Política

Cristina Kirchner, Axel Kicillof y una demorada reunión para dar una señal de unidad al peronismo

El Gobernador le transmitió al círculo más cercano de la titular del PJ un pedido para encontrarse en San José 1111. La hiperactividad política de CFK

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Guardar
Cristina Kirchner y Axel Kicillof,
Cristina Kirchner y Axel Kicillof, una reunión demorada para enviar una señal de unidad al peronismo

El pedido ocurrió hace dos semanas. Habían pasado las elecciones que terminaron con una aplastante y sorpresiva victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof le transmitió a los secretarios de Cristina Kirchner un pedido para encontrarse en San José 1111, el lugar donde está detenida. En las próximas horas habrá una definición, según pudo confirmar Infobae de fuentes partidarias.

El encuentro buscará dar una señal de unidad para el peronismo, que viene atravesado por internas y recelos, y enfrenta el 26 de octubre una prueba de fuego en las legislativas de medio término.

En las últimas horas, trascendió que el tribunal a cargo de ejecutar la pena había dado luz verde para ese encuentro, pero ninguno de los involucrados quiso confirmar oficialmente detalles de esas gestiones. Sí admitieron los contactos y que podría haber una definición inminente.

Candidatos porteños. Cristina Kirchner se
Candidatos porteños. Cristina Kirchner se reunió el viernes con los dirigentes que encabezan la lista porteña de Fuerza Patria

Cristina Kirchner viene mostrando en los últimos días una hiperactividad política en el inmueble donde cumple la pena de seis años de prisión por el caso Vialidad. Recibió a dirigentes nacionales, extranjeros y decenas de candidatos de Fuerza Patria. El viernes pasado, de hecho, se reunió por segunda vez con los integrantes de la lista porteña, que encabezan el camporista Mariano Recalde y con Itaí Hagman.

Pero la foto que falta es la de CFK con Kicillof, después de los desacuerdos por la estrategia electoral que impuso el gobernador bonaerense, al desdoblar las elecciones. Fortalecido por un resultado tan rotundo como inesperado, el gobernador fue blanco de una fuerte embestida de La Cámpora. Le cuestionan la falta de reconocimiento a la ex presidenta por su compromiso con la unidad, que fue determinante para el resultado.

En ese marco de desconfianza, durante el fin de semana se difundió desde usinas del cristinismo que el gobernador había sido convocado para una reunión esta semana. Pero en La Plata aclararon que todavía no tenían novedad de esa solicitud que el propio Kicillof le transmitió a los secretarios de la presidenta del PJ. “El procedimiento legal depende de ella”, aclararon.

Kicillof la semana pasada habló
Kicillof la semana pasada habló sobre la boleta única y pidió el voto para Fuerza Patria

El gobernador -antes del parate que impuso el triple crimen con sello narco en Florencio Varela- se había puesto al frente de la campaña en la provincia de Buenos Aires, con varios actos con la cabeza de lista de Fuerza Patria, Jorge Taiana. Buscó mostrar un compromiso personal para una nueva victoria del Partido Justicialista frente a los candidatos de La Libertad Avanza y desactivar, al mismo tiempo, las sospechas de una indiferencia por la suerte de la boleta celeste.

Hay una realidad inocultable: el poderoso aparato de los intendentes difícilmente repetirá la movilización que ejecutó el 7 de septiembre para blindar sus territorios y contener una presunta avanzada violeta sobre los concejos deliberantes. Ninguno cree que el 26 de octubre vaya a repetirse la diferencia de 13 puntos, pero muchos temen en el entorno de la ex presidenta que una actitud de brazos caídos pueda comprometer el resultado y, por lo tanto, la cantidad de diputados nacionales que ingresen al recinto a partir del 10 de diciembre.

El objetivo en San José 1111 es aumentar las 15 bancas que el PJ pone en juego en la provincia de Buenos Aires. Pero no descartan que los libertarios, con una campaña enfocada y fortalecida tras contener la inestabilidad económica y las internas, puedan recortar esa diferencia.

