Política

La expectativa de los libertarios del litoral por la próxima visita de Javier Milei a Corrientes

El diputado nacional Lisandro Almirón confirmó la presencia del Presidente en la provincia. Se concretaría el 11 de octubre, tras la presentación de su último libro, “La Construcción del Milagro”

Juan A. Bracco

Por Juan A. Bracco

El presidente visitará Corrientes días
El presidente visitará Corrientes días después de la presentación de su nuevo libro (Foto: Shutterstock)

Javier Milei tiene previsto presentarse en la provincia de Corrientes el sábado 11 de octubre, según la información proporcionada por el diputado nacional de La Libertad Avanza, Lisandro Alimirón. “Seis de octubre Movistar Arena y a los pocos días visita Corrientes”, adelantó el legislador libertario en el streaming “La Corte”. Luego puntualizó que el arribo del mandatario provincial a la provincia ocurrirá días después de que presente su nuevo libro.

Almirón agregó: “La presencia (del Presidente) es importantísima para la zona porque Chaco elige diputados y senadores. Y Corrientes renueva tres” bancas en la cámara baja del Congreso, señaló. También citó el caso de Misiones “que tiene impacto”, remarcó.

“La visita de Javier es importantísima y el apoyo a nuestros candidatos será fundamental”, reseñó. En Corrientes, la lista de La Libertad Avanza está encabezada por la exvedette e influencer Virgina Gallardo. Estará acompañada por Isidro Redcozub y Aymará Oderda.

La lista violeta competirá con los postulantes del oficialista “Vamos Corrientes” (un frente que tiene como punta de lanza a la UCR). Su primer candidato será Diógenes González. Es la lista que responde al actual gobernador y hombre fuerte de Corrientes, Gustavo Valdés. El mandatario realineó la fuerza provincial en “Provincias Unidas”. Su rol continúa siendo clave a nivel local, donde el espacio que lidera viene de ganar las elecciones que consagraron a su hermano Juan Pablo como gobernador para sucederlo.

En la competencia también estará el PJ con “Fuerza Patria”m que llevará a Raúl “Rulo” Hadad encabezando la propuesta. Asimismo, pelearán por un lugar los frentes “Ahora” y “Corrientes nos Une” que postularán en primer término a Bruno Casado y Francisco Podestá, respectivamente.

Javier Milei presentará su nuevo
Javier Milei presentará su nuevo libro 'La construcción del milagro' el 6 de octubre en el Movistar Arena

Milei en Corrientes

A fines de agosto, Almirón compitió en las últimas elecciones para gobernador como candidato de LLA. Quedó cuarto. Su performance electoral, que estuvo en el orden del 10% de los votos, no fue la esperada. Se había generado la expectativa de que sumaría el suficiente caudal como para competir en una eventual segunda vuelta con el oficialismo.

Corrientes fue la primera provincia a la que Milei viajó tras asumir la presidencia el 10 de diciembre de 2023. Su arribo se produjo el 22 de febrero del 2024. No fue una visita oficial. Apenas si le dedicó a Valdés unos minutos en el Aeropuerto, donde el Gobernador lo fue a recibir. La intención del Presidente fue participar del 10° Aniversario del Club de la Libertad.

Pese al apoyo legislativo que le brindó el mandatario correntino, no hubo acuerdo electoral entre LLA y el oficialismo local. El desacuerdo alcanzó tanto a las provinciales del 31 de agosto como a las nacionales que se disputarán el 26 de octubre. Hubo conversaciones. Incluso se registró un encuentro cara a cara entre Karina Milei y Valdés en Buenos Aires. Pero el diálogo no prosperó. En la provincia litoraleña le cargan las tintas a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem como responsables de que no haya habido acuerdo.

En los comicios provinciales, el frente de Valdés se impuso con comodidad. Obtuvo casi el 50% de los votos. Esto permitió que su hermano Juan Pablo, intendente de Ituzaingó, sea elegido para ocupar el sillón de Pedro Ferré.

“La construcción del Milagro”

El mandatario encabezará el próximo 6 de octubre el evento en el que lanzará de forma oficial su obra más reciente: “La construcción del milagro”. Allí relata los pasos que siguió su gestión desde que asumió el poder hasta la fecha.

El lugar elegido para la ocasión es el mismo en el que cerró la campaña presidencial del 2023, tanto antes las PASO como de las generales, siendo la excepción la previa del balotaje, que lo hizo con una movilización en pleno centro de Córdoba.

El Movistar Arena, donde se concretará la presentación, tiene capacidad para unas 15 mil personas.

El bloque que responde a

En medio del endurecimiento del

"Cuando haya algo digno de

Milei llevó la campaña a

Diputados le exigen al Gobierno
Caso Harvey Weinstein: el productor

Eva De Dominici arrasó en

