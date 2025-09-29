Política

Javier Milei retomó el contacto directo con Mauricio Macri para reforzar la gobernabilidad y encarar el tramo final de la campaña

El Presidente mantuvo contactos en las últimas horas con el líder del PRO. No se descarta una futura reunión. Tras el acuerdo con los Estados Unidos, la Casa Rosada necesita mayor poder político

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Guillermo Francos junto a Mauricio Macri

El presidente Javier Milei retomó en las últimas horas los contactos directos con el líder del PRO, Mauricio Macri, y no se descarta una futura reunión entre ambos, según pudo confirmar Infobae este fin de semana. La novedad ocurrió pocas horas después que el jefe de Estado regresara desde Estados Unidos con dos prioridades: reforzar la gobernabilidad y encarar el último tramo de la campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre.

De acuerdo con la información de fuentes calificadas, el mandatario le envió mensajes en las últimas horas al titular del partido amarillo, con quien no se ve personalmente desde hace prácticamente un año.

Si bien al comienzo de la gestión libertaria los dos mantenían un vínculo fluido e incluso se reunían habitualmente en la Quinta de Olivos, donde solían compartir milanesas y entraña, esos encuentros se suspendieron.

Hace más de un año que no hablamos ni lo veo, pero yo siempre estoy a disposición para ayudar a que este país encuentre el rumbo”, sostuvo Macri la semana pasada, cuando estaba ingresando a la sede de su partido.

Milei y Macri volvieron a comunicarse

En ese local, situado sobre Balcarce al 412, a unas cuadras de la Casa Rosada, se suelen juntar los viernes varios de los dirigentes del espacio, principalmente aquellos cercanos al ex jefe de Estado, como es el caso de Fernando de Andreis.

“Tuvimos una muy buena reunión con Mauricio, charlamos de la realidad de cada provincia y ahora nos preparamos para la campaña”, contó a la salida de la reunión, justamente, el ex secretario general de la Presidencia, que ahora integra la lista de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, como parte del acuerdo con el PRO.

Los gestos de acercamiento entre las dos fuerzas políticas se vienen intensificando desde hace algunas semanas, especialmente después de que la administración de Donald Trump le reclamara a Milei garantizar la gobernabilidad, tras anunciar una importante ayuda financiera.

“Tenemos que poder implementar esas reformas que necesitamos para que se destrabe la economía lo más pronto posible. Esta es la clave y esa fue la única cosa que me dijo el secretario (del Tesoro norteamericano, Scott) Bessent. ‘Trabajen en la gobernabilidad’, me dijo’”, reveló en una entrevista televisiva el ministro Luis “Toto” Caputo.

Por caso, pocos minutos después de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se tomara una foto con Macri en un evento de la Embajada de Arabia Saudita, fue el propio Milei el que compartió la imagen en su cuenta personal de X.

Guillermo Francos impulsa el diálogo con diferentes sectores (Adrián Escandar)

Lo hizo justo después de repostear un mensaje del funcionario en el que celebrara la baja de la pobreza, luego de que el INDEC difundiera las cifras correspondientes al primer semestre del 2025.

El mandatario nacional dejó nuevamente en manos de su ministro coordinador las relaciones con los distintos sectores de la política a los que volverá a buscar para tratar de recuperar ese poder de decisión que perdió en el último tiempo, principalmente por la presión de la oposición en el Congreso.

En el último mes, el kirchnerismo consiguió el respaldo de varios bloques para rechazar, por ejemplo, los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

Además, el peronismo busca hacer lo mismo e insistir con la modificación del reparto de ATNs, un proyecto que es impulsado por los gobernadores, y también aprobar algunas normas que van en contra de los deseos de la Casa Rosada, como cambios en la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Por su parte, a la par de resistir todas estas embestidas, el oficialismo tiene en el horizonte varios desafíos a nivel parlamentario. Entre las medidas que quiere sancionar está el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.

El Gobierno enfrenta varios desafíos en el Congreso (Jaime Olivos)

Para esto, Milei sabe que necesita del acompañamiento de las provincias y de los espacios políticos más cercanos a su administración, como es el caso del PRO, con quien supo tener buena sintonía en otras votaciones.

Este lunes, Francos reunirá nuevamente en su oficina al Consejo de Mayo, que tiene como objetivo avanzar con varias de estas normas y está integrado por representantes de diferentes ámbitos.

Por la Cámara de Diputados, por ejemplo, el enviado es el jefe del bloque macrista, Cristian Ritondo, que fue uno de los principales artífices de la alianza electoral con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El legislador suele visitar la Casa Rosada para reunirse con diferentes autoridades nacionales y, de hecho, estuvo en el despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo, pocos minutos antes de que iniciara el principio de incendio en esa zona de la sede de Gobierno que obligó a llamar a los bomberos.

En tanto, Milei viajará este lunes a Tierra del Fuego para continuar con sus recorridas por el país en el marco de la campaña de cara a las elecciones de octubre, en las que intentará tener un buen desempeño para fortalecer la bancada del oficialismo en el Congreso.

