Política

Milei convocó a una reunión de Gabinete paralela a la sesión de Diputados y prepara la campaña nacional de LLA

El encuentro será a las 16 horas en Casa Rosada. El Presidente mantendrá una nutrida agenda ligada a la política partidaria hacia el fin de la semana y buscan remontar expectativas después de la dura derrota en la provincia de Buenos Aires

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Guardar
El presidente de Argentina, Javier
El presidente de Argentina, Javier Milei, habla ante sus seguidores tras la derrota en las legislativas de la provincia de Buenos Aires en La Plata, Argentina. Sep 7, 2025. REUTERS/Tomas Cuesta

El presidente Javier Milei volverá de Paraguay esta tarde para encarar su agenda electoral en el marco del inicio de la campaña para las elecciones de octubre. Una vez que llegue al país, el mandatario prevé trasladarse a la Casa Rosada para mantener una reunión de Gabinete, en la que busca avanzar con la agenda y la coordinación electoral, así como de la gestión en estas semanas clave.

El encuentro del Presidente con su cúpula gubernamental está previsto para las 16 horas en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno. Se espera la asistencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la mayoría de los ministros y de los secretarios presidenciales. También será de la partida el asesor presidencial, Santiago Caputo.

No podrá estar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es un integrante habitual de este tipo de reuniones. La oposición convocó para este miércoles una sesión que tiene por objetivo principal insistir en las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario. En el oficialismo no abunda la expectativa y consideran que es altamente probable que los bloques intransigentes triunfen en ambas votaciones.

El temario de conversación de las reuniones de Gabinete no suele ser público, pero esto suele estar influenciado por las cuestiones que se debatieron con anterioridad en la mesa política nacional, que está conformada por Milei y su círculo de seis funcionarios más cercanos. El lunes pasado se reunieron en el despacho presidencial y acordaron hacer un último esfuerzo para tratar de torcer voluntades en la sesión de Diputados de hoy, a la vez que definieron las primeras apariciones partidarias que tendrá el Presidente en el marco de la campaña rumbo a octubre.

Javier Milei saluda con el
Javier Milei saluda con el puño en alto durante un evento en Paraguay

Tal y como se especulaba, Milei eligió la provincia de Córdoba como su punto de partida para iniciar sus recorridas territoriales. En el equipo estratégico del Presidente lo consideran un bastión clave, que en estos comicios tiene la dificultad de tener a un candidato prácticamente desconocido que se enfrenta a dirigentes de fuste, con alto nivel de conocimiento y con niveles de imagen para nada despreciables como lo son el último gobernador provincial Juan Schiaretti (Provincias Unidas) y la diputada nacional Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).

Se prevé que en la próxima semana pueda aproximarse a distritos como Santa Fe y Mendoza, también de alto caudal electoral. En el armado bonaerense están pensando que sería buena idea que una primera aparición de Milei en esa provincia fuera en Mar del Plata, ciudad que pertenece al municipio gobernado por Guillermo Montenegro.

Este es un asunto que queda por definirse y que podría resolverse mañana, cuando el Presidente reciba en la Quinta de Olivos a un convoy de dirigentes de la Provincia que integran la recientemente creada mesa bonaerense, la cual fue creada a pedido de Karina Milei luego de la contundente derrota de la alianza La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Además de la hermana presidencial, la mesa está integrada por el armador bonaerense, Sebastián Pareja; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente provincial del PRO, Cristian Ritondo; los candidatos a diputados nacionales, José Luis Espert y Diego Santilli; los intendentes Ramón Lanús (San Isidro), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); y el flamante diputado provincial electo, Maximiliano Bondarenko.

Javier Milei y su reunión
Javier Milei y su reunión de Gabinete de abril

Un altísimo integrante de esta mesa comentó que en las anteriores reuniones de este grupo se estuvo hablando de realizar una campaña “no tan territorializada”. “Queremos sectorizarla más según al público objetivo que hablemos. Actividades que enfoquen solo a la juventud, otras al sector empresario y después las típicas apariciones de Javier a lo largo de la Provincia, que él decidirá en función de sus posibilidades”, agregó.

La contundente derrota en manos de Fuerza Patria, la coalición que en las recientes elecciones lideró el gobernador Axel Kicillof, forzó al Ejecutivo a reaccionar sobre cómo se estaba realizando la toma de decisiones políticas al interior de la gestión. En la última semana, el Presidente fue a la Casa Rosada cuatro de los cinco días hábiles: dinámica que no se repitió ni siquiera en el comienzo de su presidencia.

