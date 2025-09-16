Un funcionario dijo que hubo alumnos de la UBA obligados a asistir a clases públicas y una docente le contestó

El subsecretario de Políticas Universitarias acusó a docentes universitarios de obligar a estudiantes a participar en las clases públicas

En medio de las tensiones por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y a solo dos días de una nueva movilización, un funcionario del Gobierno nacional acusó públicamente a docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de forzar a los estudiantes a participar de las clases públicas. La afirmación, realizada en la red social X, fue rápidamente desmentida por una profesora que dijo haber estado presente en la actividad y que no tardó en responder con un mensaje directo.

Todo comenzó el lunes, cuando se llevó adelante una jornada de clases al aire libre frente al Congreso de la Nación. La acción, impulsada por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), reunió a docentes de distintas facultades de la UBA que dictaron clases públicas como forma de protesta ante la situación presupuestaria de las universidades nacionales.

En ese contexto, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Ciro Alvarez, publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) que generó polémica: “Un dato importante: los alumnos son OBLIGADOS por sus docentes y autoridades a cursar en la calle si no tienen ausente y ‘mal concepto’”.

La declaración generó polémica. Horas más tarde, la docente Delfina Pazos, quien se reconoció en uno de los registros dando clase en plena Avenida Rivadavia, salió al cruce de las afirmaciones del funcionario con una respuesta tajante, también a través de X: “Hola Ale! Soy la docente que aparece dando clase pública. Lo que decís es falso y lo sabés, nadie fue obligado, se coparon y disfrutaron la clase, entendiendo el contexto y la anormalidad. Les prometí medialunas la próxima clase. Si te molesta, probá no desfinanciarnos. Abrazo!”

La docente que dio clases en la vía pública respondió a Álvarez y negó que los alumnos hayan sido forzados a participar de la jornada

La jornada del lunes no fue aislada. Formó parte de una serie de actividades organizadas como antesala de la tercera Marcha Federal Universitaria, convocada para este miércoles a las 17. En la Ciudad de Buenos Aires, el punto de encuentro será nuevamente el Congreso, y se espera una amplia participación de sectores vinculados a la educación, junto a gremios, organizaciones sociales y referentes políticos.

Durante las clases públicas se destacaron las participaciones de figuras reconocidas dentro del ámbito académico. Entre los expositores estuvieron Fabricio Ballarini, biólogo e investigador; Andrés López, profesor titular de Desarrollo Económico en la Facultad de Ciencias Económicas; Marcelo Alegre, docente de Derecho y Filosofía en la Facultad de Derecho; y Jorge Geffner, investigador superior del CONICET y titular de la cátedra de Inmunología.

También formaron parte de la jornada Ricardo Iacub, docente de Psicología especializado en Vejez y Tercera Edad; Luis Tonelli, profesor y director del Centro de Responsabilidad Académica en Ciencias Económicas; y Emiliano Cagnacci, titular de la materia Sociedad y Estado. Todos ellos dictaron sus contenidos en la vía pública, enmarcando las clases dentro del conflicto presupuestario que atraviesan las universidades.

Desde la FUBA, organizadora del evento, señalaron a través de sus redes sociales: “Hoy realizamos clases públicas frente al Congreso de la Nación por un sencillo motivo: defender el futuro del país”. La publicación se inscribe en una campaña más amplia que busca alertar sobre los efectos del veto presidencial y exigir la implementación de la ley aprobada por el Congreso.

El subsecretario de políticas universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez

El proyecto vetado por el presidente Javier Milei había sido sancionado con 158 votos afirmativos en la Cámara de Diputados. Establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, partidas para investigación y fondos destinados a hospitales universitarios. Además, contemplaba la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios del personal docente y no docente, así como un aumento en las becas estudiantiles.

Uno de los impulsores de la norma, el diputado Emiliano Yacobitti, expresó en redes: “El presidente vetó una ley aprobada por amplia mayoría en las dos Cámaras del Congreso, que garantizaría un piso mínimo de presupuesto para las universidades públicas”. Según sus estimaciones, el impacto fiscal de la medida equivalía al 0,1% del Producto Bruto Interno, sin afectar el equilibrio fiscal.

Durante la jornada se dictaron clases al aire libre con la participación de docentes de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires

La jornada del lunes también incluyó clases públicas en distintas sedes de la UBA, como las facultades de Derecho y Ciencias Económicas. El miércoles, en tanto, está prevista una movilización de mayor envergadura. Se esperan cortes de tránsito entre las 14 y las 19 horas en las inmediaciones del Congreso, con restricciones en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia, así como en las calles Bartolomé Mitre e Hipólito Yrigoyen.

En un video difundido en los días previos, la FUBA advirtió: “El veto a la Ley de Financiamiento Universitario amenaza directamente a los estudiantes, a los docentes, a los no docentes”. La consigna que cerró el mensaje y que marcará la protesta de este miércoles es clara: “Vamos a pedirles a los diputados que insistan con la Ley de Financiamiento Universitario”.