Política

Espert habló sobre sus vínculos con Fred Machado: “¿Puedo saber yo en 2019 lo que hace una persona años después?”

El candidato a diputado de La Libertad Avanza negó tener vínculos con el empresario acusado de narcotráfico. “No sabía que los vehículos que usé eran de él”, dijo sobre el avión y la camioneta de su campaña

Guardar
La palabra de José Luis Espert

José Luis Espert habló por primera vez de la denuncia en su contra por tener vínculos con Fred Machado, el empresario detenido por narcotráfico. Al candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza se lo acusa de haber sido financiado por Machado en 2019, cuando compitió por la presidencia de la Nación.

“La causa es de 2021 y hablan de la campaña en 2019. Está compuesta por recortes de diarios que eran una campaña de difamación. En 2021 me veían como amenaza, yo entré como diputado. Me hacen una campaña sucia relacionándome con la campaña de 2019. Hace cuatro años que da vueltas la causa”, comenzó Espert en diálogo con Pablo Rossi por A24.

“¿Puedo saber yo cuando en 2019 voy a presentar mi libro lo que hace esa persona dos años después?“, agregó sobre los conflictos judiciales que posteriormente enfrentó Machado.

El economista libertario admitió que lo conoció a Machado en 2018 cuando estaba presentando su libro. Contó que el empresario le ofreció su avión para ir a presentar el libro a Viedma. Sin embargo, aclaró que al año siguiente, durante su campaña presidencial, tanto el avión como la camioneta blindada Grand Cherokee que presuntamente proveyó Machado, fueron a través del sello partidario UNITE por el cual compitió.

“Los candidatos en campaña nos subimos a dónde el sello partidario nos dice. Nosotros no manejamos fondos partidarios. Mi sello era UNIR de Alberto Assef y después UNITE de Bonacci. Yo usaba los aviones que ellos me proveían. ¿Vos sabés si el taxi que te tomás tuvo accidentes antes?“, explicó.

El candidato a diputado saliendo
El candidato a diputado saliendo de la Casa Rosada (Maximiliano Luna)

Y añadió: “Cuando uno entra en una campaña de cero, la cantidad de gente que se te acerca es enorme. Arrancaba de cero en política, recién me había casado, estaba presentando mi libro, estaba presentando la plataforma política. Cuando entrás en política y te ven atractivo, se te mete gente buena que te quiere apoyar y otra gente muy mala que hoy anda diciendo cualquier cosa de mí. Esa gente mala te la mete los que no quieren que te dediques a la política”.

“Yo usé vehículos que el sello partidario me proveía. No sabía que eran de él. Fui ingenuo en 2019. El mundo de la política es esotérico. Hoy me siento muy bien, con muchas ganas de ir para adelante y apoyar el proyecto de Milei”, completó sobre este tema.

Espert fue consultado sobre la supuesta transferencia de 200 mil dólares que le hizo Machado, pero intentó despegarse: “Es un papel de una supuesta contrariedad paralela de una causa que hay en Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando? No le voy a dar le gusto a Grabois que sea el único tema de campaña. Grabois fue a la Justicia con esto y vamos a ir con él. Ellos no quieren que se discutan las cosas importantes en campaña".

Ante esto, aprovechó y redobló las críticas contra el candidato del peronismo: “No voy a prestarme al juego de Grabois. En 2019 laburaba en el sector privado. Todo el dinero que tengo lo puedo justificar. Grabois vive de sacarle guita a los pobres, yo vivo de mi laburo. A Grabois le voy a contestar en la justicia y lo voy a seguir hasta abajo de la cama”.

En el final, aclaró que en ningún momento pensó en bajarse de la campaña de cara a octubre: “De ninguna manera. Me siento más fuerte que nunca. No hubiera aceptado dar un paso al costado porque sería darle el gusto a los tipos que quieren que el país siga siendo una villa miseria para que ellos puedan vivir de la dádiva que les dan a los pobres que terminan generando ellos. No lo voy permitir y el Presidente me ha recontra bancado junto a su equipo de Gobierno. Me siento más fuerte que nunca porque estos golpes me fortalecen. Grabois, meteme más denuncias. Van a venir las mías. No voy a permitir que manches el laburo de mi viejo de toda la vida”.

Temas Relacionados

José Luis EspertFred MachadoElecciones 2025Elecciones Argentina 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

Javier Milei comparó a Scott Bessent con Messi y habló de la reconstrucción del vínculo con la oposición dialoguista

El presidente se refirió al acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos antes de su reunión con Donald Trump. “La pirotecnia electoral hace que parezca que el proceso está más empatado de lo que en verdad está fluyendo”, aseguró

Javier Milei comparó a Scott

“Se quieren ir a festejar Iom Kipur”: la frase antisemita de una diputada del FIT que hizo que se levantara la Comisión de Presupuesto

Vilma Ripoll criticó a Espert y otros funcionarios por apagar el micrófono de una legisladora de su espacio que cuestionaba a Israel por los bloqueos de los barcos que pretenden llegar a la Franja de Gaza. El repudio en redes sociales

“Se quieren ir a festejar

A días de las elecciones, Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reunieron en San José 1111

El gobernador bonaerense finalmente visitó a la ex presidenta en el domicilio en el que cumple la prisión domiciliaria. No hubo foto. De qué hablaron

A días de las elecciones,

Comenzó el debate del Presupuesto en Diputados: malestar opositor porque Guberman casi no contestó preguntas

El Secretario de Hacienda se retiró antes de las 17 para celebrar Yom Kipur, pero prometió volver la semana que viene. El funcionario ratificó que el Gobierno no tiene los recursos para aplicar las leyes vetadas, como la emergencia en Discapacidad

Comenzó el debate del Presupuesto

Un diputado de La Cámpora presentó un proyecto para que una ruta se llame “Ricardo Iorio”

Fue presentado por Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria

Un diputado de La Cámpora
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei comparó a Scott

Javier Milei comparó a Scott Bessent con Messi y habló de la reconstrucción del vínculo con la oposición dialoguista

Un estudio advirtió que las prácticas agrícolas intensivas degradan los suelos y amenazan la producción de alimentos

La Feria Internacional de Turismo cerró su edición en Buenos Aires: más de 140 mil visitantes

Se prendió fuego una casa en Río Negro y una mujer murió atrapada en las llamas: aún no lograron identificarla

Calor y lluvias: cómo estará el tiempo durante el primer fin de semana de octubre

INFOBAE AMÉRICA
El G7 y la UE

El G7 y la UE celebraron el restablecimiento de sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear

Qué es la barrera hematoencefálica y cómo logra proteger al cerebro

El presidente de Guyana convocó a los líderes del Caribe a un “diálogo maduro” sobre el despliegue militar de Estados Unidos

Rusia y Corea del Norte ratifican su alianza: los ministros de Defensa inauguraron en Moscú un monumento a la “hermandad militar”

El movimiento indígena ecuatoriano rechazó el diálogo con Noboa y ratificó las protestas

TELESHOW
Guido Kaczka salió a la

Guido Kaczka salió a la calle en vivo, charló con vecinos y una familia le ofreció unas empanadas para cenar

Oriana Sabatini anunció el sexo de su bebé, cómo se enteraron con Paulo Dybala de su embarazo, sus miedos y malestares

El álbum de fotos de Emilia Mernes en la Paris Fashion Week: romance, gastronomía y lujosos paseos

Sonia Zavaleta, hija de la trilliza María Emilia y embarazada de cuatro meses, reveló si espera una nena o un varón

La confesión de Ángela Torres ¿sobre Rusherking?: “El mismo día que me separé de mi ex estuve con el que a él le molestaba”