Esta forma de ponerse al frente de las decisiones políticas y delegar menos asuntos forma parte de una decisión para tratar de mitigar lo que puedan producir las internas entre funcionarios que responden directamente a la secretaria general de la Presidencia y el sector vinculado al asesor presidencial, que están en su máximo pico de tensión.

Después de que finalice la mesa bonaerense, se espera que Milei reciba en la Quinta de Olivos a los presidentes de La Libertad Avanza en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como los 8 representantes seccionales que LLA tuvo en las últimas elecciones bonaerenses.

El mandatario se sacará una foto con todos ellos y les dirá en primera persona cuáles son las bases del programa económico y político que está llevando a cabo, marcándoles los puntos claves que tiene que comunicar en sus respectivos distritos: reconocer el esfuerzo que la población hizo durante los casi dos años de gestión libertaria y sostenerles que un cambio de rumbo puede borrar el trabajo realizado. “No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede!”, tuiteó ayer Milei.

Temas Relacionados

Javier MileiReunión de gabineteDiputadosvetoHospital GarrahanFinanciamiento universitarioUniversidadesLa Libertad AvanzaElecciones 2025Elecciones 2025 Argentina

Últimas Noticias

Javier Milei habló en el Congreso de Paraguay: “No puedo evitar pensar en lo que mi país puede aprender de ustedes”

El presidente argentino resaltó el modelo económico paraguayo y propuso intensificar la cooperación bilateral en desarrollo, integración y comercio

Javier Milei habló en el

Qué hacer si no figuro en el padrón electoral de las elecciones del 26 de octubre

Desde este martes se puede verificar la inclusión en la nómina de electores. Cuál es el procedimiento a realizar en caso de no aparecer en el listado definitivo

Qué hacer si no figuro

Marcha Universitaria, en vivo: las últimas noticias sobre la movilización contra los vetos de Milei

La Cámara de Diputados de la Nación tratará el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, mientras varias agrupaciones marcharán a favor de la norma

Marcha Universitaria, en vivo: las

Diputados, en vivo: el debate de los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica

La Cámara baja tratará la insistencia de las normas que incrementa los fondos para educación superior y salud que derogó el presidente Javier Milei. El oficialismo necesita un tercio para sostener el bloqueo de ambas leyes, pero la oposición llega fortalecida a la sesión

Diputados, en vivo: el debate

Patricia Bullrich: “El Gobierno tiene que defender el orden económico con ideas y no con insultos”

La ministra de Seguridad habló del cambio de discurso que realizó Javier Milei tras la derrota en la elección bonaerense. La palabra de Alejandro Fargosi, candidato en CABA

Patricia Bullrich: “El Gobierno tiene
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Ilusionismo macroeconómico”: la definición de

“Ilusionismo macroeconómico”: la definición de un ex ministro de Hacienda sobre el Presupuesto 2026

Salta: a un día del juicio, hallaron muerto al principal acusado del brutal femicidio de Jimena Salas

Traficaban más de 800 kilos de marihuana en lancha y los tiraron a la costa del río tras ser descubiertos por la policía

Qué hacer si no figuro en el padrón electoral de las elecciones del 26 de octubre

Remolcaron una chata antigua con un flete en pleno centro de Tigre, la robaron y terminaron presos

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro indio respaldó

El primer ministro indio respaldó los esfuerzos de Donald Trump por alcanzar la paz en la guerra entre Ucrania y Rusia

Dinamarca comprará por primera vez armas de largo alcance ante la amenaza rusa: “Moscú nos está poniendo a prueba”

Matthew McConaughey sorprende con su faceta de poeta en un libro poco convencional

El Mercosur advirtió que las salvaguardas agrícolas de la Unión Europea deben atenerse a lo ya pactado

La Duma aprobó un proyecto para la retirada de Rusia del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura

TELESHOW
La tierna foto de Alberto

La tierna foto de Alberto Cormillot por los 4 años de su hijo Emilio: “En un abrir y cerrar de ojos”

La sorprendente declaración de Evangelina Anderson durante su viaje por Europa: “Ya tengo novio”

El desgarrador pedido de Daniela Celis a la Virgen de Luján por la salud de Thiago Medina: “Volvé con nuestras hijas”

Un clásico renovado, opción vegetariana y un postre llamativo: cuál será el menú de los Martín Fierro 2025

La conmovedora confesión de Verónica Llinás sobre su experiencia con las adicciones: “Casi me muero”