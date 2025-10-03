Política

Gesto de la UOCRA: firmó un acuerdo salarial por dos meses en sintonía con la pauta del Gobierno

El sindicato que lidera Gerardo Martínez acordó un aumento del 2,5% en dos tramos para septiembre octubre, más las mejoras en los bonos. El antecedente del Sindicato de Camioneros

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

La UOCRA firmó otro acuerdo
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmó un aumento salarial del 2,5% para el bimestre septiembre-octubre, en otro gesto de alineamiento con la pauta del Gobierno.

El acuerdo, rubricado por el sindicato que lidera Gerardo Martínez y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), consiste en una mejora del 1,3% para septiembre y del 1,2% para octubre, además de un incremento en los bonos.

Ese aumento llevará ese rubro a estos montos: el ayudante pasará de 40.000 pesos a 61.800 pesos; el medio oficial, de 42.000 pesos a 64.900 pesos; el oficial, de 46.000 pesos a 71.000 pesos y el oficial especializado, de 48.000 pesos a 74.200 pesos.

Gerardo Martínez, dirigente de la
La paritaria de la UOCRA se firmó después de otro aumento salarial que tranquilizó al Gobierno: el Sindicato de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano, acordó un incremento del 3,3% en tres tramos para el período septiembre-febrero.

El convenio, anunciado mediante un comunicado del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, prevé un aumento del 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Además, se otorgará una suma no remunerativa de $25.000 por única vez en septiembre, que se incorporará al salario básico como $22.000 a partir de octubre.

En palabras de la cartera dirigida por Pettovello, “este entendimiento reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Julio Cordero, secretario de Trabajo
Algunas negociaciones recientes, como la del Sindicato de Sanidad, superaron el techo oficial sin que ello impidiera su homologación. A principios de septiembre, el gremio liderado a nivel nacional por Héctor Daer y en la filial Buenos Aires por Javier Pokoik acordó un aumento del 5,2% para el trimestre agosto-octubre, distribuido en tres tramos de 1,9%, 1,7% y 1,6%, junto con sumas no remunerativas de $60.000 para cada mes.

La confianza en la aprobación oficial se basó en antecedentes como la paritaria anterior, firmada el 25 de junio, que incluyó un alza del 4,5% para el trimestre mayo-julio en tres tramos del 1,5%, más sumas fijas de $25.000, $40.000 y $60.000 para cada mes. Aunque en un principio se preveía que el acuerdo no sería homologado por exceder la pauta oficial, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, firmó la convalidación el 15 de julio pasado, tras constatar que las empresas del sector salud no trasladaron el aumento a las cuotas de los usuarios.

Como anticipó Infobae, algunas de las últimas negociaciones salariales cerradas se apartan de la pauta oficial de aumentos del 1% mensual fijada por el Ministerio de Economía, aunque el Gobierno se muestra más flexible respecto del acatamiento del tope oficial y evalúa los acuerdos a la luz de algunos ítems que habilitan o no su homologación.

Hugo Moyano, titular del Sindicato
La actual disposición del Gobierno a convalidar acuerdos salariales por encima del 1% mensual responde, según los dirigentes sindicales, a la coyuntura electoral y a la necesidad de acompañar la recuperación del poder adquisitivo en determinados sectores, en un contexto de inflación descendente.

No obstante, cada convenio salarial es sometido a un análisis minucioso por parte de los funcionarios de Economía y Trabajo, quienes evalúan si los incrementos guardan relación con mejoras en la productividad y si no generarán presiones adicionales sobre los precios, condiciones consideradas indispensables para la homologación de las paritarias.

