Política

En medio del endurecimiento del ala dura, dirigentes de la CGT exploran una negociación con el Gobierno

Gerardo Martínez participó de otra reunión del Consejo de Mayo y Sergio Romero, líder de UDA, se entrevistó con la ministra Pettovello, mientras otros gremios redoblan sus protestas contra Javier Milei

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

La ministra de Capital Humano,
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de UDA, Sergio Romero

El ala dura del sindicalismo redobló sus protestas contra el Gobierno luego de la elección bonaerense para desgastar al oficialismo ante los comicios nacionales del 26 de octubre. Sin embargo, referentes del sector dialoguista de la CGT exploran vías de negociación con la administración libertaria para tratar de encontrar soluciones a sus reclamos. En la práctica, esta dualidad reactivó la grieta en el gremialismo justo en medio de las tratativas para conformar la nueva central obrera.

El más reciente contacto oficial-sindical se dio este lunes cuando volvió a deliberar en la Casa Rosada el Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, instancia de diálogo multisectorial de la que participa en nombre de la CGT Gerardo Martínez (UOCRA), referente del sindicalismo dialoguista.

La decisión de sumarse al Consejo de Mayo se adoptó de manera orgánica en una reunión de la CGT, aunque allí no estuvieron los dirigentes del sindicalismo kirchnerista, críticos de cualquier tipo de diálogo con el Gobierno.

Gerardo Martínez participó de la
Gerardo Martínez participó de la cuarta reunión de trabajo del Consejo de Mayo

Por eso llamaron la atención las definiciones que dio Héctor Daer (Sanidad), cotitular cegetista, la semana pasada: “No hay una CGT dialoguista porque nadie del Gobierno dialoga”, dijo en declaraciones radiales.

La frase de Daer pareció también relativizarse luego del encuentro que mantuvieron el viernes pasado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, quien lidera la Unión Docentes Argentinos (UDA), uno de los gremios más representativos del sector.

Este dirigente, aliado del sector mayoritario de la CGT, piloteó las protestas de los maestros contra el Gobierno por reclamos salariales, pero no rehúye del diálogo. “Nuestra representatividad real en todo el sistema educativo nos impone la mayor responsabilidad”, afirmó Romero al difundir la reunión con Pettovello.

Héctor Daer: “No hay una
Héctor Daer: “No hay una CGT dialoguista porque nadie del Gobierno dialoga”

“El encuentro con la ministra resulta vertebral para nosotros porque en su cartera confluyen la Secretaría de Trabajo y la de Educación de la Nación, que son nuestra contraparte empleadora -. Somos un sindicato del Estado y defendemos la educación de gestión pública donde van los hijos de las trabajadoras y los trabajadores”, explicó el secretario general de UDA.

Romero aseguró: “La conversación fue extensa y planteamos nuestra postura sobre todos los temas que venimos expresando públicamente”. Uno de los puntos es un aumento a los docentes para “impedir que los sueldos permanezcan por debajo de la línea de pobreza”.

La decisión del líder de UDA marcó una diferencia respecto de la resolución de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), que no integra la CGT y es parte de la CTA kirchnerista: el miércoles pasado, en un plenario secretarios generales, el sindicato que conducen Sonia Alesso y Roberto Baradel aprobó “darle continuidad al Plan de Lucha Nacional a partir del 6 de octubre, con nuevas acciones de visibilización y movilización en todo el país”.

CTERA decidió retomar el plan
CTERA decidió retomar el plan de lucha desde el 6 de octubre

En concreto, decidió “convocar a un paro nacional docente, con fecha a coordinar con otras organizaciones docentes nacionales", en reclamo de “una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID y las sumas adeudadas”, entre otros puntos.

Se descuenta que si el titular de UDA no logra destrabar el tema salarial de los docentes a través de Pettovello, se sumará a la medida de fuerza, pero este escenario sindical confirma las estrategias distintas del ala dialoguista y del sector duro del gremialismo, teñidas también por el componente electoral tan decisivo.

