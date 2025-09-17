Marcha Federal Universitaria: cómo son las principales movilizaciones en el interior del país

Marcha federal universitaria: así se manifestaron en Córdoba

En la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso de la Nación recibe a los manifestantes de distintas agrupaciones que se movilizan en rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario. Asimismo, en el marco de la Marcha Federal Universitaria, los estudiantes y docentes también se expresan en las calles de las principales localides del resto del país, mientras en la Cámara de Diputados se debatirá la decisión adoptada por el presidente Javier Milei.

En Córdoba los estudiantes, docentes y distintas agrupaciones se movilizaron después del mediodía en la ciudad capital. Los manifestantes se reunieron y marcharon entre la Ciudad Universitaria y la esquina de Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo.

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, expresó lo siguiente antes de la movilización, según La Voz: “El Gobierno nacional sigue sin comprender que no puede despreciar la crisis universitaria y, a la vez, bloquear soluciones. El Congreso debe sostener la Ley de Financiamiento que aprobó con gran consenso. En las aulas, laboratorios y calles seguiremos defendiendo la educación y la ciencia”.

“Esperamos poder mostrar esta movilización masiva y el apoyo de la sociedad en las universidades”, apuntó por su parte Constance Keegan Ferrando, la presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, en diálogo con Cadena 3.

En Córdoba la movilización comenzó apenas pasado el mediodía

Movilizaciones de características similares están programadas también en Río Cuarto y Villa María, dos ciudades cordobesas que albergan sedes de universidades nacionales.

En el resto del país, por ejemplo, se movilizarán por la tarde, como sucederá en CABA. En Rosario se espera que la concurrencia empiece a las 16 en la Plaza San Martín. Desde allí, a partir de las 17, se movilizarán hasta llegar a Puerto Joven, indicó Cadena 3.

El acto de cierre está programado para las 17:30. La Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana informó que los cortes al tránsito comenzarán de modo progresivo conforme avance la columna de manifestantes y serán retirados cuando resulte posible reanudar la circulación.

Daniela Díaz, vicepresidenta de la Federación Argentina de Centros de Estudiantes de la UTN (FACDUT), afirmó al móvil de Cadena 3 que con el veto a la ley de financiamiento “realmente se retrocede muchísimo de lo avanzado”, luego de que la normativa representara “un leve aire” ante una situación “tan grave”.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) comunicó un paro de 24 horas y la realización de un abrazo simbólico en paralelo a la movilización. Díaz insistió en que “la situación que estamos viviendo los docentes es muy delicada”.

En la ciudad de Santa Fe, de acuerdo con medios locales, las columnas iniciarán su marcha en el Puente Colgante a las 17 y avanzarán por el Bulevar hasta llegar al Rectorado de la UNL.

Otra provincia que tendrá su pico por la tarde es Mendoza. Allí, el cuerpo estudiantil y docente se empezaron a concentrar en el Campus Universitario a las 15.

La logística establece que el acto de cierre tendrá lugar alrededor de las 17. La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) informó que el recorrido por la Ciudad de Mendoza está programado para comenzar a las 16.

Según indicaron medios locales, la rectora Esther Sánchez liderará la movilización junto al vicerrector Gabriel Fidel.

Los espacios de los universitarios se movilizan en el centro de la Ciudad de Buenos Aires (RS Fotos)

En el norte, en la provincia de Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) llamó a toda la docencia universitaria a adherirse al paro de 24 horas y sumarse a la movilización.

La cita será a las 17:00 en el Rectorado de la UNT, desde donde se marchará hacia Plaza Independencia junto a estudiantes, organizaciones sociales y gremiales.

“Hay un consenso total con todas las casas de estudio de que tenemos que defender la ley de financiamiento universitario”, afirmó la vicerrectora de la UNT, Mercedes Leal, en diálogo con la señal local Canal 10.

En Resistencia, los manifestantes partirán desde la plaza Belgrano, ubicada frente a la UTN, con destino al Campus universitario. Por su parte, en Corrientes, la convocatoria está prevista para las 17 en el parque Cambá Cuá (San Luis y Pellegrini), desde donde las columnas avanzarán por la calle 25 de Mayo hasta el Rectorado de la Unne, indicó Diario Norte.

Según informó UNO, se prevén marchas en estas cuatro localidades de Entre Ríos. En Paraná, la movilización tendrá lugar en la Plaza 1º de Mayo, mientras que en Concordia se reunirán en la Plaza 25 de Mayo. Por su parte, la convocatoria en Gualeguaychú acontecerá en la Plaza San Martín y en Concepción del Uruguay en la Plaza Francisco Ramírez.

Mientras que en el sur, desde el Diario Río Negro, indicaron que las manifestaciones en Río Negro comenzarán a las 17, mientras que en Neuquén se movilizarán a partir de las 18.