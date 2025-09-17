Milei convocó a una reunión de Gabinete paralela a la sesión de Diputados y prepara la campaña nacional de LLA

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla ante sus seguidores tras la derrota en las legislativas de la provincia de Buenos Aires en La Plata, Argentina. Sep 7, 2025. REUTERS/Tomas Cuesta

El presidente Javier Milei volverá de Paraguay esta tarde para encarar su agenda electoral en el marco del inicio de la campaña para las elecciones de octubre. Una vez que llegue al país, el mandatario prevé trasladarse a la Casa Rosada para mantener una reunión de Gabinete, en la que busca avanzar con la agenda y la coordinación electoral, así como de la gestión en estas semanas clave.

El encuentro del Presidente con su cúpula gubernamental está previsto para las 16 horas en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno. Se espera la asistencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la mayoría de los ministros y de los secretarios presidenciales. También será de la partida el asesor presidencial, Santiago Caputo.

No podrá estar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es un integrante habitual de este tipo de reuniones. La oposición convocó para este miércoles una sesión que tiene por objetivo principal insistir en las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario. En el oficialismo no abunda la expectativa y consideran que es altamente probable que los bloques intransigentes triunfen en ambas votaciones.

El temario de conversación de las reuniones de Gabinete no suele ser público, pero esto suele estar influenciado por las cuestiones que se debatieron con anterioridad en la mesa política nacional, que está conformada por Milei y su círculo de seis funcionarios más cercanos. El lunes pasado se reunieron en el despacho presidencial y acordaron hacer un último esfuerzo para tratar de torcer voluntades en la sesión de Diputados de hoy, a la vez que definieron las primeras apariciones partidarias que tendrá el Presidente en el marco de la campaña rumbo a octubre.

Javier Milei saluda con el puño en alto durante un evento en Paraguay

Tal y como se especulaba, Milei eligió la provincia de Córdoba como su punto de partida para iniciar sus recorridas territoriales. En el equipo estratégico del Presidente lo consideran un bastión clave, que en estos comicios tiene la dificultad de tener a un candidato prácticamente desconocido que se enfrenta a dirigentes de fuste, con alto nivel de conocimiento y con niveles de imagen para nada despreciables como lo son el último gobernador provincial Juan Schiaretti (Provincias Unidas) y la diputada nacional Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).

Se prevé que en la próxima semana pueda aproximarse a distritos como Santa Fe y Mendoza, también de alto caudal electoral. En el armado bonaerense están pensando que sería buena idea que una primera aparición de Milei en esa provincia fuera en Mar del Plata, ciudad que pertenece al municipio gobernado por Guillermo Montenegro.

Este es un asunto que queda por definirse y que podría resolverse mañana, cuando el Presidente reciba en la Quinta de Olivos a un convoy de dirigentes de la Provincia que integran la recientemente creada mesa bonaerense, la cual fue creada a pedido de Karina Milei luego de la contundente derrota de la alianza La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Además de la hermana presidencial, la mesa está integrada por el armador bonaerense, Sebastián Pareja; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente provincial del PRO, Cristian Ritondo; los candidatos a diputados nacionales, José Luis Espert y Diego Santilli; los intendentes Ramón Lanús (San Isidro), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); y el flamante diputado provincial electo, Maximiliano Bondarenko.

Javier Milei y su reunión de Gabinete de abril

Un altísimo integrante de esta mesa comentó que en las anteriores reuniones de este grupo se estuvo hablando de realizar una campaña “no tan territorializada”. “Queremos sectorizarla más según al público objetivo que hablemos. Actividades que enfoquen solo a la juventud, otras al sector empresario y después las típicas apariciones de Javier a lo largo de la Provincia, que él decidirá en función de sus posibilidades”, agregó.

La contundente derrota en manos de Fuerza Patria, la coalición que en las recientes elecciones lideró el gobernador Axel Kicillof, forzó al Ejecutivo a reaccionar sobre cómo se estaba realizando la toma de decisiones políticas al interior de la gestión. En la última semana, el Presidente fue a la Casa Rosada cuatro de los cinco días hábiles: dinámica que no se repitió ni siquiera en el comienzo de su presidencia.

Esta forma de ponerse al frente de las decisiones políticas y delegar menos asuntos forma parte de una decisión para tratar de mitigar lo que puedan producir las internas entre funcionarios que responden directamente a la secretaria general de la Presidencia y el sector vinculado al asesor presidencial, que están en su máximo pico de tensión.

Después de que finalice la mesa bonaerense, se espera que Milei reciba en la Quinta de Olivos a los presidentes de La Libertad Avanza en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como los 8 representantes seccionales que LLA tuvo en las últimas elecciones bonaerenses.

El mandatario se sacará una foto con todos ellos y les dirá en primera persona cuáles son las bases del programa económico y político que está llevando a cabo, marcándoles los puntos claves que tiene que comunicar en sus respectivos distritos: reconocer el esfuerzo que la población hizo durante los casi dos años de gestión libertaria y sostenerles que un cambio de rumbo puede borrar el trabajo realizado. “No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede!”, tuiteó ayer Milei.