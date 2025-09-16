Política

Marcha Federal Universitaria: piqueteros y movimientos sociales se suman a las protestas contra el Gobierno

Este miércoles se llevará a cabo la tercera manifestación en reclamo por el financiamiento universitario, mientras en el Congreso se discutirá el rechazo al veto que firmó el Poder Ejecutivo

Andrés Klipphan

Por Andrés Klipphan

Guardar
Las organizaciones piqueteras de izquierda
Las organizaciones piqueteras de izquierda confirmaron su adhesión a la Marcha Federal Universitaria del 17 de septiembre

Las organizaciones piqueteras de izquierda, encabezadas por el Polo Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), junto con los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), confirmaron su adhesión a la Marcha Federal Universitaria prevista para el 17 de septiembre. La movilización, convocada también por trabajadores del Hospital Garrahan, docentes, estudiantes y distintos sectores vinculados a la salud y la educación pública, se enmarca como la tercera protesta masiva en defensa del financiamiento universitario y prevé una amplia participación.

Alejandro Gramajo (derecha) titular de
Alejandro Gramajo (derecha) titular de la UTEP, junto a sindicalistas que movilizaran el miércoles

El eje de la convocatoria apunta a rechazar los vetos presidenciales sobre leyes que, según sus impulsores, resultan fundamentales para garantizar el funcionamiento del Hospital Garrahan y la estabilidad financiera de las universidades nacionales. “El pueblo en la calle decide”, destaca la convocatoria de la UTEP. Allí se recuerda que la Ley de Emergencia de Salud Pediátrica, vetada por el Ejecutivo, contemplaba mejoras salariales para el personal profesional, exención del Impuesto a las Ganancias para horas extras y guardias, incremento del presupuesto del hospital y continuidad en las residencias y la formación profesional. La consigna que articula el reclamo es clara: “Nuestro futuro no se veta”.

Referentes del sector salud sostienen que la marcha convocada para mañana constituye una respuesta urgente ante la reducción del financiamiento público. Advierten que los presupuestos hospitalarios sufrieron un recorte estimado entre el 30 y 40% desde la asunción de La Libertad Avanza.

En el Hospital Garrahan, los trabajadores describen un escenario complejo. Alertan sobre la pérdida de personal, la renuncia de especialistas y dificultades crecientes para sostener la atención pediátrica de alta complejidad, en un contexto de salarios que no alcanzan ni para cubrir la canasta básica.

Desde la UTEP, su secretario general, Alejandro Gramajo, declaró: “Vamos a movilizar, como lo hicimos en cada jornada de lucha de estos 18 meses de gobierno, frente a la motosierra y el ajuste sobre los más humildes, la educación y la salud pública. Son conquistas de nuestro pueblo y por eso vamos a estar presentes”.

La convocatoria de la UTEP
La convocatoria de la UTEP a la protesta de mañana

Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita, agregó: “Estamos convencidos de que el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires es fruto de la lucha y de la bronca acumulada por problemas no resueltos. En este escenario, profundizaremos la resistencia y abriremos el debate con todos los sectores para construir una salida a la crisis que atraviesa el gobierno, poniendo en el centro la resolución de los problemas que arrastramos hace años y que esta gestión agravó”. La Cámara de Diputados convocó una sesión especial para el miércoles, coincidiendo con la jornada de protesta, con el objetivo de tratar la posibilidad de rechazar los vetos presidenciales. Si el Congreso avanza en ese sentido, podría insistir en la sanción de las leyes vetadas y reabrir el debate sobre los fondos destinados a salud y educación.

El Gobierno, por su parte, justificó los vetos en la necesidad de resguardar el equilibrio fiscal, mientras que los sectores movilizados plantean que el recorte de recursos en salud y universidades implica comprometer la inversión social y cerrar oportunidades para los sectores más desfavorecidos.

Ante esto, Silvia Saravia, referente nacional de Libres del Sur, remarcó la convocatoria nacional con el objetivo de rechazar los vetos presidenciales. “Este miércoles salimos a las calles en todo el país para decir no a los vetos de Javier Milei”, afirmó.

La marcha de mañana promete
La marcha de mañana promete ser multitudinaria

Saravia expuso además irregularidades en el manejo de la asistencia social y alimentaria al señalar: “Mediante un pedido de acceso a la información pública se confirmó que no existió auditoría alguna sobre los comedores populares; al mismo tiempo, se procedió al secuestro de alimentos, se recortaron los fondos destinados a abastecer los comedores y se estigmatizó a las organizaciones sociales con denuncias sin sustento. El Gobierno desfinancia instituciones que son el orgullo de la sociedad argentina, como el Hospital Garrahan y las universidades públicas”.

En este contexto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un Paro Nacional de Salud el 17 de septiembre, acompañado por una movilización al Congreso en coincidencia con la marcha federal. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue contundente al describir el escenario: “No se puede ajustar sobre la salud y la educación; recortes de esta naturaleza configuran un accionar criminal. Avanzamos hacia una Argentina en la que solo quienes tengan plata podrán curarse y estudiar, y quienes no, quedarían excluidos”.

Reuniones previsas a la marcha
Reuniones previsas a la marcha universitaria

Según Aguiar, el conflicto no responde a criterios técnicos sino a una definición política sobre el rol del Estado, en un debate que atraviesa la garantía de derechos esenciales y la mercantilización de servicios básicos.