Ese es el telón de fondo que tiene la reunión de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, quien ya no disimula un proyecto nacional para 2027. Ambos saben que es clave enviar una señal de unidad para “frenar a Milei”, el único argumento que, por ahora, comparten.

Temas Relacionados

Cristina KirchnerAxel KicillofElecciones 2025Elecciones en Argentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

Elecciones 2025: cuál es la cantidad de electores habilitados para votar, provincia por provincia

Con el debut nacional de la Boleta Única de Papel, el padrón definitivo distribuye más de 36 millones de votantes en Argentina y el exterior, listos para definir cargos claves a nivel nacional y local

Elecciones 2025: cuál es la

Elecciones La Rioja 2025: qué se vota el 26 de octubre

El padrón habilita a la ciudadanía a renovar bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y cargos provinciales en una jornada unificada, con la novedad de la Boleta Única de Papel como modalidad para emitir el voto

Elecciones La Rioja 2025: qué

Javier Milei vuelve a la campaña este lunes con su visita a Tierra del Fuego

El Presidente hará una caminata por Ushuaia y estará acompañado por los candidatos de LLA. Este será el inicio de una serie de recorridas por las provincias para consolidar el apoyo a su gestión y sumar legisladores en el Congreso nacional

Javier Milei vuelve a la

Defensor del Niño: candidatas denuncian que el concurso fue “injusto, hiriente y ofensivo”

La semana pasada la Comisión Bicameral anunció los nombres que propondrá al Congreso para titular y adjuntos de la Defensoría; un diputado los había anticipado, advirtiendo que los elegidos estaban previamente negociados y que todo el proceso era un acting. Ahora, varios participantes se pronunciaron sobre esas irregularidades

Defensor del Niño: candidatas denuncian

Patricia Bullrich habló en clave electoral y cuestionó al Congreso: “Discutieron proyectos que van contra el Gobierno”

La ministra de Seguridad analizó el escenario político tras la derrota en provincia de Buenos Aires. Además, se refirió al triple femicidio en Florencio Varela

Patricia Bullrich habló en clave
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ñoquis del 29: cinco recetas

Ñoquis del 29: cinco recetas para reinventar y agregar sabor al plato tradicional

La DAIA presentó una denuncia por las cánticos antisemitas en el viaje de egresados

Triple femicidio narco, en vivo: las claves de la causa que investiga los homicidios de Lara, Brenda y Morena

Se derrumban las tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Los cinco mitos sobre los lácteos que indignan a los nutricionistas

INFOBAE AMÉRICA
Fuerte advertencia de Alemania en

Fuerte advertencia de Alemania en un foro de seguridad: “Putin no quiere un alto el fuego ni la paz para Ucrania”

Detienen a ex cura que llevaba 17 años escondido en Uruguay: está denunciado por múltiples abusos sexuales en Bolivia

Atentaron contra la jefa de fiscales en Uruguay: la investigación señala a una banda vinculada a Marset

El tifón Bualoi dejó al menos 12 muertos al arrasar Vietnam y bajó a categoría de tormenta tropical

El detalle en la vista de un niño que llevó al diagnóstico de un tumor cerebral

TELESHOW
Escándalo con L-Gante por la

Escándalo con L-Gante por la cancelación de sus shows en Uruguay: versiones cruzadas y una disputa económica

Nico Occhiato y un mensaje de amor al aire de La Voz Argentina: la señal de Flor Jazmín Peña que lo delató

Rocío Marengo y Eduardo Fort hablaron de casamiento luego de anunciar el sexo de su bebé

Premios Martín Fierro de Televisión 2025: dónde verlos, a qué hora y quiénes son los nominados

Emma Roach de La Voz Argentina y Consuelo Peppino del Bailando, nieta y abuela unidas por la TV: “El arte está en nuestra sangre”