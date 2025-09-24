Elecciones 2025: una por una, las boletas únicas de papel que oficializó la Cámara Nacional Electoral

La Cámara Nacional Electoral difundió las boletas únicas de papel (BUP) que se utilizarán en las elecciones generales del 26 de octubre. Se trata de un paso clave en el cronograma electoral, ya que cada distrito contará con un modelo oficial y definitivo que será el mismo que recibirán los votantes en el cuarto oscuro. El organismo, responsable de organizar y fiscalizar los comicios en todo el país, publicó las imágenes en su sitio oficial.

El padrón de 2025 incluye a más de 36 millones de electores distribuidos en los 24 distritos del país, con la provincia de Buenos Aires al tope por volumen de votantes, seguida por Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. En cada jurisdicción, la boleta única refleja el abanico de partidos y alianzas que competirán por bancas en la Cámara de Diputados, en el Senado o en ambas cámaras, según corresponda.

La oficialización de las boletas permite observar las diferencias entre provincias: desde Buenos Aires, que concentra 35 escaños en juego y presenta 15 listas, hasta distritos más pequeños como La Rioja o Tierra del Fuego, donde se disputan apenas dos bancas. En todas, sin embargo, aparecen sellos nacionales como La Libertad Avanza, Fuerza Patria, Provincias Unidas y las distintas expresiones del peronismo local, junto con alianzas provinciales que buscarán hacerse un lugar en el Congreso.

1- Provincia de Buenos Aires

El principal distrito electoral del país pone en juego 35 bancas para diputados. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye 15 listas. Se destacan La Libertad Avanza, que está en el primer lugar; y Fuerza Patria, en el séptimo.

Boleta Única de la provincia de Buenos Aires

2- Córdoba

El segundo distrito por cantidad de electores elige 9 bancas para diputados. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye 18 listas. Se destacan Provincias Unidas, en el último lugar; y La Libertad Avanza, que está en el decimotercero.

Boleta única de Córdoba

3- Santa Fe

El tercer distrito por cantidad de electores renueva 9 bancas a diputados. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye 16 listas. Se destacan Provincias Unidas, ubicada en el cuarto lugar; La Libertad Avanza, en el noveno; y Fuerza Patria (PJ), en la sexta posición.

Boleta única de Santa Fe

4- Ciudad de Buenos Aires

El cuarto distrito por cantidad de electores renueva 13 bancas de senadores y 13 bancas a diputados. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye 17 listas. Se destacan La Libertad Avanza, ubicada en el sexto lugar; y Fuerza Patria (PJ), en el décimo.

Boleta única de CABA

5- Mendoza

El quinto distrito por cantidad de electores votará para renovar cinco diputados. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye ocho listas. Se destacan La Libertad Avanza, ubicada en el octavo lugar; y Fuerza Justicialista Mendoza (PJ), en el primero.

Boleta única de Mendoza

6- Tucumán

La provincia votará para renovar cuatro diputados para el período 2025-2029. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye nueve listas. Se destacan La Libertad Avanza, ubicada en el tercer lugar; y Frente Tucumán Primero (PJ), en el primero.

Boleta única de Tucumán

7- Entre Ríos

La provincia votará para renovar 5 bancas para diputados y 3 para senadores. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye siete listas. Se destacan La Libertad Avanza, en el séptimo lugar; y Fuerza Entre Ríos (PJ), en el sexto.

Boleta única de Entre Rios

8- Salta

La provincia elegirá 3 senadores y renovará otras 3 bancas de diputados. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye nueve listas. Se destacan La Libertad Avanza, en el cuarto lugar; Primero los salteños, en el segundo; y Fuerza Patria, en el octavo.

Boleta única de Salta

9- Chaco

El distrito elegirá 4 bancas para diputados y 3 para senadores. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye 10 listas. Se destacan La Libertad Avanza, en el cuarto lugar; y Fuerza Patria (PJ), en el octavo.

