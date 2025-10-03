José Luis Espert admitió que recibió una transferencia de USD 200 mil pero aclaró que no fue un pago de campaña de Fred Machado

José Luis Espert explicó en un video su vínculo con Fred Machado

Por medio de un video publicado en las redes sociales, José Luis Espert dio respuesta a la controversia generada por la transferencia de USD 200.000 que recibió de una empresa vinculada a Fred Machado, empresario que se encuentra detenido por cargos de narcotráfico. Al respecto, aseguró que el vínculo fue con una empresa y que la transferencia no corresponde a un pago por campaña. Minutos después de la publicación del video, el presidente Javier Milei volvió a respaldar al candidato a diputado.

La grabación fue revisada por el sector político del Gobierno y allí, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza dio respuestas a las acusaciones que indican que fue financiado por Machado en 2019, cuando compitió por la presidencia de la Nación.

En el video, Espert sostuvo: "A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política“.

Además, detalló que “en ese momento, las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”.

José Luis Espert aclaró que no recibió un pago de campaña de Fred Machado

Respecto a los fondos recibidos, Espert señaló cuatro puntos. Al respecto, enumeró: “Quiero dejar claro: uno, los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. Dos, jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Tres, jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. Cuatro, los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de mi investigación propia. Quinto, puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente, jamás”.

En cuanto a su patrimonio, el candidato por La Libertad Avanza remarcó que “hace cuatro años inventaron esta campaña sucia que hoy repiten. Grabois volvió a levantar los mismos argumentos y encima ahora se mete con mi familia. La usa como supuesta prueba de mi crecimiento patrimonial. Les cuento que en 2018 falleció mi padre. Junto con mis hermanos, heredamos en Pergamino el campo que él trabajó toda su vida. Es por eso que en los años siguientes mi patrimonio crece, porque empecé a cobrar un dinero que antes no tenía”.

Días atrás, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza rechazó de manera enfática cualquier relación con Machado y defendió la transparencia de su campaña presidencial de 2019, al tiempo que cuestionó la motivación y el origen de la denuncia.

El presidente apoyó al candidato a diputado nacional

Minutos después de la publicación del video, el presidente Javier Milei volvió a respaldar a José Luis Espert y por medio de su perfil en X sostuvo: “El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin”.

Durante una entrevista con A24, Espert sostuvo que la causa judicial en su contra, iniciada en 2021, se basa en “recortes de diarios que eran una campaña de difamación”. Según sus declaraciones, “en 2021 me veían como amenaza, yo entré como diputado. Me hacen una campaña sucia relacionándome con la campaña de 2019. Hace cuatro años que da vueltas la causa”, afirmó el economista libertario al periodista Pablo Rossi.

Espert habló sobre sus vínculos con Fred Machado: “¿Puedo saber yo en 2019 lo que hace una persona años después?”

Espert subrayó que los hechos investigados corresponden a su campaña presidencial de 2019 y negó haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas de Machado en ese momento. “¿Puedo saber yo cuando en 2019 voy a presentar mi libro lo que hace esa persona dos años después?”, expresó, en referencia a los problemas judiciales que enfrentó el empresario posteriormente.

La controversia se intensificó tras la nota de La Nación, que expuso el documento que confirmaría la transferencia. De acuerdo con ese artículo, el registro de la operación quedó asentado en la contabilidad oficial del Bank of America y figura en los archivos judiciales del Estado de Texas.

El movimiento financiero, fechado el 22 de enero de 2020, fue incorporado como prueba en el proceso judicial que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico “Fred” Machado, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero. El documento forma parte del expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.” y fue admitido como evidencia clave en el juicio celebrado en 2023.

El recorrido del dinero involucró varias entidades, entre ellas la plataforma de criptomonedas OKX, la banca digital Cash Pro del Bank of America, Citibank y Morgan Stanley, hasta llegar a su destino final. La operación fue ejecutada por Wright Brothers Aircraft Title Inc, empresa de Mercer-Erwin cuya contabilidad estaba a cargo del Bank of America.

La denuncia presentada por Juan Grabois sostiene que el economista libertario habría recibido financiamiento de Machado durante su campaña presidencial de 2019. Además, se le atribuye el uso reiterado de aeronaves, camionetas y otros vehículos pertenecientes o vinculados al empresario. Según los datos difundidos, Espert habría viajado al menos 35 veces en aviones de Machado.

Nota en desarrollo