Desde el sector piquetero, Alejandro Bodart, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), se sumó al respaldo a la protesta y señaló: “Este miércoles es una obligación para quienes queremos un país más justo y solidario acompañar a los trabajadores del Hospital Garrahan y a los estudiantes y docentes universitarios. Hay que exigir a los diputados que dejen sin efecto estos vetos del gobierno de Javier Milei, que están destruyendo la salud y la educación pública”.

Desde el ámbito educativo, los representantes universitarios advierten que los vetos implican un fuerte desfinanciamiento. Señalan la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la reducción de becas, el deterioro de la infraestructura y la creciente incertidumbre operativa que afecta el normal funcionamiento de las casas de estudios superiores.

La marcha tendrá su concentración central frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 17:00. Está previsto que a las 18:00 se realice un acto principal con la participación de oradores de universidades, sindicatos y el sector sanitario. El evento se presenta como una instancia clave para medir la respuesta social frente al ajuste impulsado por el Gobierno en salud y educación, en un contexto atravesado por la derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y a pocas semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Los jubilados también marchan contra
Los jubilados también marchan contra los vetos de Javier Milei fotografía: Jaime Olivos

Más allá de los anuncios oficiales sobre el Presupuesto, lo que se discute es la capacidad del Estado para garantizar servicios esenciales, proteger derechos y asegurar igualdad de oportunidades. Los sectores movilizados advierten que, si los vetos se mantienen, las consecuencias trascienden lo inmediato: universidades sin funcionamiento pleno, hospitales pediátricos con menor capacidad de atención y pacientes directamente afectados.

La decisión de los movimientos sociales, nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), de sumarse a la convocatoria universitaria y sanitaria se tomó tras un encuentro con el Frente por la Soberanía, el Trabajo y el Salario, del que participaron la UTEP, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otras organizaciones.

Temas Relacionados

Marcha Federal UniversitariaHospital GarrahanJavier MileiUnión de Trabajadores de la Economía PopularCiudad de Buenos AiresCongreso de la NaciónFinanciamiento universitarioSalud públicaAsociación de Trabajadores del EstadoLa Libertad Avanza

Últimas Noticias

Senado: se define el temario de la sesión y los bloques esperan la orden de los gobernadores por ATN

Habrá Labor Parlamentaria a las 18.30. Los mandatarios provinciales serán, en medio de contactos y gestos diversos desde la Casa Rosada, quienes darán la orden de incluir la desactivación del veto presidencial a la ley que empujaron las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires

Senado: se define el temario

Milei acusó recibo de la derrota y enfocó el Presupuesto en salud, jubilaciones, educación y discapacidad

El Presidente presentó en cadena nacional los lineamientos para el año que viene, con eje en los principales puntos que la oposición le recriminaba. La estrategia para defender el proyecto en el Congreso

Milei acusó recibo de la

Kicillof opinó sobre el Presupuesto 2026 y dijo que hablar de una candidatura suya en 2027 “es de ultra ciencia ficción”

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires hizo varias apreciaciones sobre el discurso que dio Javier Milei por cadena nacional. A su vez, aseguró que la expropiación de YPF estuvo bien hecha y que lo volvería a hacer

Kicillof opinó sobre el Presupuesto

Kicillof mantiene su campaña para la elección nacional y cree que el Gobierno no podrá revertir el resultado

El gobernador mantendrá su presencia territorial con actos de gestión y la confrontación pública con Milei. Está convencido de que la elección bonaerense es la base de un triunfo el 26 de octubre

Kicillof mantiene su campaña para

Las razones del cambio de discurso de Javier Milei y un intento de seducir al electorado y a los gobernadores

El Presidente presentó el Presupuesto 2026 en otro tono, sin descalificaciones y con promesas de fondos en temas sensibles. Reuniones con provincias aliadas. Preocupación en el círculo rojo

Las razones del cambio de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió un hombre en Córdoba

Murió un hombre en Córdoba tras pelear con sus vecinos y agonizar durante un día

Rescataron a una mujer y a sus tres hijos cuando eran llevados de Mendoza a Mar del Plata en contra de su propia voluntad

El Gobierno de Santa Fe duplicó las recompensas por datos sobre homicidios no resueltos

Delincuentes ingresaron a una vivienda por el techo, golpearon a los dueños y se llevaron hasta la pava eléctrica

Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio y detergente

INFOBAE AMÉRICA
El castillo de Houská, la

El castillo de Houská, la misteriosa fortaleza checa que esconde una “puerta al infierno”

La “neutralidad activa” del Perú navega entre la República Popular China y Occidente

Harvard avanza en la terapia genética que promete rejuvenecer células y prolongar la vida hasta 150 años

EN VIVO: Israel confirmó el inicio de una “gran ofensiva terrestre” en Ciudad de Gaza contra la infraestructura de Hamas

Israel confirmó el inicio de una “gran ofensiva terrestre” en la Ciudad de Gaza contra la infraestructura de Hamas

TELESHOW
Nicki Nicole debutó como coach

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina: “Voy a estar reemplazando a Lali que confió en mí”

Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Juli Poggio y Santiago Korovsky en la avant premiere de Papá x Dos: las fotos

El desconsolado llanto de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Tengo el alma destrozada porque es como mi hijo”

María Becerra y Tini Stoessel anunciaron su nueva colaboración musical: “Qué hermoso volver a compartir juntas”

Nacha Guevara: “Muchas veces he pensado si volver a la Argentina fue la decisión correcta”