Cristina Kirchner, Axel Kicillof y una demorada reunión para dar una señal de unidad al peronismo

Cristina Kirchner y Axel Kicillof, una reunión demorada para enviar una señal de unidad al peronismo

El pedido ocurrió hace dos semanas. Habían pasado las elecciones que terminaron con una aplastante y sorpresiva victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof le transmitió a los secretarios de Cristina Kirchner un pedido para encontrarse en San José 1111, el lugar donde está detenida. En las próximas horas habrá una definición, según pudo confirmar Infobae de fuentes partidarias.

El encuentro buscará dar una señal de unidad para el peronismo, que viene atravesado por internas y recelos, y enfrenta el 26 de octubre una prueba de fuego en las legislativas de medio término.

En las últimas horas, trascendió que el tribunal a cargo de ejecutar la pena había dado luz verde para ese encuentro, pero ninguno de los involucrados quiso confirmar oficialmente detalles de esas gestiones. Sí admitieron los contactos y que podría haber una definición inminente.

Candidatos porteños. Cristina Kirchner se reunió el viernes con los dirigentes que encabezan la lista porteña de Fuerza Patria

Cristina Kirchner viene mostrando en los últimos días una hiperactividad política en el inmueble donde cumple la pena de seis años de prisión por el caso Vialidad. Recibió a dirigentes nacionales, extranjeros y decenas de candidatos de Fuerza Patria. El viernes pasado, de hecho, se reunió por segunda vez con los integrantes de la lista porteña, que encabezan el camporista Mariano Recalde y con Itaí Hagman.

Pero la foto que falta es la de CFK con Kicillof, después de los desacuerdos por la estrategia electoral que impuso el gobernador bonaerense, al desdoblar las elecciones. Fortalecido por un resultado tan rotundo como inesperado, el gobernador fue blanco de una fuerte embestida de La Cámpora. Le cuestionan la falta de reconocimiento a la ex presidenta por su compromiso con la unidad, que fue determinante para el resultado.

En ese marco de desconfianza, durante el fin de semana se difundió desde usinas del cristinismo que el gobernador había sido convocado para una reunión esta semana. Pero en La Plata aclararon que todavía no tenían novedad de esa solicitud que el propio Kicillof le transmitió a los secretarios de la presidenta del PJ. “El procedimiento legal depende de ella”, aclararon.

Kicillof la semana pasada habló sobre la boleta única y pidió el voto para Fuerza Patria

El gobernador -antes del parate que impuso el triple crimen con sello narco en Florencio Varela- se había puesto al frente de la campaña en la provincia de Buenos Aires, con varios actos con la cabeza de lista de Fuerza Patria, Jorge Taiana. Buscó mostrar un compromiso personal para una nueva victoria del Partido Justicialista frente a los candidatos de La Libertad Avanza y desactivar, al mismo tiempo, las sospechas de una indiferencia por la suerte de la boleta celeste.

Hay una realidad inocultable: el poderoso aparato de los intendentes difícilmente repetirá la movilización que ejecutó el 7 de septiembre para blindar sus territorios y contener una presunta avanzada violeta sobre los concejos deliberantes. Ninguno cree que el 26 de octubre vaya a repetirse la diferencia de 13 puntos, pero muchos temen en el entorno de la ex presidenta que una actitud de brazos caídos pueda comprometer el resultado y, por lo tanto, la cantidad de diputados nacionales que ingresen al recinto a partir del 10 de diciembre.

El objetivo en San José 1111 es aumentar las 15 bancas que el PJ pone en juego en la provincia de Buenos Aires. Pero no descartan que los libertarios, con una campaña enfocada y fortalecida tras contener la inestabilidad económica y las internas, puedan recortar esa diferencia.

Ese es el telón de fondo que tiene la reunión de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, quien ya no disimula un proyecto nacional para 2027. Ambos saben que es clave enviar una señal de unidad para “frenar a Milei”, el único argumento que, por ahora, comparten.