Política

Marcha Federal Universitaria: cómo son las principales movilizaciones en el interior del país

Las manifestaciones se replicaron en varias localidades. Córdoba, Rosario y Mendoza, son algunos de epicentros que concentran el reclamo de las agrupaciones de estudiantes y docentes

Guardar
Marcha federal universitaria: así se manifestaron en Córdoba

En la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso de la Nación recibe a los manifestantes de distintas agrupaciones que se movilizan en rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario. Asimismo, en el marco de la Marcha Federal Universitaria, los estudiantes y docentes también se expresan en las calles de las principales localides del resto del país, mientras en la Cámara de Diputados se debatirá la decisión adoptada por el presidente Javier Milei.

En Córdoba los estudiantes, docentes y distintas agrupaciones se movilizaron después del mediodía en la ciudad capital. Los manifestantes se reunieron y marcharon entre la Ciudad Universitaria y la esquina de Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo.

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, expresó lo siguiente antes de la movilización, según La Voz: “El Gobierno nacional sigue sin comprender que no puede despreciar la crisis universitaria y, a la vez, bloquear soluciones. El Congreso debe sostener la Ley de Financiamiento que aprobó con gran consenso. En las aulas, laboratorios y calles seguiremos defendiendo la educación y la ciencia”.

Esperamos poder mostrar esta movilización masiva y el apoyo de la sociedad en las universidades”, apuntó por su parte Constance Keegan Ferrando, la presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, en diálogo con Cadena 3.

En Córdoba la movilización comenzó
En Córdoba la movilización comenzó apenas pasado el mediodía

Movilizaciones de características similares están programadas también en Río Cuarto y Villa María, dos ciudades cordobesas que albergan sedes de universidades nacionales.

En el resto del país, por ejemplo, se movilizarán por la tarde, como sucederá en CABA. En Rosario se espera que la concurrencia empiece a las 16 en la Plaza San Martín. Desde allí, a partir de las 17, se movilizarán hasta llegar a Puerto Joven, indicó Cadena 3.

El acto de cierre está programado para las 17:30. La Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana informó que los cortes al tránsito comenzarán de modo progresivo conforme avance la columna de manifestantes y serán retirados cuando resulte posible reanudar la circulación.

Daniela Díaz, vicepresidenta de la Federación Argentina de Centros de Estudiantes de la UTN (FACDUT), afirmó al móvil de Cadena 3 que con el veto a la ley de financiamiento “realmente se retrocede muchísimo de lo avanzado”, luego de que la normativa representara “un leve aire” ante una situación “tan grave”.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) comunicó un paro de 24 horas y la realización de un abrazo simbólico en paralelo a la movilización. Díaz insistió en que “la situación que estamos viviendo los docentes es muy delicada”.

En la ciudad de Santa Fe, de acuerdo con medios locales, las columnas iniciarán su marcha en el Puente Colgante a las 17 y avanzarán por el Bulevar hasta llegar al Rectorado de la UNL.

Otra provincia que tendrá su pico por la tarde es Mendoza. Allí, el cuerpo estudiantil y docente se empezaron a concentrar en el Campus Universitario a las 15.

La logística establece que el acto de cierre tendrá lugar alrededor de las 17. La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) informó que el recorrido por la Ciudad de Mendoza está programado para comenzar a las 16.

Según indicaron medios locales, la rectora Esther Sánchez liderará la movilización junto al vicerrector Gabriel Fidel.

Los espacios de los universitarios
Los espacios de los universitarios se movilizan en el centro de la Ciudad de Buenos Aires (RS Fotos)

En el norte, en la provincia de Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) llamó a toda la docencia universitaria a adherirse al paro de 24 horas y sumarse a la movilización.

La cita será a las 17:00 en el Rectorado de la UNT, desde donde se marchará hacia Plaza Independencia junto a estudiantes, organizaciones sociales y gremiales.

Hay un consenso total con todas las casas de estudio de que tenemos que defender la ley de financiamiento universitario”, afirmó la vicerrectora de la UNT, Mercedes Leal, en diálogo con la señal local Canal 10.

En Resistencia, los manifestantes partirán desde la plaza Belgrano, ubicada frente a la UTN, con destino al Campus universitario. Por su parte, en Corrientes, la convocatoria está prevista para las 17 en el parque Cambá Cuá (San Luis y Pellegrini), desde donde las columnas avanzarán por la calle 25 de Mayo hasta el Rectorado de la Unne, indicó Diario Norte.

Según informó UNO, se prevén marchas en estas cuatro localidades de Entre Ríos. En Paraná, la movilización tendrá lugar en la Plaza 1º de Mayo, mientras que en Concordia se reunirán en la Plaza 25 de Mayo. Por su parte, la convocatoria en Gualeguaychú acontecerá en la Plaza San Martín y en Concepción del Uruguay en la Plaza Francisco Ramírez.

Mientras que en el sur, desde el Diario Río Negro, indicaron que las manifestaciones en Río Negro comenzarán a las 17, mientras que en Neuquén se movilizarán a partir de las 18.

Temas Relacionados

Marcha Federal UniversitariaLey de Financiamiento UniversitarioCórdobaMendozaRosarioTucumánRío NegroNeuquénCorrientes

Últimas Noticias

Video: la jugada inusual y el festejo de Cecilia Moreau para habilitar la sesión en Diputados ante la ausencia de Martín Menem

Con el quórum alcanzado, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados tomó la presidencia para iniciar el debate sobre financiamiento universitario y emergencia pediátrica, mientras el titular del cuerpo permanecía a un costado del recinto en un hecho llamativo

Video: la jugada inusual y

Marcha Universitaria, en vivo: las columnas de universitarios llegan al Congreso a la espera de la votación

La Cámara de Diputados de la Nación tratará el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, mientras varias agrupaciones marcharán a favor de la norma

Marcha Universitaria, en vivo: las

Javier Milei habló en el Congreso de Paraguay: “No puedo evitar pensar en lo que mi país puede aprender de ustedes”

El presidente argentino resaltó el modelo económico paraguayo y propuso intensificar la cooperación bilateral en desarrollo, integración y comercio

Javier Milei habló en el

Qué hacer si no figuro en el padrón electoral de las elecciones del 26 de octubre

Desde este martes se puede verificar la inclusión en la nómina de electores. Cuál es el procedimiento a realizar en caso de no aparecer en el listado definitivo

Qué hacer si no figuro

Milei convocó a una reunión de Gabinete paralela a la sesión de Diputados y prepara la campaña nacional de LLA

El encuentro será a las 16 horas en Casa Rosada. El Presidente mantendrá una nutrida agenda ligada a la política partidaria hacia el fin de la semana y buscan remontar expectativas después de la dura derrota en la provincia de Buenos Aires

Milei convocó a una reunión
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Reserva Federal bajó la

La Reserva Federal bajó la tasa de interés, una medida que puede beneficiar a la economía argentina

Hallan un misterioso cambio en el núcleo de la Tierra mediante datos satelitales

Delivery de drogas con taxis y la sospecha de prefectos que filtraban datos a una banda lideraba por dos presos

Mendoza: buscan a una nena de 5 años que desapareció a la salida de su escuela

Presupuesto 2026: el Gobierno espera que Aerolíneas y Nucleoeléctrica sean las empresas públicas más deficitarias

INFOBAE AMÉRICA
El líder bielorruso Lukashenko habló

El líder bielorruso Lukashenko habló de su posible retirada: “Busco futuros presidentes, quiero verlos”

Más de 2,2 millones de niñas en Afganistán son privadas de educación bajo el régimen talibán, denunció UNICEF

Terminaron las maniobras ruso-bielorrusas Západ-2025 y las tropas vuelven a sus bases

Estados Unidos designó como terroristas a cuatro milicias iraníes

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

TELESHOW
La profunda reflexión de Katja

La profunda reflexión de Katja Alemann contra los que le dicen “vieja” como insulto: “Es la época más feliz de mi vida”

Récord argentino: Ca7riel y Paco Amoroso hacen historia con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

Andy Kusnetzoff rompió en llanto al hablar de la situación del país: “¿Cómo no te vas a angustiar?"

Quién es el deportista con el que vinculan a Laurita Fernández luego de su separación de Peluca Brusca

La reacción de Oriana y Tiziana Sabatini a la caída de Catherine Fulop en el escenario: “Se llevó puesto todo”