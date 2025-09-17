En el Gobierno son pesimistas frente a la sesión por los vetos en Diputados, pero relativizan el impacto de la marcha federal

People take part in the weekly march of retirees with multi-sector support against President Javier Milei's government outside the National Congress in Buenos Aires on June 4, 2025. (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

Mientras la oposición más dura se envalentona con el ruido que planean generar en la calle esta tarde en la tercera Marcha Federal Universitaria en rechazo a los vetos para la suba de fondos para la Emergencia Pediátrica y las universidades, en el Gobierno la principal preocupación apunta a lo que va a ocurrir dentro del recinto.

En Balcarce 50 tienen muy fresca la sensación de la derrota, a pesar de que ya pasaron dos semanas de las elecciones. Pero creen que lo peor de la jornada de hoy no será la masividad de la marcha que arranca a las 15 frente al Congreso Nacional, sino el efecto en los mercados de un probable revés en la defensa de las medidas del Presidente.

Como en las protestas por temas de presupuesto para áreas sociales el año pasado, lel oficialismo le baja el precio a la exhibición pública del enojo que generan las medidas de ajuste del Gobierno. Están convencidos, nuevamente, de que, en cualquier caso, los beneficiará la partidización de la convocatoria, a la que se sumaron (para el Gobierno, de la que se adueñaron) La Cámpora, el peronismo, la izquierda y los principales gremios ligados al PJ: la CGT, ATE y la CTA. “Eso no define nada, es más de lo mismo”, dijeron. Poco antes, Juan Grabois, Axel Kicillof, Cristina Kirchner, entre otros, llamaban a participar de la marcha.

El problema, reconocen, surgirá desde dentro del recinto, donde esperan otro cachetazo a pesar de que, en un intento de recomponer relaciones con los otrora aliados del interior, la Nación les transfirió $12.500 millones a cuatro provincias; el recientemente jerarquizado ministro del Interior, Lisandro Catalán se reunió con varios gobernadores y de que Milei anunció, en el nuevo Presupuesto, aumentos para las áreas de salud, educación, jubilaciones y discapacidad.

El viraje del timón es muy reciente, reconocen los propios libertarios, y el cambio de discurso de Milei a un estilo -un poco- más moderado, así las como erogaciones discrecionales a algunos distritos y los (suaves) recambios políticos no serán suficientes. “El Garrahan seguramente se pierda por abrumadora mayoría y terminaremos estando muy lejos también en universidades”, diheron.

Como es habitual, en la Casa de Gobierno culpan por el resultado (por adelantado) a una mala praxis propia del brazo político vinculado a los Menem. “Tu debilidad legislativa la conocés desde el día 1, pero elegiste tomar un camino sin salida que termina en una pared. Bueno, ahí viene la pared”, dijeron en la cúpula mileista anoche. Y aceptan que el resultado de la reorientación que decidió implementar Milei por consejo de su asesor, Santiago Caputo, sólo generará efecto a partir de octubre. “Hasta entonces, serán todos golpes”, admiten, cabizbajos, en el oficialismo.

De todas formas, algunos funcionarios no daban ambas votaciones necesariamente por perdidas. “No hay tanta diferencia, son 7, 8 diputados. Y además, en Unión por la Patria están nerviosos. No es una quimera, hay alguna chance de defender alguna de las cosas de mañana.... veremos”, dejaron abierta la puerta en un despacho de peso del Palacio.

Aunque no consideran la marcha como lo más importante, el brazo político virtual se encargó de dar la batalla cultural. Funcionarios como el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y los tuiteros libertarios estrella, salieron ayer a poner en marcha una campaña en redes de denuncia de supuestos docentes que presuntamente amenazaron a sus estudiantes con sancionarlos si no participaban de la movilización.

Milei retuitéo varios de esos mensajes con acusaciones desde Paraguay, a donde viajó para participar de la cumbre la Conferencia de Acción Política Conservadora y a donde llevó, para que diserte junto a él, a Agustín Romo, mano derecha de Santiago Caputo en la provincia de Buenos Aires y uno de los más activos usuarios de redes del mileismo que también ayer formó parte del operativo de denuncia de coerción política en las casas de altos estudios.

Los libertarios también reclamaban por lo que muchos denominaban como un clima destituyente, y por lo bajo deslizaban que el ¿posible? ¿probable? revés en el Congreso hoy podría empeorarlo. Sobre todo si tiene el impacto, muy negativo, que esperan en los mercados, a pesar de que ayer dieron señales positivas frente a la cadena nacional donde Milei anunció el nuevo presupuesto. “Lo que se va a votar mañana en el Congreso no va a ser gratis en riesgo país y bonos”, reconoció un asesor nacional.