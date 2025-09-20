El mensaje de Axel Kicillof a 100 días de la detención de Cristina Kirchner: “Es un país más injusto”

Cristina Kirchner cumple hoy 100 días de detención domiciliaria tras la condena en la causa Vialidad. Foto: Gustavo Gavotti

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se manifestó este sábado desde su cuenta oficial de X al cumplirse 100 días de la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Según Kicillof, “Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil”. Sin embargo, el mandatario evitó confirmar si estará esta tarde en la convocatoria que el kirchnerismo hizo a San José 1111, donde la dos veces presidenta está cumpliendo prisión domiciliaria.

Kicillof sostuvo que Cristina fue “acosada, difamada y perseguida durante años”, y que ese clima de hostilidad hacia ella y su familia “condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos”. El mandatario advirtió que, a pesar del atentado fallido, “el revanchismo sobre ella no se detuvo y finalmente fue detenida bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios”.

Kicillof denunció que en la Argentina de Javier Milei “se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo”.

El gobernador expresó que, aunque Cristina fue perseguida y encarcelada, “no pudieron ni podrán someterla”. Señaló que su condena representa además una advertencia del poder concentrado “para toda la dirigencia que lo enfrenta”.

Kicillof concluyó su mensaje con el hashtag #CristinaLibre.

Bajo la consigna CristinaLibre, 100 días de injusticia, organizaciones como La Cámpora y otros espacios aliados del peronismo convocaron para este sábado a las 15 a una movilización frente al domicilio de la ex presidenta, ubicado en San José 1111. El acto, que coincide con el centésimo día desde que cumple arresto domiciliario tras ser condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para cargos públicos, busca visibilizar el rechazo a lo que en el peronismo se interpreta como una maniobra para impedir la participación electoral de la titular del Partido Justicialista tanto en los comicios de este año como en los de 2027, según la convocatoria difundida por los organizadores.

La movilización no solo apunta a denunciar la situación judicial de Cristina Kirchner, sino que también ha reavivado los debates internos en el peronismo. Sectores afines a la exmandataria han intensificado la presión para que Kicillof asista a la concentración y mantenga un encuentro con ella. Hasta hoy, Kicillof no visitó el domicilio de San José 1111, aunque ambos dirigentes mantuvieron contacto durante el cierre de la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria para la provincia de Buenos Aires, donde acordaron que el ex canciller Jorge Taiana encabezara la nómina.

Axel Kicillof junto a los intendentes Federico Otermín y Mayra Mendoza

En los días recientes, Taiana sí se acercó a la residencia de Cristina, pero el esperado encuentro entre la ex presidenta y el gobernador seguía pendiente.

El propio Kicillof manifestó públicamente su intención de visitar a Cristina Kirchner. Además, circulan versiones sobre la posibilidad de que Taiana actúe como intermediario o participe en el eventual encuentro.

Las tensiones en torno a la relación entre Kirchner y Kicillof han generado reacciones dentro del espacio oficialista. Consultado por Infobae, el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, instó a dejar de lado las especulaciones y a concentrarse en las demandas sociales: “Hay que cortarla con la novelita del llamado entre Cristina y Axel, la gente la está pasando mal. Nos votó y hay que dar respuestas. No estamos haciendo una auditoría de los llamados o no llamados, de las visitas o no visitas. Hay que dejarse de joder con las boludeces y laburar todos para octubre como se hizo para septiembre”, expresó.

Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también convocó a la ciudadanía a sumarse a la movilización: “Todos están invitados a la movilización del sábado, y tampoco es que se necesite invitación. Son 100 días, Cristina está lamentablemente en un mismo lugar, secuestrada por el Poder, porque está cumpliendo una condena que es ilegal. Así que Cristina hace 100 días que está en San José 1111; hay que ir a verla y demostrarle nuestro cariño. Nadie necesita más invitación de la que sabemos que es justo hacer”, afirmó.

En cuanto a la participación de los distintos sectores del peronismo, desde el entorno del gobernador y del espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF) aún no se ha definido una postura orgánica respecto a la marcha. Algunas voces sostienen que la asistencia será una decisión individual de cada dirigente. Un referente de La Plata señaló: “Siempre vamos a bancar a Cristina, pero hay que ver qué es lo mejor para ella”, mientras que desde el sector de intendentes cercanos a Kicillof se remarcó que la presencia será voluntaria: “No creo que haya algo orgánico. El que quiera ir irá”.