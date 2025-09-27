Francos apuntó al gobierno de Kicillof por el triple femicidio narco: “¿Qué dirá la gente que votó a Magario?"

Guillermo Francos habló del triple femicidio narco

El reciente asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela reavivó el debate sobre la seguridad y la gestión política en la provincia de Buenos Aires, especialmente tras el triunfo del peronismo en ese distrito. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, cuestionó públicamente la respuesta de las autoridades bonaerenses y planteó dudas sobre la percepción de los votantes tras el crimen.

El funcionario nacional expresó su inquietud por la brutalidad del caso, en el que Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi fueron engañadas, secuestradas, asesinadas y descuartizadas en Florencio Varela por una banda vinculada al narcotráfico. Francos subrayó la gravedad de la situación al afirmar que “una organización criminal absolutamente desbandada está haciendo lo que quiere con una impunidad total”, según afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

En su análisis, Francos dirigió sus preguntas hacia quienes respaldaron al peronismo en las últimas elecciones legislativas del 7 de septiembre, donde la lista de Fuerza Patria —con candidaturas testimoniales como la de la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Fernando Espinoza— se impuso sobre los libertarios. El jefe de Gabinete planteó: “¿Qué dirá la gente que votó al intendente o la dirigente de La Matanza, a Magario? ¿Qué pensará después de este crimen aberrante?”.

Francos insistió en que el resultado electoral no debe interpretarse como un cheque en blanco para los gobernantes y advirtió sobre la necesidad de humildad y autocrítica. “No hay que pensar que uno tiene la elección ganada, hay que ser humilde y entender que la gente demanda respuestas”, sostuvo.

Al referirse a la coyuntura política, el jefe de Gabinete reconoció que “fue siempre optimista para octubre”, aunque admitió que el oficialismo esperaba un desempeño más equilibrado en la provincia de Buenos Aires. “No me dejo llevar por el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, donde esperábamos una elección mejor, más pareja aunque era una difícil disputa con el aparato del peronismo”, manifestó Francos.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas brutalmente

El funcionario también criticó la gestión provincial y municipal en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, señalando que “la provincia de Buenos Aires y La Matanza no están dando soluciones en el tema grave de la seguridad y en la lucha contra el narcotráfico”. En ese sentido, reiteró la disposición del Gobierno nacional para colaborar con la provincia, tal como ocurrió en Rosario: “Lo dijimos varias veces, si la provincia nos necesita para combatir el narcotráfico como hicimos en Rosario, estamos a disposición”, afirmó.

Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), las jóvenes que habían desaparecido la semana pasada en La Matanza, fueron encontradas finalmente descuartizadas en una vivienda de Villa Vatteone, en el partido bonaerense de Florencio Varela.

Por el caso, hay cinco detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero. En tanto, Víctor Sotacuro Lázaro, un hombre de nacionalidad peruana y argentina que aparece vinculado a un VW Fox que habría actuado como vehículo de apoyo de la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que subieron las víctimas, fue apresado a última hora del viernes cuando había logrado cruzar hacia Bolivia.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, las jóvenes fueron invitadas a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad cayeron en una trampa y terminaron en una casa del sur del conurbano, donde fueron brutalmente asesinadas.

Ahora, la Justicia busca dar con “Pequeño J”, un supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres mujeres. Identificado al mismo tiempo como Julio Valverde y/o Julio Montana, se sabe que tiene 23 años y es peruano. Lo describen como “sanguinario”.

Hasta el momento, la hipótesis es que el hombre -desconocido para las autoridades- contrató sicarios para asesinar a las jóvenes tras un robo de dinero y cocaína.