Política

En el Gobierno son pesimistas frente a la sesión por los vetos en Diputados, pero relativizan el impacto de la marcha federal

En la Casa Rosada temen por la reacción inmediata de los mercados, pero aseguran que la partidización de las protestas, aunque sean masivas, los beneficia, y le restan importancia al ruido en la calle

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Guardar
People take part in the
People take part in the weekly march of retirees with multi-sector support against President Javier Milei's government outside the National Congress in Buenos Aires on June 4, 2025. (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

Mientras la oposición más dura se envalentona con el ruido que planean generar en la calle esta tarde en la tercera Marcha Federal Universitaria en rechazo a los vetos para la suba de fondos para la Emergencia Pediátrica y las universidades, en el Gobierno la principal preocupación apunta a lo que va a ocurrir dentro del recinto.

En Balcarce 50 tienen muy fresca la sensación de la derrota, a pesar de que ya pasaron dos semanas de las elecciones. Pero creen que lo peor de la jornada de hoy no será la masividad de la marcha que arranca a las 15 frente al Congreso Nacional, sino el efecto en los mercados de un probable revés en la defensa de las medidas del Presidente.

Como en las protestas por temas de presupuesto para áreas sociales el año pasado, lel oficialismo le baja el precio a la exhibición pública del enojo que generan las medidas de ajuste del Gobierno. Están convencidos, nuevamente, de que, en cualquier caso, los beneficiará la partidización de la convocatoria, a la que se sumaron (para el Gobierno, de la que se adueñaron) La Cámpora, el peronismo, la izquierda y los principales gremios ligados al PJ: la CGT, ATE y la CTA. “Eso no define nada, es más de lo mismo”, dijeron. Poco antes, Juan Grabois, Axel Kicillof, Cristina Kirchner, entre otros, llamaban a participar de la marcha.

El problema, reconocen, surgirá desde dentro del recinto, donde esperan otro cachetazo a pesar de que, en un intento de recomponer relaciones con los otrora aliados del interior, la Nación les transfirió $12.500 millones a cuatro provincias; el recientemente jerarquizado ministro del Interior, Lisandro Catalán se reunió con varios gobernadores y de que Milei anunció, en el nuevo Presupuesto, aumentos para las áreas de salud, educación, jubilaciones y discapacidad.

El viraje del timón es muy reciente, reconocen los propios libertarios, y el cambio de discurso de Milei a un estilo -un poco- más moderado, así las como erogaciones discrecionales a algunos distritos y los (suaves) recambios políticos no serán suficientes. “El Garrahan seguramente se pierda por abrumadora mayoría y terminaremos estando muy lejos también en universidades”, diheron.

Como es habitual, en la Casa de Gobierno culpan por el resultado (por adelantado) a una mala praxis propia del brazo político vinculado a los Menem. “Tu debilidad legislativa la conocés desde el día 1, pero elegiste tomar un camino sin salida que termina en una pared. Bueno, ahí viene la pared”, dijeron en la cúpula mileista anoche. Y aceptan que el resultado de la reorientación que decidió implementar Milei por consejo de su asesor, Santiago Caputo, sólo generará efecto a partir de octubre. “Hasta entonces, serán todos golpes”, admiten, cabizbajos, en el oficialismo.

De todas formas, algunos funcionarios no daban ambas votaciones necesariamente por perdidas. “No hay tanta diferencia, son 7, 8 diputados. Y además, en Unión por la Patria están nerviosos. No es una quimera, hay alguna chance de defender alguna de las cosas de mañana.... veremos”, dejaron abierta la puerta en un despacho de peso del Palacio.

Aunque no consideran la marcha como lo más importante, el brazo político virtual se encargó de dar la batalla cultural. Funcionarios como el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y los tuiteros libertarios estrella, salieron ayer a poner en marcha una campaña en redes de denuncia de supuestos docentes que presuntamente amenazaron a sus estudiantes con sancionarlos si no participaban de la movilización.

(Maximiliano Luna)
(Maximiliano Luna)

Milei retuitéo varios de esos mensajes con acusaciones desde Paraguay, a donde viajó para participar de la cumbre la Conferencia de Acción Política Conservadora y a donde llevó, para que diserte junto a él, a Agustín Romo, mano derecha de Santiago Caputo en la provincia de Buenos Aires y uno de los más activos usuarios de redes del mileismo que también ayer formó parte del operativo de denuncia de coerción política en las casas de altos estudios.

