Política

Cuáles son las estrategias que analiza la Casa Rosada para garantizar la gobernabilidad tras el apoyo de EEUU

Las autoridades nacionales ya trabajan en varias alternativas para tener más capacidad de acción en el Congreso y evitar nuevas derrotas. La implicancia de la interna y los cambios inminentes

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Los presidentes Javier Milei y Donald Trump (REUTERS/Al Drago)

En su viaje a Nueva York para exponer ante la ONU, el presidente Javier Milei consiguió un importante apoyo del gobierno de los Estados Unidos, pero también comenzó a pensar en las próximas reformas que quiere implementar su administración para avanzar con el plan económico y, para eso, también analiza cómo lograr un mejor funcionamiento y más respaldo en el Congreso.

Al anunciar la decisión de realizar un swap por 20 mil millones de dólares, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confió en que “la Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados con fines políticos”.

Estas declaraciones van en línea con lo que plantean las autoridades nacionales en el último tiempo: tras la derrota en las elecciones bonaerenses, iniciaron un proceso para retomar el diálogo con otros sectores.

Por un lado, Milei ordenó crear mesas políticas para coordinar mejor la campaña de cara a los comicios de octubre y, por el otro, designó a Lisandro Catalán como ministro del Interior para que se encargue de las negociaciones con los gobernadores.

La Casa Rosada intenta retomar el diálogo con los gobernadores

Todas estas medidas tienen como principal objetivo fortalecer al oficialismo en el Congreso, ya que el Presidente sabe que necesita de mayoría en ambas Cámaras, no solo para frenar los ataques de la oposición, sino también para impulsar sus reformas.

Por caso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclama a la gestión libertaria una reforma tributaria, que junto a la laboral y al Presupuesto 2026, que vuelve a respetar la regla del déficit cero, son los próximos desafíos para La Libertad Avanza a nivel legislativo.

Sin embargo, en este debate, como en otros, la interna entre los estrategas del asesor Santiago Caputo y de la secretaria general, Karina Milei, volvió a aflorar. Mientras un sector de la Casa Rosada aseguran que bastará con recuperar el buen vínculo con las provincias, hay quienes consideran que son necesarios cambios más profundos.

“Bueno, debería traducirse en modificaciones en el Congreso, estamos trabajando en eso. Después se verá el cómo, pero por lo pronto, sin duda hay que fijarnos en lograr el ‘qué’”, remarcó a Infobae una fuente al tanto de las discusiones.

Al respecto, remarcó que “claramente una parte del Gobierno lo venía planteando desde mucho antes” de las elecciones bonaerenses y, de hecho, “fue uno de los temas centrales de la interna”.

Ahora lo planteó, aparentemente, la administración americana. Hay que esperar a que se conozca la letra chica del acuerdo y después se hablará seriamente el tema”, indicó.

Hay diferencias en el Gobierno sobre la estrategia a llevar adelante (REUTERS/Tomas Cuesta)

No obstante, para este sector, no sería imprescindible negociar una eventual coalición con el PRO o con los “radicales con peluca”, porque con ellos “ya hay un acuerdo, pero que no alcanza”.

No estoy hablando del Gabinete, eso puede servir, por supuesto, pero lo primero es encaminar de alguna forma el desmadre que hay en el Congreso. En los últimos 70 días estuvo fuera de control, nos ganaron siempre y por goleada”, agregó la fuente consultada.

Sin embargo, un sector del partido fundado por Mauricio Macri, si bien está dispuesto a cooperar en el plano parlamentario, sí considera que el oficialismo debería tener un gesto importante con ellos.

En este sentido, una de las opciones que se insinúan, aunque no se planteó por el momento abiertamente, es la presidencia de la Cámara de Diputados, que actualmente está en manos de Martín Menem, pero en el pasado se barajó que fuera para algún aliado.

Me parece que lo que está pidiendo Estados Unidos es un poco eso: más volumen político para manejar las cosas, integración en el Gabinete, eso es tener gobernabilidad, pero son ellos los que tienen que avanzar”, argumentó un integrante del PRO.

Los aliados piden un gesto por parte del oficialismo (REUTERS/Matias Baglietto)

Al respecto, en el bloque amarillo reconocen que estarían dispuestos a ocupar el liderazgo de la Cámara baja, pero solamente “si el Presidente lo decide y es a través de un acuerdo amplio”, que incluya también una participación en la gestión, por ejemplo, mediante los Ministerios de Defensa y de Seguridad, que en los próximos meses quedarían acéfalos por las salidas de Luis Petri y Patricia Bullrich, respectivamente, ambos candidatos en octubre.

La relación entre Milei y Macri no está pasando por su mejor momento. Incluso el ex mandatario reconoció recientemente que hace un año no tienen diálogo, pero ratificó que siempre está “a disposición para ayudar”.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes del entorno del ex jefe de Estado, no está previsto que se reúnan tampoco en las próximas semanas: “No hay milanesas en el horizonte”, resumieron.

Por su parte, el otro sector del oficialismo niega que los Estados Unidos hayan pedido específicamente un cambio en el esquema de poder o una coalición, pero conoce que intentará “reforzar la relación con los que en algún momento estuvieron cerca”.

En esta línea, detallan que las conversaciones se intentan dar tanto con los gobernadores como con los legisladores, pero remarcan que “uno está atado al otro”, ya que muchos de los diputados responden a mandatarios provinciales.

“Se está trabajando para tener la máxima gobernabilidad, para eso hablamos también con el PRO, que tiene que ordenar su bloque, pero nosotros también, ¿eh? Es difícil cuando hay heridos del cierre en todos lados. Pero creemos que después de las elecciones va a cambiar sustancialmente", agregó una persona del bloque violeta.

