Eduardo García, obispo de San Justo: “Nos es más fácil luchar contra el hambre que contra los narcos”

"Cada matriculación que hacemos (en una escuela), le estamos ganando la matriculación a los narcos", afirmó monseñor Eduardo García (Infobae en Vivo)

Tras la conmoción que desató el triple femicidio en Florencio Varela, por una presunta organización criminal, el obispo de San Justo, Monseñor Eduardo Horacio García, advirtió sobre el avance del narcotráfico en los barrios populares y la falta de respuestas del Estado.

“Aparecen las noticias solo cuando son hechos aberrantes y fuertes, como los de esas tres chicas, pero este es un tema de todos los días. Hay un montón de muertes anónimas que no llegan a la situación de exposición mediática que van pasando”, alertó el cura, al referirse al asesinato de las jóvenes Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), y las redes de narcocriminalidad que operan en las zonas empobrecidas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros puntos del país.

“Convivimos con esa realidad. Lo que peor es que ya no me asombro. Nos duele”, señaló en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

García vinculó el brutal triple crimen de las jóvenes, quienes desaparecieron en La Matanza hasta que fueron encontradas en una casa de Florencio Varela, con otros hechos trágicos, como la muerte de Daniel Barrientos -el chofer asesinado en La Matanza- y otros recientes asesinatos que involucraron a los hermanos de la comunidad boliviana por la toma de terrenos.

Según el sacerdote, los homicidios reflejan el creciente poder de las mafias y las organizaciones criminales en los sectores más vulnerables de la sociedad. “Ha aumentado la influencia narco en nuestros barrios. Ya no es un tema de pobreza solamente. Luchar contra el hambre para nosotros puede resultarnos más fácil. Podemos sostenerlo desde asignaciones, pedidos a organismos internacionales o los comedores. Pero nos es más fácil luchar contra el hambre que luchar contra los narcos“, sentenció.

Y continuó: “Está tan instalado el tema narco en los barrios, que es común que el kiosquero esté vendiendo falopa y que los chicos a la salida del colegio sean usados como perejiles por los narcos”.

García evocó cómo el panorama social se modificó drásticamente en las últimas décadas. “Hace 40 años, una familia compartía pan con mate cocido a la tarde, luchando dignamente contra el hambre, hoy esa realidad es distinta. Los chicos buscan droga y las chicas se escapan para prostituirse, intentando escapar de ese mismo ambiente”, expuso.

Sin embargo, la magnitud de la crisis comenzó a dispararse con la pandemia de COVID-19, según su percepción. “Antes de la pandemia, nuestros comedores daban de comer a 2 mil personas, durante la pandemia subimos a 22 mil, y ahora estamos en 18 mil. Nos organizamos y podemos construir desde ahí, pero con este enemigo invisible -pero bastante visible, porque no actuarían si nadie mirara para el costado- y seductor es mucho más difícil”, identificó.

Pobreza, hambre y marginación

Al abordar las causas estructurales, el obispo de San Justo aseguró que la pobreza extrema y la marginalidad son la matriz para que el narco persista y se expanda.

“Hay familias que están muy preocupadas y están insertas en el tema, la pobreza y el hambre son el caldo de cultivo de la marginación. En estos barrios, tan estigmatizados - por eso pedimos que se llamen Papa Francisco para ponerles un halo de bendición- hay mucha gente que le está poniendo pecho a la vida y luchando contra esto. Pero hay un Estado paralelo, que ofrece seguridad, salud y alimentos”, sostuvo al caracterizar cómo el narcotráfico recluta miembros.

El comunicado oficial de la diócesis de San Justo

“La red narco permea a todo, desde el kiosco hasta la carnicería, hay distintas escalas de importancia y todos en algún grado están subordinados. Algunos hasta consumen al mismo tiempo que venden”, puntualizó García. Algunos problemas el narco lo resuelve, como el tema del hambre. Aquel que necesita para su abuelo o su madre, o no tiene un medicamento, cambia su libertad por conseguir plata”, ilustró.

El obispo relató con profunda preocupación cómo el negocio de la narco criminalidad fascina y coopta a los más jóvenes: “Entran como si fuera un juego, pero después es una tragedia. Todo empieza por el consumo, que genera dependencia, y después se necesita plata para consumir más, entonces un celular robado significa tantos gramos de droga. La mayoría termina esclavizada por esa lógica”.

Las tres “C” frente a un Estado ausente

En medio de los cruces entre Nación y Provincia de Buenos Aires por el triple crimen, Monseñor García apuntó contra la dirigencia política porque “ninguna plataforma y opción (electoral) están haciendo u ofreciendo una política contra el narcotráfico”.

“Por un lado, son 50 años de un Estado ausente. Y por otro lado, no veo ninguna plataforma de ninguno de los partidos que explícitamente se ponga esto como una política de urgencia nacional”, consideró, y agregó: “El fenómeno narco se piensa solo como un delito y no como una consecuencia social, cuando en verdad está en la raíz del deterioro colectivo”.

Además, el obispo se refirió a los intentos de la comunidad por combatir la presencia narco. “Convivimos con la denuncia. Un vecino que se animó a denunciar tuvo que vender la casa y separarse, porque la denuncia le costó muy caro. Sin embargo, el jefe narco que está recluido sigue manejando todo desde su teléfono”, consideró.

"Este enemigo invisible es mucho más difícil porque es más seductor", reflexiona el obispo de San Justo

El obispo enfatizó que su diócesis, una de las más extensas en el municipio, acompaña en el dolor a las familias de las víctimas y advierte algunas de las salidas posibles al problema: “Hace quince días estuvimos con docentes del colegio Papa Francisco. Con cada matriculación que hacemos nosotros en el colegio, le estamos ganando la matriculación a los narcos”.

En ese marco, en cuanto a las acciones concretas que impulsa la Iglesia en el territorio, García recalcó: “Nuestro trabajo es proactivo, apostamos por las tres “C”, colegio, club y capilla, contra las tres “C” de la muerte: la calle, la cárcel y el cementerio. Creemos que conteniendo a los chicos en jardines, dándoles educación, profesión y posibilidades, se puede construir un futuro diferente".

