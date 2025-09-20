Política

El mensaje de Axel Kicillof a 100 días de la detención de Cristina Kirchner: “Es un país más injusto”

El gobernador bonaerense habló de persecución política y un retroceso en las garantías democráticas bajo la gestión de Javier Milei. No confirmó si estará hoy en la convocatoria del kirchnerismo en San José 1111

Guardar
Cristina Kirchner cumple hoy 100
Cristina Kirchner cumple hoy 100 días de detención domiciliaria tras la condena en la causa Vialidad. Foto: Gustavo Gavotti

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se manifestó este sábado desde su cuenta oficial de X al cumplirse 100 días de la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Según Kicillof, “Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil”. Sin embargo, el mandatario evitó confirmar si estará esta tarde en la convocatoria que el kirchnerismo hizo a San José 1111, donde la dos veces presidenta está cumpliendo prisión domiciliaria.

Kicillof sostuvo que Cristina fue “acosada, difamada y perseguida durante años”, y que ese clima de hostilidad hacia ella y su familia “condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos”. El mandatario advirtió que, a pesar del atentado fallido, “el revanchismo sobre ella no se detuvo y finalmente fue detenida bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios”.

Kicillof denunció que en la Argentina de Javier Milei “se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo”.

El gobernador expresó que, aunque Cristina fue perseguida y encarcelada, “no pudieron ni podrán someterla”. Señaló que su condena representa además una advertencia del poder concentrado “para toda la dirigencia que lo enfrenta”.

Kicillof concluyó su mensaje con el hashtag #CristinaLibre.

Bajo la consigna CristinaLibre, 100 días de injusticia, organizaciones como La Cámpora y otros espacios aliados del peronismo convocaron para este sábado a las 15 a una movilización frente al domicilio de la ex presidenta, ubicado en San José 1111. El acto, que coincide con el centésimo día desde que cumple arresto domiciliario tras ser condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para cargos públicos, busca visibilizar el rechazo a lo que en el peronismo se interpreta como una maniobra para impedir la participación electoral de la titular del Partido Justicialista tanto en los comicios de este año como en los de 2027, según la convocatoria difundida por los organizadores.

La movilización no solo apunta a denunciar la situación judicial de Cristina Kirchner, sino que también ha reavivado los debates internos en el peronismo. Sectores afines a la exmandataria han intensificado la presión para que Kicillof asista a la concentración y mantenga un encuentro con ella. Hasta hoy, Kicillof no visitó el domicilio de San José 1111, aunque ambos dirigentes mantuvieron contacto durante el cierre de la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria para la provincia de Buenos Aires, donde acordaron que el ex canciller Jorge Taiana encabezara la nómina.

Axel Kicillof junto a los
Axel Kicillof junto a los intendentes Federico Otermín y Mayra Mendoza

En los días recientes, Taiana sí se acercó a la residencia de Cristina, pero el esperado encuentro entre la ex presidenta y el gobernador seguía pendiente.

El propio Kicillof manifestó públicamente su intención de visitar a Cristina Kirchner. Además, circulan versiones sobre la posibilidad de que Taiana actúe como intermediario o participe en el eventual encuentro.

Las tensiones en torno a la relación entre Kirchner y Kicillof han generado reacciones dentro del espacio oficialista. Consultado por Infobae, el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, instó a dejar de lado las especulaciones y a concentrarse en las demandas sociales: “Hay que cortarla con la novelita del llamado entre Cristina y Axel, la gente la está pasando mal. Nos votó y hay que dar respuestas. No estamos haciendo una auditoría de los llamados o no llamados, de las visitas o no visitas. Hay que dejarse de joder con las boludeces y laburar todos para octubre como se hizo para septiembre”, expresó.

Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también convocó a la ciudadanía a sumarse a la movilización: “Todos están invitados a la movilización del sábado, y tampoco es que se necesite invitación. Son 100 días, Cristina está lamentablemente en un mismo lugar, secuestrada por el Poder, porque está cumpliendo una condena que es ilegal. Así que Cristina hace 100 días que está en San José 1111; hay que ir a verla y demostrarle nuestro cariño. Nadie necesita más invitación de la que sabemos que es justo hacer”, afirmó.