Los libertarios también reclamaban por lo que muchos denominaban como un clima destituyente, y por lo bajo deslizaban que el ¿posible? ¿probable? revés en el Congreso hoy podría empeorarlo. Sobre todo si tiene el impacto, muy negativo, que esperan en los mercados, a pesar de que ayer dieron señales positivas frente a la cadena nacional donde Milei anunció el nuevo presupuesto. “Lo que se va a votar mañana en el Congreso no va a ser gratis en riesgo país y bonos”, reconoció un asesor nacional.

Temas Relacionados

Javier MileiGobiernoCasa RosadaKarina MileiSantiago CaputoVetosCongreso NacionalGarrahanEmergencia PediátricaUniversidadesMarcha UniversitariaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tras la cadena nacional de Milei, en Córdoba y Santa Fe pidieron un plan federal de infraestructura

Funcionarios de gobierno en ambas provincias coincidieron en solicitar al gobierno nacional la reactivación de obra pública. El encuentro también reunió a empresarios del sector

Tras la cadena nacional de

Milei habló antes de la marcha por la educación: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”

El Presidente dio un discurso en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay y se refirió al conflicto con los universitarios antes de la movilización de este miércoles

Milei habló antes de la

Senado: la oposición se impuso y habrá sesión el jueves para rechazar el veto al reparto automático de ATN

El conglomerado anti libertario deberá reunir dos tercios. En caso de avanzar, la definición quedará en manos de Diputados. Además, el pleno de la Cámara alta intentará sancionar la denominada “Ley Nicolás”, entre otras iniciativas

Senado: la oposición se impuso

Un funcionario dijo que hubo alumnos de la UBA obligados a asistir a clases públicas y una docente le contestó

En el marco de las actividades previas a la tercera Marcha Federal Universitaria, la actividad generó un cruce en redes cuando Alejandro Álvarez habló de “coerción estudiantil”

Un funcionario dijo que hubo

Un sindicalista propone construir un mausoleo para Saúl Ubaldini, pero la CGT aún no participa del homenaje

La iniciativa es de Antonio Caló, titular de la UOM Capital, que participó del traslado de los restos del jefe cegetista y busca recaudar fondos para instalar un cenotafio o un mausoleo en Chacarita

Un sindicalista propone construir un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó un hombre que estaba

Cayó un hombre que estaba prófugo desde 2022 por un homicidio en Avellaneda

Artrosis, gota y dolor de espalda: cómo el envejecimiento impacta diferente en hombres y mujeres

Descubren que el asteroide Ryugu retuvo agua más tiempo de lo pensado: qué significa

Cuando los niños no quieren ir al colegio: cómo detectar las señales de malestar emocional

Qué dicen expertos argentinos sobre los avances en inmunoterapia y medicina personalizada contra el cáncer

INFOBAE AMÉRICA
EEUU y Reino Unido sellaron

EEUU y Reino Unido sellaron la mayor alianza tecnológica en Inteligencia Artificial con inversiones por más de USD 35.800 millones

Artrosis, gota y dolor de espalda: cómo el envejecimiento impacta diferente en hombres y mujeres

Jair Bolsonaro permanecerá internado bajo observación médica tras sufrir una crisis de hipo y vómitos

Robert Redford, el dios de la pantalla convertido en padrino del cine independiente

Cuando Zitarroza fue a preguntar por Gardel: un episodio de la novela gráfica sobre el gran cantautor uruguayo

TELESHOW
Marcelo Tinelli llega al streaming:

Marcelo Tinelli llega al streaming: “Quiero recuperar el viejo espíritu de VideoMatch”

El adolescente de 16 años con leucemia que recibió el apoyo de Bizarrap en el programa de Guido Kaczka

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway: “Hice un papelón”

Tiago PZK sorprendió con el look que llevó a La Voz Argentina: “Para estar cómodo”

Juli Poggio contó la angustia que siente por la salud de Thiago Medina: “Me acuesto y me levanto llorando”