El peronismo bonaerense fortalece la capacitación electoral ante la implementación de la boleta única

Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires profundiza su estrategia a través de una campaña territorial para minimizar confusiones. Intendentes activos

Facundo Cottet

Kicillof con un modelo de Boleta Única de Papel

En el marco de la campaña de Fuerza Patria, el peronismo empezó a abordar una novedad que traerá la elección del próximo 26 de octubre: la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). El nuevo sistema impulsado por el Gobierno nacional y convertido en ley genera un terreno inexplorado para la vida electoral bonaerense. En este contexto, distintos dirigentes del peronismo, entre los que hay intendentes y el propio gobernador Axel Kicillof, aceleraron la difusión y divulgación de cómo será el mecanismo de votación; además de capacitación a los fiscales de la propia fuerza.

“Hay que tener cuidado con algunas cosas. Es un instrumento electoral nuevo que todavía no va a estar amable con la gente”, remarcó la jefa del bloque peronista en el Senado bonaerense y candidata a diputada nacional, Teresa García, ante Infobae. La legisladora es una de las responsables de la capacitación a los fiscales en la provincia de Buenos Aires.

Desde el Partido Justicialista, también habrá un zoom con todas las provincias para afinar la ejecución de cómo será el sufragio, ya que la BUP se aplicará en la totalidad de las jurisdicciones en las elecciones de octubre.

Teresa García junto a Mayra
Teresa García junto a Mayra Mendoza y Mariel Fernández

Esta semana el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se refirió al tema. Cuestionó el argumento de transparencia que sugiere la implementación de la BUP, poniendo como ejemplo el normal desarrollo de lo que fue la elección del último 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires; en donde se votó con la tradicional boleta partidaria. “Nunca, desde la vuelta de la democracia, hubo ninguna denuncia consistente de fraude utilizando el sistema de las boletas partidarias. Nunca. Es decir, que hablaba de un fraude que nunca existió”, dijo el mandatario provincial.

“Milei impulsó un cambio en el régimen, en el sistema electoral de toda la Argentina, para la elección de cargos nacionales, que es la implementación del sistema de boleta única de papel. Pero lo hizo apelando a dos mentiras. Una de ellas fue que el sistema de las boletas, como se usó siempre en la provincia y en la Argentina, posibilitaba o facilitaba el fraude”, planteó Kicillof. “La otra mentira fue: ‘vamos a implementar un sistema más barato, vamos a ahorrar plata’. Bueno, la elección de septiembre en provincia de Buenos Aires tuvo un costo total de ochenta y cinco mil millones de pesos. La elección con boleta única de papel en provincia de Buenos Aires costaría eventualmente ciento cincuenta mil millones de pesos. Eso quiere decir que la elección de octubre va a costar el doble”, agregó.

Más allá del cuestionamiento, el peronismo —al igual que el resto de las fuerzas políticas— deberá afrontar la elección vía BUP. “Hay que hacer que la gente se amigue. Es una boleta que no lo vas a ver antes, salvo que hagamos capacitaciones. Estamos trabajando en eso. Los intendentes están colaborando. Algunos hacen gigantografías, otros videos. Lo que hay que hacer es poner mesas, frenar a la gente y preguntarle: ‘¿cómo votaría?, ¿sabe cómo es? Ahí te vas a dar cuenta en qué situación estamos”, desarrolló García.

La candidata a diputada nacional también está a cargo de la capacitación a fiscales en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes, por su parte, también empezaron a desplegar algunas estrategias para la capacitación de cómo será la implementación de la BUP. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue una de las que se sumó a la difusión de la votación por Boleta Única.

Mayra Mendoza explicó cómo votar con Boleta Única

“Busca la banderita Argentina que nos representa”, explicó Mendoza, en referencia al casillero que respecta a Fuerza Patria. La disposición de la BUP para la provincia de Buenos Aires es el primer lugar para La Libertad Avanza y también se inscriben las otras alianzas que competirán:el Partido Nuevo Buenos Aires, que postula a Santiago Cúneo; Liber.Ar que lleva a María Fernanda Tokumoto Eyler; el Frente de Izquierda Unidad, que postula a Nicolás Del Caño; el Frente Patriota Federal que lleva a Alberto Samid y Unión Liberal que candidatea a Roberto Cachanosky. En séptimo lugar, Taiana y Fuerza Patria.

Le siguen la Coalición Cívica - ARI, con Juan Manuel López como cabeza de lista; el Proyecto Sur con Ricardo Alfonsín; Propuesta Federal para el Cambio, que postula a Fernando Burlando; Alianza Provincias Unidas, que lleva Florencio Randazzo; la Alianza Potencia con María Eugenia Talerico; la Alianza Unión Federal con el intendente Fernando Gray como primer candidato; la Alianza Nuevos Aires con Sixto Cristiani y el Movimiento Avanzada Socialista con Manuela Castañeira.

Según García, lo importante será, sobre todo, el escrutinio que se hará cuando cierren los comicios en el mismo centro de votación. “Hay que definir si se le indica al presidente que las boletas las separe en pilas, por voto, que marquen en el pizarrón o que levanten la boleta para que todos la puedan ver, porque nadie puede tocarla, salvo el presidente de mesa”, detalló la secretaria general del Partido Justicialista.

Así, el peronismo buscará afinar lo que será la capacitación y más aún la fiscalización de la Boleta Única en Papel en el territorio de mayor peso electoral, con más de 13 millones de personas en condición de emitir el sufragio.

