que los argentinos vivamos como nos merecemos” y señaló que es por esa razón que no permitirá “que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone”.

“A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro. El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”, cerró.

En los últimos días, el actual diputado, que buscaba renovar su banca, quedó en el ojo de la tormenta por los vínculos que tuvo años atrás con Fred Machado, un empresario investigado por la Justicia como presunto narcotraficante.

Si bien en un principio la Casa Rosada salió a respaldar a su candidato en la provincia de Buenos Aires y en el círculo íntimo de Milei aseguraban que “no hay preocupación por las acusaciones”, la semana pasada ya hubo un instante en el que se analizó su apartamiento de la campaña.

De hecho, según pudo saber Infobae, algunas autoridades del partido ya habían consultado ante la Justicia Electoral los plazos que tenían para solicitar la reimpresión de las boletas y quitar la foto y nombre de Espert de las mismas, aunque finalmente no se prosiguió con ese trámite.

El jueves por la noche, el diputado compartió en las redes sociales un video en el que aseguró que Machado “fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019″ y que los 200 mil dólares que recibió de él fue en concepto de anticipo por un “asesoramiento sobre distintos proyectos que tenía” una de sus empresas mineras.

Previamente, había visitado en la Casa Rosada al asesor presidencial, Santiago Caputo, que está a cargo de la comunicación oficial y a lo largo de la jornada también tuvo reuniones de trabajo con su grupo de colaboradores en el armado de discursos.

