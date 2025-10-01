Política

El Club Político Argentino le pidió al Gobierno firmeza en la lucha contra las bandas narco que “operan casi libremente en el país”

La entidad civil reclamó acciones urgentes y coordinadas por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela

Operativo de la Policía de Investigaciones en Rosario (Imagen de archivo)

El Club Político Argentino emitió hoy un comunicado exigiendo “firmeza contra el narcotráfico”, tras el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados en una vivienda de la zona sur del Conurbano bonaerense.

El documento, difundido en medio de la detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto autor intelectual del crimen, y de su colaborador Matías Agustín Ozorio, advierte sobre el avance del crimen organizado y su impacto en las zonas más golpeadas por la pobreza.

“El Club Político Argentino exige firmeza contra el narcotráfico. En medio del ardor por los debates económicos y políticos estalló el crimen aberrante de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ante la consternación de la sociedad, que ya está expuesta a los peligros de las bandas del narcotráfico que tienen vínculos transnacionales y operan casi libremente en nuestro país, especialmente en los territorios más castigados por la pobreza”, señaló la organización.

De izquierda a derecha, algunos de los directivos del Club Político Argentino: Ricardo Gerardi, Graciela Fernández Meijide, Jorge Sigal, Susana Decibe, y Alejandro Razeé

La entidad advirtió también que “el Estado en todas sus jurisdicciones y niveles debe actuar con firmeza contra el crimen organizado atacándolo en todos sus frentes. Ello abarca lo territorial, lo financiero, lo comercial, así como lo educacional, la salud, las políticas laborales y habitacionales, para ofrecer a las poblaciones más vulnerables un horizonte digno”. Y alertó: “De no hacerlo perderemos esta guerra subterránea, porque se irán debilitando hasta su destrucción los pilares que sostienen nuestra República: la justicia, la seguridad y el sistema de representación política”.

En el final de su pronunciamiento, la organización señaló tener como “principal objetivo la preservación del estado de derecho”, exhortó a los poderes del Estado a intervenir.

“El Club Político Argentino que tiene como su principal objetivo la preservación del estado de derecho, exhorta a las autoridades políticas en sus tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), así como en sus tres niveles de acción: nacional, provincial y municipal, a asumir el deber supremo de defender y concientizar a la Nación sobre las implicancias del accionar de los narcotraficantes nacionales e internacionales que destruyen nuestra vida en sociedad”, expuso la entidad que preside el economista Ricardo Gerardi, junto al médico y psicoanalista Alejandro Razée.

Los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez causaron conmoción nacional

De la entidad forman parte como socios a políticos, economistas, intelectuales, periodistas, ex funcionarios, investigadores en ciencias sociales y otras personalidades, como Jorge Sigal, Graciela Fernández Meijide, Jaime Durán Barba, Susana Decibe, Pablo Avelluto, Hernán Lombardi, Carlos Gervasoni, Vicente Palermo, y Facundo Suárez Lastra, entre otras.

En abril de 2008, se fundó el Club Político Argentino para hacer un “aporte por una Argentina más justa, más próspera, una patria cobijo de la libertad común, de ciudadanos iguales en derechos y en su capacidad efectiva”. Actualmente, la institución cuenta con más de 250 socios.

El pronunciamiento de la organización civil ocurre mientras avanza la investigación y persecución de los sospechosos vinculados a la trama. En las últimas horas, se capturó en Perú a “Pequeño J”, quien fue detenido junto a Ozorio como parte de un trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Perú y la DDI La Matanza. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, también mencionó el rol de Interpol en el operativo, quien dará detalles esta tarde sobre el procedimiento.

Capturan en Perú a “El Pequeño J.”, cabecilla criminal buscado en Argentina por sicariato y narcotráfico. Infobae Perú / Captura TV - Latina.

Se espera la extradición de ambos a la Argentina, donde quedarán a disposición del fiscal Adrián Arribas, quien ordenó el secreto de sumario durante 48 horas.

Con estas detenciones, son nueve los apresados por el triple homicidio. Los primeros siete detenidos son Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.

Este martes, Sotacuro y su sobrina prestaron declaración ante el fiscal y posteriormente el Servicio Penitenciario bonaerense dispuso su traslado a las cárceles de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.

