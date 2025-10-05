“Chau”: las primeras reacciones en el arco político luego de la renuncia de Espert a su candidatura

Finalmente, José Luis Espert no será candidato a diputado por La Libertad Avanza.

“Chau.” Con esa expresión reaccionó Juan Grabois desde su cuenta de X, sumando una de las primeras respuestas públicas desde el arco político a la renuncia a la candidatura de José Luis Espert como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. El dirigente opositor fue uno de los impulsores de la denuncia que ejerció presión para el desenlace de la postulación del economista.

Espert, figura hasta ahora central en la boleta de La Libertad Avanza bonaerense, oficializó su decisión durante la tarde mediante un posteo en redes sociales. Según comunicó, la renuncia fue presentada al presidente Javier Milei, quien resolvió aceptarla. “Demostraré mi inocencia en la Justicia, sin fueros ni privilegios”, expresó el economista mediante un extenso texto, y allí dejó también un llamado a su espacio a “no bajar los brazos”.

El anuncio sacudió el tablero político, no solo dentro del oficialismo sino también en sectores aliados y oponentes. Grabois, referente de Frente Patria Grande, eligió solo cinco caracteres para resumir su posición frente a un desenlace que estaba en el centro de rumores, trascendidos y reuniones desde que el escándalo se hizo público.

El tweet de Juan Grabois

Leandro Santoro, también desde el peronismo, se expresó a través de sus redes sociales, en un mensaje que había escrito un día antes, pero que cobró actualidad luego de la confirmación del paso al costado de Espert: “No sé qué es más disparatado: Que el tipo haga semejante declaración pensando que es “de hombre ético” o que nos quiera hacer creer que le mejicaneo 200.000 dólares a los narcos y no le pasó nada".

Mayra Mendoza expresó su reacción en X, dirigiéndose directamente a José Luis Espert: “‘Por la Argentina’ Ni candidato y mucho menos diputado podes ser @jlespert”. La intendenta de Quilmes se sumó como voz crítica desde el sector opositor tras el anuncio.

En la vereda del gobierno, el ministro de Defensa, Luis Petri, se limitó a compartir el mensaje del presidente Javier Milei, retuiteando su publicación. Otro de los que compartió el tweet del Presidente fue el vocero presidencial Manuel Adorni.

Patricia Bullrich también sumó su postura respecto a la salida de Espert con un mensaje en redes sociales en el que destacó: “Los argentinos primero, porque no somos iguales. Y tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país.”

Además, retomó una frase del presidente Javier Milei al manifestar: “La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”.

También la diputada peronista Victoria Tolosa Paz opinó al respecto y sostuvo que “honesto hubiera sido decir la verdad, no inventar una historia diferente cada vez que le preguntaron”; “íntegro hubiera sido declinar su candidatura desde el primer momento, no cuando las encuestas no le dejaron otra alternativa” y “digno sería renunciar ahora mismo a su banca como diputado, si es que realmente quiere ponerse a disposición de la Justicia argentina e internacional”.

“La única operación es en la que recibió (por lo menos) 200 mil dólares. Quizás le pueda dar esa plata al Estado, que gastó 15 mil millones de pesos en boletas que ahora no sirven. Usted no representa otra cosa que la oscuridad, Espert. Ha demostrado tener vínculos con el narcotráfico. De eso no se vuelve. El 26 de octubre, ¡saquemos a los narcos con nuestro voto!“, cerró.

Florencio Randazzo también se sumó a las reacciones tras la renuncia. “Quedó claro que no eran chismes de peluquería. Espert le mintió a todos los bonaerenses y Milei quiso poner como primer candidato a una persona financiada por un presunto narco. Así de simple. Ahora deberá actuar la Justicia”, sostuvo.

Además, advirtió sobre posibles complicaciones logísticas: “Lo que viene es otro papelón, porque el Gobierno intentará imprimir las boletas únicas de nuevo, con un costo de 14 mil millones para todos los argentinos. Esperemos que la Justicia electoral esté a la altura...”.

Por último, Randazzo cuestionó la falta de propuestas en materia de seguridad y transporte por parte de La Libertad Avanza y el kirchnerismo, subrayando la experiencia de su espacio en provincias como Córdoba y Santa Fe.

Luego de conocerse que Diego Santilli ocupará el lugar que deja vacante Espert, el candidato se expresó públicamente dando un mensaje al electorado, el cual posteriormente fue retwitteado por Javier Milei: “No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”.

Por su parte, Agustín Romo, presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, compartió las palabras del Gordo Dan: “Buena actitud la de Espert. La causa es infinitamente más importante que todos y cada uno de los individuos que la defienden. Muchos deberían tomar nota. Salvo que entre sus intereses no se encuentre el de defenderla. Adiós José Luis”.

A diferencia de Romo, Iñaki Gutiérrez planteó una defensa del proceder de Milei y un señalamiento directo a la oposición. “Cuando hay alguien sospechado, Milei lo aparta hasta que se lo investigue, el kirchnerismo defiende violadores, delincuentes y homicidas y los lleva en las listas”, escribió.

En esa línea, continuó: “Cuando se baja Taiana por ser vacunado vip y tener vínculos con el narco Maduro? Cuando se baja Grabois por ser un delincuente que toma tierras? No hay kirchnerista honesto”.

Noticia en desarrollo...