En cuanto a la participación de los distintos sectores del peronismo, desde el entorno del gobernador y del espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF) aún no se ha definido una postura orgánica respecto a la marcha. Algunas voces sostienen que la asistencia será una decisión individual de cada dirigente. Un referente de La Plata señaló: “Siempre vamos a bancar a Cristina, pero hay que ver qué es lo mejor para ella”, mientras que desde el sector de intendentes cercanos a Kicillof se remarcó que la presencia será voluntaria: “No creo que haya algo orgánico. El que quiera ir irá”.

Temas Relacionados

Cristina Fernández de KirchnerAxel KicillofJavier MileiArgentinaBuenos AiresPeronismoúltimas noticias

Últimas Noticias

Elecciones 2025, en vivo: Facundo Manes dijo que “Milei vino a destruir la casta y se convirtió en el jefe de la casta“

El próximo mes, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores

Elecciones 2025, en vivo: Facundo

La CGT apoyó a Barrionuevo en su disputa con su ex cuñado: denunció la “arbitraria intromisión” de la Justicia laboral

En un duro comunicado, la central obrera criticó el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que suspendió las elecciones en el Sindicato de Gastronómicos por pedido de Dante Camaño

La CGT apoyó a Barrionuevo

“Que se decida pronto”: los pedidos dentro del Gobierno para que Milei ordene la interna en Casa Rosada

El Presidente convalidó algunos cambios en la dirección de La Libertad Avanza. En más de un despacho esperan que se reglamenten nuevos roles en el plano de la gestión gubernamental. La incógnita sobre la provincia de Buenos Aires

“Que se decida pronto”: los

El kirchnerismo se movilizará a la casa de Cristina Kirchner al cumplirse 100 días de su detención domiciliaria

La concentración convocada para esta tarde en San José 1111 apunta a denunciar la condena judicial y consolidar la unidad del peronismo

El kirchnerismo se movilizará a

Fentanilo mortal: dos funcionarias se reunieron con el dueño del laboratorio 4 meses antes del escándalo

Se trata de la titular de la ANMAT y de la ex responsable del INAME. En el encuentro, realizado el 14 de enero, se trató el tema de la clausura del laboratorio de Ariel García Furfaro. Un hecho que finalmente ocurrió, pero el medicamento mortal ya había sido elaborado

Fentanilo mortal: dos funcionarias se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió Enrique Blasco Garma, economista,

Murió Enrique Blasco Garma, economista, exfuncionario y columnista de Infobae

Elecciones 2025, en vivo: Facundo Manes dijo que “Milei vino a destruir la casta y se convirtió en el jefe de la casta“

Presupuesto 2026: el Gobierno asegura que asistirá a 22,5 millones de argentinos, 1,3 millones menos que en la gestión anterior

Dura crítica de Cristina Kirchner a la política económica del Gobierno: “¡Qué olor a default!"

El mercado de termos Stanley falsos no da tregua: incautaron más de 12 mil envases truchos en Liniers

INFOBAE AMÉRICA
Volodimir Zelensky condenó el ataque

Volodimir Zelensky condenó el ataque masivo ruso con 40 misiles y 580 drones: “Es una estrategia deliberada para aterrorizar a la población”

Trump dijo que la ofensiva de Israel contra Hamas en la ciudad de Gaza “podría resultar en la liberación” de los rehenes

El discurso público anti-Israel señala que estamos viviendo una era de barbarie

Los terroristas de Hamas publicaron una foto de los 48 rehenes israelíes que permanecen secuestrados en Gaza

Polémica en Brasil por el proyecto de ley que blindaría a los congresistas ante la justicia: “Extiende una alfombra roja al crimen organizado”

TELESHOW
Daniela Celis y el padre

Daniela Celis y el padre de Thiago Medina dieron una nota juntos en medio de los rumores de una interna familiar

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”

Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre