Rogelio Frigerio puso en marcha la campaña de La Libertad Avanza en Entre Ríos

El Gobernador encabezó un encuentro con los candidatos que competirán en las elecciones de octubre tras su alianza con Casa Rosada. La provincia litoraleña renovará cinco diputados y tres senadores nacionales

Juan A. Bracco

Por Juan A. Bracco

Frigerio estuvo con los candidatos
Frigerio estuvo con los candidatos que irán a las urnas en octubre

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, activó este martes la campaña electoral de cara a los comicios legislativos que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre en todo el país. Allí, dio inicio formal a la alianza que construyó junto a La Libertad Avanza para ir en un frente común ante el Partido Justicialista.

La reunión se concretó en la ciudad de Rosario del Tala, ubicada en el centro entrerriano. Además de Frigerio, estuvieron los candidatos que disputarán las bancas en el Congreso de la Nación.

Los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida competirán por los puestos en el Senado. En Diputados, la propuesta encarna en Andrés Laumann (LLA); Alicia Fregonese, actual titular del Consejo de Educación de la provincia, y Darío Schneider, ministro de Planeamiento de Entre Ríos.

“El 26 de octubre vamos a defender el cambio en nuestra provincia con respeto, firmeza y coraje. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, sostuvo Frigerio a través de un posteo en sus redes sociales.

El encuentro comenzó después del mediodía y se extendió hasta cerca de las 16. Según indicaron en el entorno del Gobernador, la reunión sirvió para ordenar la campaña y definir objetivos generales y específicos.

Además, se discutieron aspectos ligados a cuestiones territoriales de los casi 40 días que quedan hasta el domingo de elecciones. Quienes estuvieron en la cocina del encuentro señalaron que buscaban lograr la foto de la lista con Frigerio, tratando de capitalizar la imagen que mantiene en la provincia.

La plataforma de campaña tendrá un mensaje centrado en el futuro, la esperanza y el optimismo, comentaron fuentes del frigerismo. La intención es lograr un fuerte contraste con respecto al “peor gobierno de la historia”, como calificaron a la administración de Alberto Fernández. En esa línea, pretenden poner sobre el tapete lo ocurrido durante la anterior gestión nacional y las responsabilidades que tuvieron hasta 2023 el exmandatario, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Rogelio Frigerio junto a Karina
Rogelio Frigerio junto a Karina Milei

“Vamos a defender el cambio en nuestra provincia”

Al término del cónclave, Frigerio expresó en su cuenta en X: “Durante 20 años, un mismo signo político dejó a Entre Ríos quebrada, fundida, sin obra pública y con rutas destruidas”, expresó. Además, la herencia incluyó “un Estado ineficiente que para algunos era una guarida donde se podía acomodar familiares y amigos del poder”.

Entre 2003 y 2023, la provincia estuvo gobernada por el PJ. El ciclo culminó con la elección del exministro del Interior. Se impuso con una alianza que incluyó al PRO, a la UCR y a partidos y espacios provinciales.

El mandatario entrerriano afirmó: “En apenas 20 meses, empezamos a dar vuelta esa triste y dura realidad”. “Por eso - agregó - hoy estamos todos juntos: libertarios, radicales, PRO y partidos provinciales”. La meta es defender “lo logrado en la provincia” y construir “un futuro serio y productivo”.

“Rompimos privilegios, ordenamos las cuentas y transparentamos la gestión cuidando cada peso que invierte el Estado”, consignó. “Tenemos que sostener el rumbo”, razonó. Asimismo, aclaró que es necesario “darle el tiempo suficiente a este modelo de la disciplina fiscal y de la estabilidad económica a nivel nacional”, razonó.

“No podemos permitir que regresen las opciones populistas que pintan horizontes con salidas mágicas”, arguyó Frigerio. Estas alternativas son representadas por “los mismos que hundieron a Entre Ríos y al país en la pobreza estructural”, entendió

Por último, consignó: “El 26 de octubre vamos a defender el cambio en nuestra provincia con respeto, firmeza y coraje. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”. En el posteo, Frigerio arrobó al presidente Javier Milei, que este martes comenzó su visita a Paraguay.

Ignacio Torres y Rogelio Frigerio
Ignacio Torres y Rogelio Frigerio en Casa Rosada

En Casa Rosada

Frigerio fue uno de los mandatarios que inauguró el Diálogo Federal con el Gobierno nacional. La iniciativa surgió luego de la derrota de LLA en las elecciones provinciales de Buenos Aires. En el principal distrito del país, los libertarios cayeron ante el gobernador peronista Axel Kicillof y la alianza Fuerza Patria.

El entrerriano estuvo junto al chaqueño Leandro Zderó y el mendocino Alfredo Cornejo. Todos tienen en sus provincias acuerdos electorales con LLA para octubre. Por el lado del Gobierno estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Interior, Lisandro Catalán, y de Economía, Luis Caputo.

