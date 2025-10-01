Crimen y Justicia

“Traerlos cuanto antes”: se inició el proceso para trasladar a Argentina a “Pequeño J” y a Ozorio por el triple femicidio narco de Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano y Matías Agustín Ozorio fueron detenidos este martes por la Policía de Perú, pero enfrentarán procesos diferentes: la extradición y la expulsión

Cecilia Di Lodovico

Por Cecilia Di Lodovico

Pequeño J y Matías Agustín
Pequeño J y Matías Agustín Ozorio capturados por la Policía de Perú

La fuga de los dos hombres más buscados de Argentina, también en Perú y Bolivia, llegó a su fin este martes, cuando ambos fueron atrapados, con horas de diferencia, en el país andino. Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, y su ladero Matías Agustín Ozorio. Y, aunque ambos enfrentan la misma acusación por el cruento narco femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo en Florencio Varela, serán enviados por dos mecanismos diferentes: la extradición, en el caso del supuesto jefe de la banda, y la expulsión en el caso de su ladero.

Así lo adelantó el general Zenón Santos Loayza Díaz, director de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú, en conferencia de prensa tras los arrestos. El dato fue confirmado por fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional a Infobae.

La prioridad es traerlos cuanto antes”, indicaron fuentes del caso. Interpol Argentina espera las indicaciones de las autoridades de Perú. En tanto, se estudian posibilidades para que los traslados se efectivicen de urgencia.

Ahora bien, ¿por qué el supuesto autor intelectual del triple crimen y su ladero llegarán a Argentina por vías diferentes? Por su nacionalidad: Ozorio es argentino y Pequeño J peruano.

Ninguno de los dos tiene procesos penales en Perú, lo que agilizará los trámites judiciales.

Ozorio, atravesará un proceso similar al de Víctor Sotacuro Lázaro, quien fue hallado en un hostal de Villazón en Bolivia. En pocas horas, fue trasladado a un penal de Jujuy y luego subido a un avión rumbo a Buenos Aires. No es necesaria la intervención de la Justicia argentina.

Por otro lado, el juez de Garantías N°4 de La Matanza, Fernando Pinos Guevara, trabaja en el pedido de extradición de Pequeño J, apenas se conoció su detención. Estiman que el proceso puede demorar semanas o meses, pero harán lo posible porque sea el menor tiempo posible.

Hay experiencias previas con Perú similares a la de Pequeño J y su presunta mano derecha.

Noticia en desarrollo

