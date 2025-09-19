Política

Elecciones 2025: qué se vota en la provincia de Buenos Aires el 26 de octubre

Por primera vez, el sistema de Boleta Única de Papel se implementará en Buenos Aires para cargos nacionales, buscando mayor transparencia y rapidez en la jornada electoral

Por Constanza Almirón

La provincia de Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires elige 35 diputados nacionales en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La provincia de Buenos Aires será protagonista central en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025. Tras haber renovado su Legislatura y los concejos municipales en septiembre, los bonaerenses regresarán a las urnas para definir 35 bancas de diputados nacionales, en el marco de una jornada que se desarrollará en simultáneo en todo el país.

Además, será la primera vez que se utilice la Boleta Única de Papel en una elección nacional, un cambio que busca hacer el proceso más ágil y transparente.

Qué se vota en las elecciones 2025 en Buenos Aires

El 26 de octubre, los bonaerenses decidirán la composición del Congreso de la Nación, seleccionando a quienes ocuparán 35 bancas de diputados nacionales por la provincia. Ocho provincias participarán en la elección de senadores nacionales: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

Por primera vez, se utilizará
Por primera vez, se utilizará la Boleta Única de Papel en una elección legislativa nacional en Buenos Aires (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

En el caso de Buenos Aires, solo se renueva la representación en la Cámara de Diputados. Los cargos se disputan entre 18 listas, que evidencian la variedad y fragmentación política bonaerense. La Cámara Nacional Electoral estableció que la elección se realizará con el nuevo sistema de Boleta Única de Papel para cargos legislativos nacionales, lo que apunta a un proceso más ágil y transparente.

La votación también incluye la renovación parcial de cuerpos legislativos en otras provincias, la elección de intendentes y concejales en distritos que no desdoblaron su calendario electoral y, en casos específicos, la elección de cargos ejecutivos como el de gobernador en Santiago del Estero.

Cómo saber dónde voto en Buenos Aires, paso a paso

Para tomar parte en los comicios, los electores bonaerenses deben consultar su lugar de votación. La herramienta digital de la Cámara Nacional Electoral permite obtener esta información de forma sencilla y segura desde el 17 de septiembre, fecha en que se publica el padrón definitivo. El procedimiento se detalla a continuación:

  1. Acceder a la página oficial de la Cámara Nacional Electoral: https://www.padron.gob.ar/
  2. Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI)
  3. Indicar el género (masculino, femenino o sin especificar)
  4. Seleccionar la provincia de Buenos Aires
  5. Completar el verificador de seguridad
  6. Consultar el centro y mesa asignados para votar

El padrón puede imprimirse, y hasta el 26 de septiembre se permiten solicitudes de corrección en caso de errores u omisiones. Son documentos válidos para votar: Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica o DNI. Pueden sufragar ciudadanos argentinos nativos o por opción desde los 16 años y naturalizados desde los 18, siempre que no cuenten con inhabilitaciones legales.

Quiénes son los candidatos en Buenos Aires en las elecciones 2025

El principal distrito electoral argentino pone en disputa 35 escaños para diputados nacionales. La competencia presenta 18 listas oficiales, con figuras de trayectoria y nuevos postulantes, que reflejan los armados y alianzas principales del escenario nacional.

Los bonaerenses deben consultar el
Los bonaerenses deben consultar el padrón definitivo desde el 16 de septiembre para saber dónde votar (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Candidatos a senadores, frente por frente

En las elecciones nacionales de octubre, la provincia de Buenos Aires no elige senadores nacionales. Su representación en la Cámara alta no se renovará este año, por lo que toda la disputa electoral se centra en la elección de diputados.

Candidatos a diputados, frente por frente

Entre las listas presentadas para diputados nacionales por Buenos Aires figuran:

  • Fuerza Patria: encabezada por Jorge Taiana, acompañado por Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley y Sergio Palazzo.
  • La Libertad Avanza (LLA): liderada por José Luis Espert, con Karen Reichardt en los primeros lugares.
  • Provincias Unidas: Florencio Randazzo.
  • Potencia: María Eugenia Talerico.
  • Frente de Izquierda – Unidad: Nicolás del Caño.

Además, participan la Coalición Cívica con Juan Manuel López y partidos más pequeños que buscan captar el voto independiente.

Cuáles fueron los resultados de las elecciones locales de Buenos Aires del 7 de septiembre

En las elecciones nacionales de
En las elecciones nacionales de octubre, Buenos Aires no renueva senadores nacionales, solo diputados (Photo by AFP)

El 7 de septiembre de 2025, Buenos Aires celebró elecciones locales para renovar su Legislatura provincial y los consejos deliberantes municipales.

El escrutinio oficial mostró una amplia ventaja de Fuerza Patria (47,28%) sobre La Libertad Avanza (33,71%), con más de 12 puntos de diferencia en el total provincial. La fuerza peronista ganó en la mayoría de las secciones electorales, mientras que LLA se impuso en la quinta y sexta sección.

En total, se eligieron diputados provinciales, senadores provinciales, concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses.