Boleta única de Chaco

10- Misiones

La provincia votará por tres bancas de diputados nacionales. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye 11 listas. Se destacan el Partido Renovador por la Concordia Neo, en la tercera posición; La Libertad Avanza, en el séptimo; y Fuerza Patria (PJ), en el noveno.

Boleta única de Misiones

11- Neuquén

La provincia elegirá tres bancas de diputados y la misma cantidad de senadores. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó nueve listas para la Cámara baja y ocho para el Senado. Se destacan La Neuquinidad, en el séptimo lugar; La Libertad Avanza, en el sexto; y Fuerza Patria (PJ), en el tercero.

Boleta única de Neuquén

12- Santiago del Estero

La provincia también elegirá tres bancas de diputados y la misma cantidad de senadores. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó siete listas. Se destacan el Frente Cívico por Santiago del Estero, en el cuarto lugar; Frente Fuerza Patria Peronista (PJ), en el quinto; y La Libertad Avanza, en la última posición.

Boleta única de Santiago del Estero

13- Corrientes

La provincia elige tres diputados. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó cinco listas. Se destacan Vamos Corrientes (Provincias Unidas), en el cuarto lugar; Fuerza Patria (PJ), en el primero; y La Libertad Avanza, en el último.

Boleta única de Corrientes

14- Jujuy

El distrito también votará para renovar tres bancas de diputados. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó siete listas. Se destacan Frente Jujuy Crece (Provincias Unidas), en el segundo lugar; La Libertad Avanza, en el sexto; y Fuerza Patria (PJ), en el cuarto.

Boleta única de Jujuy

15- Río Negro

La provincia pondrá en juego sus 3 bancas de senadores y 2 bancas de diputados. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó siete listas. Se destacan Fuerza Patria (PJ), en el segundo lugar; La Libertad Avanza, en el tercero; y Juntos Defendemos Ríos Negro, en el sexto.

Boleta única de Rio Negro

16- San Juan

El distrito votará para renovar tres bancas de diputados nacionales. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó nueve listas. Se destacan La Libertad Avanza, en el último lugar; y Fuerza San Juan (PJ), en el cuarto.

Boleta única de San Juan

17- Formosa

La provincia competirá para renovar dos bancas de diputados. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó cinco listas. Se destacan Frente de la Victoria (PJ), en el tercer lugar; y La Libertad Avanza, en el cuarto.

Boleta única de Formosa

18- La Pampa

El distrito elegirá tres diputados nacionales. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó cinco listas. La Libertad Avanza está ubicada en la segunda posición y el Frente Defendamos La Pampa (PJ), en el segundo.

Boleta única de La Pampa

19- Santa Cruz

La provincia votará para renovar tres bancas de diputados. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó ocho listas. Por Santa Cruz está en el séptimo lugar; Fuerza Santacruceña (PJ), en el tercero; y La Libertad Avanza, en el primero.

Boleta única de Santa Cruz

20- Catamarca

El distrito irá a las urnas para elegir los tres diputados que irán a la Cámara baja de la Nación. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó nueve listas. Fuerza Patria (PJ) está en el segundo lugar y La Libertad Avanza, en el quinto.

Boleta única de Catamarca

21- La Rioja

La provincia votará por dos diputados nacionales. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó siete listas. Federales Defendamos La Rioja (PJ) está en el segundo lugar y La Libertad Avanza, en el quinto.

Boleta única de La Rioja

22- Chubut

La provincia elegirá dos bancas de diputados para la Cámara baja de la Nación. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó ocho listas. Despierta Chubut está en el quinto lugar, mientras que La Libertad Avanza está en el sexto.

Boleta única de Chubut

23- Tierra del Fuego

El distrito más austral del país elegirá dos diputados y tres senadores. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó ocho listas. Fuerza Patria (PJ) está ubicado en el sexto lugar; La Libertad Avanza, en el séptimo; y Provincias Unidas, en el tercero.

Boleta única de Tierra del Fuego

24- San Luis

En la provincia se votará por tres bancas de diputados. La Cámara Nacional Electoral todavía no difundió la boleta única de papel por reclamos pendientes de resolución de las fuerzas partidarias que compiten.